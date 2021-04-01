https://uz.sputniknews.ru/20210401/kto-postavlyaet-v-uzbekistan-pilomaterialy-i-produktsiyu-iz-dereva--statistika---18100874.html

Кто поставляет в Узбекистан пиломатериалы и продукцию из дерева — статистика

Кто поставляет в Узбекистан пиломатериалы и продукцию из дерева — статистика

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан в начале года импортировал из 36 зарубежных стран древесину и продукцию из дерева на сумму $87,3 млн. Об этом сообщает

2021-04-01T18:51+0500

2021-04-01T18:51+0500

2021-04-01T18:51+0500

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан в начале года импортировал из 36 зарубежных стран древесину и продукцию из дерева на сумму $87,3 млн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.Абсолютным лидером стала Россия. Из этой страны доставлено в республику наибольшее количество пиломатериалов и деревянных изделий ($72 млн). Вторую строку занимает Китай ($5,1 млн). Третье место поделили Казахстан ($1,5 млн) и Турция ($1,5 млн). За ними идут Кыргызстан ($1,4 млн), Иран ($1,3 млн), Беларусь ($1,2 млн) и Туркменистан ($1 млн).Меньше всего продукции было импортировано из Индии ($692,4 тысяч), Германии ($297,6 тысяч), Украины ($210,5 тысяч) и Италии ($207,2 тысяч).

/20200925/Uzbekistan-vvez-importnuyu-mebel-na-572-mln-15058325.html

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импорт, товары, узбекистан