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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210401/kto-postavlyaet-v-uzbekistan-pilomaterialy-i-produktsiyu-iz-dereva--statistika---18100874.html
Кто поставляет в Узбекистан пиломатериалы и продукцию из дерева — статистика
Кто поставляет в Узбекистан пиломатериалы и продукцию из дерева — статистика
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан в начале года импортировал из 36 зарубежных стран древесину и продукцию из дерева на сумму $87,3 млн. Об этом сообщает
2021-04-01T18:51+0500
2021-04-01T18:51+0500
экономика
импорт
товары
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан в начале года импортировал из 36 зарубежных стран древесину и продукцию из дерева на сумму $87,3 млн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.Абсолютным лидером стала Россия. Из этой страны доставлено в республику наибольшее количество пиломатериалов и деревянных изделий ($72 млн). Вторую строку занимает Китай ($5,1 млн). Третье место поделили Казахстан ($1,5 млн) и Турция ($1,5 млн). За ними идут Кыргызстан ($1,4 млн), Иран ($1,3 млн), Беларусь ($1,2 млн) и Туркменистан ($1 млн).Меньше всего продукции было импортировано из Индии ($692,4 тысяч), Германии ($297,6 тысяч), Украины ($210,5 тысяч) и Италии ($207,2 тысяч).
/20200925/Uzbekistan-vvez-importnuyu-mebel-na-572-mln-15058325.html
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импорт, товары, узбекистан

Кто поставляет в Узбекистан пиломатериалы и продукцию из дерева — статистика

18:51 01.04.2021
661
© Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПредприятие по заготовке и переработке древесины
Предприятие по заготовке и переработке древесины - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Александр Кондратюк
/
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В тройку лидеров вошли Россия, Китай и Казахстан. На последнем месте расположилась Италия.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан в начале года импортировал из 36 зарубежных стран древесину и продукцию из дерева на сумму $87,3 млн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.
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Абсолютным лидером стала Россия. Из этой страны доставлено в республику наибольшее количество пиломатериалов и деревянных изделий ($72 млн). Вторую строку занимает Китай ($5,1 млн). Третье место поделили Казахстан ($1,5 млн) и Турция ($1,5 млн). За ними идут Кыргызстан ($1,4 млн), Иран ($1,3 млн), Беларусь ($1,2 млн) и Туркменистан ($1 млн).
Меньше всего продукции было импортировано из Индии ($692,4 тысяч), Германии ($297,6 тысяч), Украины ($210,5 тысяч) и Италии ($207,2 тысяч).
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