Кто поставляет в Узбекистан пиломатериалы и продукцию из дерева — статистика

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан в начале года импортировал из 36 зарубежных стран древесину и продукцию из дерева на сумму $87,3 млн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.Абсолютным лидером стала Россия. Из этой страны доставлено в республику наибольшее количество пиломатериалов и деревянных изделий ($72 млн). Вторую строку занимает Китай ($5,1 млн). Третье место поделили Казахстан ($1,5 млн) и Турция ($1,5 млн). За ними идут Кыргызстан ($1,4 млн), Иран ($1,3 млн), Беларусь ($1,2 млн) и Туркменистан ($1 млн).Меньше всего продукции было импортировано из Индии ($692,4 тысяч), Германии ($297,6 тысяч), Украины ($210,5 тысяч) и Италии ($207,2 тысяч).
В тройку лидеров вошли Россия, Китай и Казахстан. На последнем месте расположилась Италия.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан в начале года импортировал из 36 зарубежных стран древесину и продукцию из дерева на сумму $87,3 млн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.
Абсолютным лидером стала Россия. Из этой страны доставлено в республику наибольшее количество пиломатериалов и деревянных изделий ($72 млн). Вторую строку занимает Китай ($5,1 млн). Третье место поделили Казахстан ($1,5 млн) и Турция ($1,5 млн). За ними идут Кыргызстан ($1,4 млн), Иран ($1,3 млн), Беларусь ($1,2 млн) и Туркменистан ($1 млн).
Меньше всего продукции было импортировано из Индии ($692,4 тысяч), Германии ($297,6 тысяч), Украины ($210,5 тысяч) и Италии ($207,2 тысяч).