https://uz.sputniknews.ru/20210401/kto-vaktsiniruet-evropu-ot-virusa-oslablennoy-samostoyatelnosti-18072716.html

Кто вакцинирует Европу от вируса ослабленной самостоятельности

Кто вакцинирует Европу от вируса ослабленной самостоятельности

Точные сроки состоявшейся во вторник видеоконференции заранее не назывались, но украинский президент Зеленский уже три недели говорил о своем намерении

2021-04-01T10:42+0500

2021-04-01T10:42+0500

2021-04-01T10:58+0500

колумнисты

вакцина "спутник v"

пандемия

коронавирус

северный поток - 2

владимир зеленский

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донбасс

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Точные сроки состоявшейся во вторник видеоконференции заранее не назывались, но украинский президент Зеленский уже три недели говорил о своем намерении провести встречу в "нормандском формате". В итоге Зеленского на переговоры не позвали — Кремль дал понять, что не собирается сейчас разговаривать с нарушающим перемирие и нагнетающим обстановку в Донбассе политиком. Но формально Украина осталась в стороне потому, что у трех лидеров было много тем для обсуждения, в том числе и тех, для которых можно использовать формат тройки.Путин не общался с Меркель и Макроном меньше трех месяцев, но за время, прошедшее с их телефонных переговоров в начале января (один на один, а не на троих), ситуация обострилась не только в Донбассе, но и в отношениях Запада и России в целом.Хотя, казалось бы, куда уж обостряться, но вступление в должность Байдена и реакция Европы на замену условного приговора Навальному на реальный показали новые глубины падения. В Москве стали прямо говорить о том, что отношения с Евросоюзом заморожены — и не по нашей вине и инициативе. Вот и поговорили — причем сразу на множество тем. От Украины до Ливии, от российских вакцин до Ирана. Не забыли Навального и Лукашенко. Ни по одному пункту никаких прорывов нет, да и быть не могло — даже сообщение о работе над регистрацией и производством "Спутника V" в ЕС было вполне ожидаемым. Потому что тут у Европы есть конкретный интерес и возможности что-то решить, а вот по другим темам нет возможностей (Иран) или желания (Украина).Уже не в первый раз Макрон и Меркель хотели, чтобы Россия "взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Украине и выработке выхода из кризиса при соблюдении Минских соглашений", и предлагали Путину встречу в "нормандском формате" с участием Зеленского. Перспектив у такой встречи пока что ноль, тем более что в ответ Путин выразил "серьезную озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения". Впрочем, спекулировать на тему новой войны в Донбассе Киеву теперь будет сложнее — Макрон и Меркель, по идее, должны доходчиво объяснить Зеленскому, что таким образом Путина к переговорам не склонить.Не задался и разговор на белорусскую тему — на попытку обсудить с ним вопросы "общенационального инклюзивного диалога и свободных выборов" Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства.Это же подразумевалось и при обсуждении "положения господина Алексея Навального", когда Меркель и Макрон "обратили внимание президента Путина на необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и на сохранение его здоровья". Трогательная забота о здоровье того, кто воспринимается в России не иначе как человек, работающий на внешние интересы. Понимают ли они, что никаких так называемых уступок по этому вопросу не будет, а в качестве инструмента давления на Путина тема Навального не просто бесполезна, но и контрпродуктивна? Ведь понятно же, что Россия не допустит никакого вмешательства в свои внутренние дела, в том числе и через кампанию вокруг Навального.При этом ключевой формулировкой с переговоров стало заявление Путина о том, что мы готовы к "восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность". Да, деполитизированное, то есть без вот этих примитивных приемов давления и манипуляций: "что там у вас с Навальным?" Мы же не лезем в ваши внутренние дела — почему вы позволяете себе вмешиваться в наши? Все просто: было бы желание, будет и диалог.Проблема, впрочем, в том, что говорить, по большому счету, не с кем. Нет, не после смерти Ганди, а в нынешней европейской ситуации. И тем более в случае с Меркель и Макроном. Осенью Меркель сдаст пост канцлера, но немецкие политические расклады становятся все более запутанными, и сейчас ее больше всего волнует, как бы передать власть своему однопартийцу или хотя бы союзнику из партии баварских христианских социалистов. А Макрону следующей весной предстоят труднейшие президентские выборы, на которых ему вовсе не гарантировано переизбрание, и противостоять ему будет не просто оппозиционная, а контрэлитная Марин Ле Пен.И это не говоря уже о геополитической слабости ЕС в целом и Германии с Францией в частности. Да, позиция Германии по "Северному потоку-2" не зависит от фамилии канцлера — защита газопровода отвечает немецким геополитическим интересам. Но разве отвечает им поддержка англосаксонской игры с Украиной, обещание ее евроинтеграции и атлантизации? Конечно, нет, но противиться ей ни Берлин, ни Париж не в состоянии. И тут никакой наш "Спутник V" им не поможет, потому что у нас есть иммунитет к внешнему вмешательству (приобретенный, точнее, восстановленный, не так давно — впрочем, очень дорогой ценой), а у европейцев он критически ослаб. Но никогда не поздно собраться с силами и заняться своим здоровьем, главное — перестать делать вид, что не знаешь свой диагноз.Источник: РИА Новости

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Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:-1:150:150_100x100_80_0_0_ebc01aee42627067ddb6cc5a43abc44a.jpg

вакцина "спутник v", пандемия, коронавирус, северный поток - 2, владимир зеленский, ес, эммануэль макрон, алексей навальный, донбасс, ангела меркель, украина, германия, европа, франция, владимир путин