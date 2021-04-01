https://uz.sputniknews.ru/20210401/luchshie-studenty-filiala-mifi-v-tashkente-budut-poluchat-stipendiyu-uzatoma-18100740.html

Лучшие студенты филиала МИФИ в Ташкенте будут получать стипендию "Узатома"

Лучшие студенты филиала МИФИ в Ташкенте будут получать стипендию "Узатома"

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. "Узатом" учредил стипендию для студентов ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", сообщает

2021-04-01T19:00+0500

2021-04-01T19:00+0500

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общество

филиал нияу мифи в ташкенте

узатом

стипендия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. "Узатом" учредил стипендию для студентов ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", сообщает пресс-служба агентства.Первым стипендии удостоен второкурсник Дилшод Ойбек угли Утаганов. Юноша завершил на "отлично" сессию по итогам третьего семестра и занимает первое место рейтинга среди своих сокурсников."Кроме того, он прошел первый этап Всероссийской студенческой Олимпиады по физике и является автором статьи в международном научном журнале "Молодой ученый", — отметили в "Узатоме".Филиал НИЯУ МИФИ — первый зарубежный филиал этого российского вуза — открылся в Ташкенте в сентябре 2019 года.

/20201027/Eto-moy-shans-izmenit-Uzbekistan-magistr-MIFI-o-mechte-i-uchebe-v-Rossii-15184688.html

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филиал нияу мифи в ташкенте, узатом, стипендия, узбекистан