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Лучшие студенты филиала МИФИ в Ташкенте будут получать стипендию "Узатома"
Лучшие студенты филиала МИФИ в Ташкенте будут получать стипендию "Узатома"
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. "Узатом" учредил стипендию для студентов ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", сообщает
2021-04-01T19:00+0500
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общество
филиал нияу мифи в ташкенте
узатом
стипендия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. "Узатом" учредил стипендию для студентов ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", сообщает пресс-служба агентства.Первым стипендии удостоен второкурсник Дилшод Ойбек угли Утаганов. Юноша завершил на "отлично" сессию по итогам третьего семестра и занимает первое место рейтинга среди своих сокурсников."Кроме того, он прошел первый этап Всероссийской студенческой Олимпиады по физике и является автором статьи в международном научном журнале "Молодой ученый", — отметили в "Узатоме".Филиал НИЯУ МИФИ — первый зарубежный филиал этого российского вуза — открылся в Ташкенте в сентябре 2019 года.
/20201027/Eto-moy-shans-izmenit-Uzbekistan-magistr-MIFI-o-mechte-i-uchebe-v-Rossii-15184688.html
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филиал нияу мифи в ташкенте, узатом, стипендия, узбекистан

Лучшие студенты филиала МИФИ в Ташкенте будут получать стипендию "Узатома"

19:00 01.04.2021
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© Sputnik / Дильшода РахматоваЛюстра в форме атома в филиале НИЯУ МИФИ в Ташкенте
Люстра в форме атома в филиале НИЯУ МИФИ в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Первым стипендии удостоен второкурсник Дилшод Ойбек угли Утаганов.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. "Узатом" учредил стипендию для студентов ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", сообщает пресс-служба агентства.
"Именная стипендия агентства "Узатом" будет присуждаться один раз в семестр по итогам экзаменационной сессии лучшему студенту курса. Размер стипендии — один МРОТ (747,3 тысячи сумов). Выплачиваться стипендия будет ежемесячно", — говорится в публикации на Telegram-канале.
Первым стипендии удостоен второкурсник Дилшод Ойбек угли Утаганов. Юноша завершил на "отлично" сессию по итогам третьего семестра и занимает первое место рейтинга среди своих сокурсников.
"Кроме того, он прошел первый этап Всероссийской студенческой Олимпиады по физике и является автором статьи в международном научном журнале "Молодой ученый", — отметили в "Узатоме".

"Я горжусь тем, что был удостоен стипендии агентства "Узатом", это станет для меня еще одним стимулом к учебе, к научной работе, к тому, чтобы стать лучшим во всем. Стать настоящим атомщиком", — заявил молодой человек.

Филиал НИЯУ МИФИ — первый зарубежный филиал этого российского вуза — открылся в Ташкенте в сентябре 2019 года.
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