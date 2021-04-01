Лучшие студенты филиала МИФИ в Ташкенте будут получать стипендию "Узатома"

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. "Узатом" учредил стипендию для студентов ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", сообщает пресс-служба агентства.Первым стипендии удостоен второкурсник Дилшод Ойбек угли Утаганов. Юноша завершил на "отлично" сессию по итогам третьего семестра и занимает первое место рейтинга среди своих сокурсников."Кроме того, он прошел первый этап Всероссийской студенческой Олимпиады по физике и является автором статьи в международном научном журнале "Молодой ученый", — отметили в "Узатоме".Филиал НИЯУ МИФИ — первый зарубежный филиал этого российского вуза — открылся в Ташкенте в сентябре 2019 года.
Первым стипендии удостоен второкурсник Дилшод Ойбек угли Утаганов.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. "Узатом" учредил стипендию для студентов ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", сообщает пресс-служба агентства.
"Именная стипендия агентства "Узатом" будет присуждаться один раз в семестр по итогам экзаменационной сессии лучшему студенту курса. Размер стипендии — один МРОТ (747,3 тысячи сумов). Выплачиваться стипендия будет ежемесячно", — говорится в публикации на Telegram-канале.
Первым стипендии удостоен второкурсник Дилшод Ойбек угли Утаганов. Юноша завершил на "отлично" сессию по итогам третьего семестра и занимает первое место рейтинга среди своих сокурсников.
"Кроме того, он прошел первый этап Всероссийской студенческой Олимпиады по физике и является автором статьи в международном научном журнале "Молодой ученый", — отметили в "Узатоме".
"Я горжусь тем, что был удостоен стипендии агентства "Узатом", это станет для меня еще одним стимулом к учебе, к научной работе, к тому, чтобы стать лучшим во всем. Стать настоящим атомщиком", — заявил молодой человек.
Филиал НИЯУ МИФИ — первый зарубежный филиал этого российского вуза — открылся в Ташкенте в сентябре 2019 года.