https://uz.sputniknews.ru/20210401/mirziyoev-nazval-shest-vajnyx-zadach-stoyaschix-pered-tyurkskim-sovetom-18076909.html
Мирзиёев назвал шесть важных задач, стоящих перед Тюркским советом
Мирзиёев назвал шесть важных задач, стоящих перед Тюркским советом
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В развитии Тюркского совета начинается новый этап, где страны-участницы должны быть готовы вместе преодолевать любые испытания и
2021-04-01T13:01+0500
2021-04-01T13:01+0500
2021-04-01T13:06+0500
политика
тюркский совет
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В развитии Тюркского совета начинается новый этап, где страны-участницы должны быть готовы вместе преодолевать любые испытания и угрозы, заявил Шавкат Мирзиёев на неформальном саммите организации, прошедшем 31 марта в формате видеоконференции.По словам главы Узбекистана, совет становится эффективным механизмом регионального сотрудничества и его члены должны в полной мере использовать имеющийся у них потенциал.В этой связи президент назвал шесть важных задач, которые сегодня стоят перед участниками. Первое — укрепление экономических связей. Это, по его мнению, должно стать главной целью стран.При этом особое внимание он предложил уделить преодолению негативных последствий продолжающегося глобального кризиса, восстановлению и развитию в новых условиях торговли, инвестиций, промышленности, транспортных связей, широкому внедрению электронной коммерции и цифровых технологий, более полному использованию потенциала деловых кругов и межрегионального сотрудничества.В ответ на предложения по усилению сотрудничества в сфере промышленной кооперации и реализации крупных инвестпроектов глава республики выступил с инициативой создания Инвестиционного фонда и Банка развития Тюркского совета. Не обошел стороной Мирзиёев и вопрос транспортно-транзитного потенциала региона. Третье, на что он обратил внимание, это на важность обеспечения доступа через Центральную Азию к основным мировым рынкам, включая Китай, Индию, Пакистан и другие азиатские страны, а также из Азербайджана и Турции – в европейские страны.Прозвучало также предложение принять в рамках совета Программу развития паломнического туризма и реализовать проект "Табаррук зиёрат" – паломничество по священным местам, расположенным на территориях этих стран. "Большого внимания также требует глубокое изучение бесценного вклада наших народов в развитие светских наук и их богатого культурного наследия, проведение различных исследований и популяризация во всем мире", — считает руководитель Узбекистана.Мирзиёев напомнил также о выдвинутой в Баку инициативе об учреждении Международной премии в области литературы и искусства и поблагодарил лидеров государств-членов за поддержку предложения об учреждении Международной премии Тюркского совета с целью поощрения известных личностей, внесших большой вклад в науку, образование, культуру и искусство, а также укрепление единства тюркского мира.Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Международная организация объединяет современные тюркские государства. В ее состав входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателя участвует Венгрия.Главной целью организации служит развитие всестороннего сотрудничества между этими странами.
/20210204/Uzbekistan-prinyal-finansovye-pravila-Tyurkskogo-soveta-15934666.html
/20201223/Tyurkskiy-sovet-sozdast-turisticheskiy-telekanal-Turizm-TV-v-Uzbekistane-15659480.html
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тюркский совет, шавкат мирзиёев, узбекистан
Мирзиёев назвал шесть важных задач, стоящих перед Тюркским советом
13:01 01.04.2021 (обновлено: 13:06 01.04.2021)
На неформальном саммите Тюркского совета Шавкат Мирзиёев обратил внимание на ряд направлений, актуальных для нового этапа развития организации. В фокусе: экономика, транзит и духовность.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В развитии Тюркского совета начинается новый этап, где страны-участницы должны быть готовы вместе преодолевать любые испытания и угрозы, заявил Шавкат Мирзиёев на неформальном саммите организации, прошедшем 31 марта в формате видеоконференции.
По словам главы Узбекистана, совет становится эффективным механизмом регионального сотрудничества и его члены должны в полной мере использовать имеющийся у них потенциал.
В этой связи президент назвал шесть важных задач, которые сегодня стоят перед участниками. Первое — укрепление экономических связей. Это, по его мнению, должно стать главной целью стран.
"На основе разрабатываемого концептуального документа "Видение тюркского мира–2040", а также с учетом нынешней и постпандемической ситуации предлагаем разработать Стратегию экономического сотрудничества на ближайшую и среднесрочную перспективу, которая учитывала бы специфику государств-членов Организации", — сказал Мирзиёев.
При этом особое внимание он предложил уделить преодолению негативных последствий продолжающегося глобального кризиса, восстановлению и развитию в новых условиях торговли, инвестиций, промышленности, транспортных связей, широкому внедрению электронной коммерции и цифровых технологий, более полному использованию потенциала деловых кругов и межрегионального сотрудничества.
В ответ на предложения по усилению сотрудничества в сфере промышленной кооперации и реализации крупных инвестпроектов глава республики выступил с инициативой создания Инвестиционного фонда и Банка развития Тюркского совета.
Не обошел стороной Мирзиёев и вопрос транспортно-транзитного потенциала региона. Третье, на что он обратил внимание, это на важность обеспечения доступа через Центральную Азию к основным мировым рынкам, включая Китай, Индию, Пакистан и другие азиатские страны, а также из Азербайджана и Турции – в европейские страны.
"Развитие транспортных коридоров в этих направлениях и совместная реализация крупных проектов по созданию логистической инфраструктуры полностью отвечают нашим общим интересам", — подчеркнул президент.
Прозвучало также предложение принять в рамках совета Программу развития паломнического туризма и реализовать проект "Табаррук зиёрат" – паломничество по священным местам, расположенным на территориях этих стран.
"Большого внимания также требует глубокое изучение бесценного вклада наших народов в развитие светских наук и их богатого культурного наследия, проведение различных исследований и популяризация во всем мире", — считает руководитель Узбекистана.
Мирзиёев напомнил также о выдвинутой в Баку инициативе об учреждении Международной премии в области литературы и искусства и поблагодарил лидеров государств-членов за поддержку предложения об учреждении Международной премии Тюркского совета с целью поощрения известных личностей, внесших большой вклад в науку, образование, культуру и искусство, а также укрепление единства тюркского мира.
Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Международная организация объединяет современные тюркские государства. В ее состав входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателя участвует Венгрия.
Главной целью организации служит развитие всестороннего сотрудничества между этими странами.