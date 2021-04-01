https://uz.sputniknews.ru/20210401/mirziyoev-nazval-shest-vajnyx-zadach-stoyaschix-pered-tyurkskim-sovetom-18076909.html

Мирзиёев назвал шесть важных задач, стоящих перед Тюркским советом

Мирзиёев назвал шесть важных задач, стоящих перед Тюркским советом

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В развитии Тюркского совета начинается новый этап, где страны-участницы должны быть готовы вместе преодолевать любые испытания и

2021-04-01T13:01+0500

2021-04-01T13:01+0500

2021-04-01T13:06+0500

политика

тюркский совет

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В развитии Тюркского совета начинается новый этап, где страны-участницы должны быть готовы вместе преодолевать любые испытания и угрозы, заявил Шавкат Мирзиёев на неформальном саммите организации, прошедшем 31 марта в формате видеоконференции.По словам главы Узбекистана, совет становится эффективным механизмом регионального сотрудничества и его члены должны в полной мере использовать имеющийся у них потенциал.В этой связи президент назвал шесть важных задач, которые сегодня стоят перед участниками. Первое — укрепление экономических связей. Это, по его мнению, должно стать главной целью стран.При этом особое внимание он предложил уделить преодолению негативных последствий продолжающегося глобального кризиса, восстановлению и развитию в новых условиях торговли, инвестиций, промышленности, транспортных связей, широкому внедрению электронной коммерции и цифровых технологий, более полному использованию потенциала деловых кругов и межрегионального сотрудничества.В ответ на предложения по усилению сотрудничества в сфере промышленной кооперации и реализации крупных инвестпроектов глава республики выступил с инициативой создания Инвестиционного фонда и Банка развития Тюркского совета. Не обошел стороной Мирзиёев и вопрос транспортно-транзитного потенциала региона. Третье, на что он обратил внимание, это на важность обеспечения доступа через Центральную Азию к основным мировым рынкам, включая Китай, Индию, Пакистан и другие азиатские страны, а также из Азербайджана и Турции – в европейские страны.Прозвучало также предложение принять в рамках совета Программу развития паломнического туризма и реализовать проект "Табаррук зиёрат" – паломничество по священным местам, расположенным на территориях этих стран. "Большого внимания также требует глубокое изучение бесценного вклада наших народов в развитие светских наук и их богатого культурного наследия, проведение различных исследований и популяризация во всем мире", — считает руководитель Узбекистана.Мирзиёев напомнил также о выдвинутой в Баку инициативе об учреждении Международной премии в области литературы и искусства и поблагодарил лидеров государств-членов за поддержку предложения об учреждении Международной премии Тюркского совета с целью поощрения известных личностей, внесших большой вклад в науку, образование, культуру и искусство, а также укрепление единства тюркского мира.Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Международная организация объединяет современные тюркские государства. В ее состав входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателя участвует Венгрия.Главной целью организации служит развитие всестороннего сотрудничества между этими странами.

/20210204/Uzbekistan-prinyal-finansovye-pravila-Tyurkskogo-soveta-15934666.html

/20201223/Tyurkskiy-sovet-sozdast-turisticheskiy-telekanal-Turizm-TV-v-Uzbekistane-15659480.html

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тюркский совет, шавкат мирзиёев, узбекистан