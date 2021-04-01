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https://uz.sputniknews.ru/20210401/pervaya-v-mire-covid-vaktsina-dlya-jivotnyx-obo-vsem-rasskazyvaem-za-15-min-18070752.html
Первая в мире COVID-вакцина для зверей — рассказываем обо всем за 1,5 мин.
Первая в мире COVID-вакцина для зверей — рассказываем обо всем за 1,5 мин.
Препарат назвали "Карнивак-Ков" и пока ему нет аналогов в мире. Над вакциной работали ученые Россельхознадзора.
2021-04-01T09:31+0500
2021-04-01T09:31+0500
2021-04-01T09:34+0500
видео
вакцинация
животные
вакцина
мультимедиа
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Препарат назвали "Карнивак-Ков" и пока ему нет аналогов в мире. Над вакциной работали ученые Россельхознадзора.Когда зверей начнут массово прививать, как долго сохраняется иммунитет и, главное, поможет ли "Карнивак-Ков" остановить мутации COVID-19?Ответы на все эти вопросы ищите в видео!
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видео, вакцинация, животные, вакцина, мультимедиа
Первая в мире COVID-вакцина для зверей — рассказываем обо всем за 1,5 мин. 09:31 01.04.2021 (обновлено: 09:34 01.04.2021)
В РФ появилась еще вакцина от коронавируса, однако ее особенность в том, что она вовсе не для людей, а для братьев наших меньших.
Препарат назвали "Карнивак-Ков" и пока ему нет аналогов в мире. Над вакциной работали ученые Россельхознадзора.
Когда зверей начнут массово прививать, как долго сохраняется иммунитет и, главное, поможет ли "Карнивак-Ков" остановить мутации COVID-19?
Ответы на все эти вопросы ищите в видео!