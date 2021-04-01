https://uz.sputniknews.ru/20210401/pervaya-v-mire-covid-vaktsina-dlya-jivotnyx-obo-vsem-rasskazyvaem-za-15-min-18070752.html

Первая в мире COVID-вакцина для зверей — рассказываем обо всем за 1,5 мин.

Первая в мире COVID-вакцина для зверей — рассказываем обо всем за 1,5 мин.

Препарат назвали "Карнивак-Ков" и пока ему нет аналогов в мире. Над вакциной работали ученые Россельхознадзора.

2021-04-01T09:31+0500

2021-04-01T09:31+0500

2021-04-01T09:34+0500

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вакцинация

животные

вакцина

мультимедиа

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Препарат назвали "Карнивак-Ков" и пока ему нет аналогов в мире. Над вакциной работали ученые Россельхознадзора.Когда зверей начнут массово прививать, как долго сохраняется иммунитет и, главное, поможет ли "Карнивак-Ков" остановить мутации COVID-19?Ответы на все эти вопросы ищите в видео!

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, вакцинация, животные, вакцина, мультимедиа