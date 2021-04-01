Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210401/pervaya-v-mire-covid-vaktsina-dlya-jivotnyx-obo-vsem-rasskazyvaem-za-15-min-18070752.html
Первая в мире COVID-вакцина для зверей — рассказываем обо всем за 1,5 мин.
Первая в мире COVID-вакцина для зверей — рассказываем обо всем за 1,5 мин.
Препарат назвали "Карнивак-Ков" и пока ему нет аналогов в мире. Над вакциной работали ученые Россельхознадзора.
2021-04-01T09:31+0500
2021-04-01T09:34+0500
видео
вакцинация
животные
вакцина
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/01/18075574_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eaec4bda58fdfae2776f509f3590d424.jpg
Препарат назвали "Карнивак-Ков" и пока ему нет аналогов в мире. Над вакциной работали ученые Россельхознадзора.Когда зверей начнут массово прививать, как долго сохраняется иммунитет и, главное, поможет ли "Карнивак-Ков" остановить мутации COVID-19?Ответы на все эти вопросы ищите в видео!
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/01/18075574_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c39ab9c1bae24f38407ba3b51bc83b8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
видео, вакцинация, животные, вакцина, мультимедиа

Первая в мире COVID-вакцина для зверей — рассказываем обо всем за 1,5 мин.

09:31 01.04.2021 (обновлено: 09:34 01.04.2021)
723
В РФ появилась еще вакцина от коронавируса, однако ее особенность в том, что она вовсе не для людей, а для братьев наших меньших.
Препарат назвали "Карнивак-Ков" и пока ему нет аналогов в мире. Над вакциной работали ученые Россельхознадзора.
Когда зверей начнут массово прививать, как долго сохраняется иммунитет и, главное, поможет ли "Карнивак-Ков" остановить мутации COVID-19?
Ответы на все эти вопросы ищите в видео!
000100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:48В Узбекистане открывается дорога Сох—Риштан
12:38В Ташкенте планируется организовать фестиваль симфонической музыки "Золотая осень"
12:32Пандемии могут стать более частым явлением в будущем
12:15Вакцинация началась: к июлю власти Узбекистана хотят привить более 11,5% населения
12:12Узбекистанка "ославила" знакомую в Интернете — и стала обвиняемой по уголовному делу
11:45"$коты все уронили": МИД России опубликовал пародию на популярный мем
11:21В международной выставке "Иннопром" примут участие 300 российский компаний – Мантуров
11:21Россия ничего не забыла Польше
10:47Узбекистан возобновил поставку мясной и молочной продукции из Казахстана
10:42Кто вакцинирует Европу от вируса ослабленной самостоятельности
10:37В мечетях Узбекистана началась подготовка к Рамадану
10:20Здание, где находится офис Hi-Tech Bank, выставили на аукцион
10:19Украинским школьникам раздали учебники, где на карте страны нет Крыма
09:49"Гениями рождаются": Саида Мирзиёева побывала на концерте Бехзода Абдураимова
09:46Спастись из "секты" Навального
09:31Первая в мире COVID-вакцина для зверей — рассказываем обо всем за 1,5 мин.
09:27Количество авиарейсов из Ташкента в Нью-Йорк увеличивается
08:45Только для женщин: в Ташкенте открылся необычный автосервис
08:14Во Франции вводится общенациональный локдаун
08:05Сколько людей в Москве заразилось коронавирусом после вакцинации