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Стало известно, почему судно Ever Given до сих пор не покинуло Суэцкий канал
Стало известно, почему судно Ever Given до сих пор не покинуло Суэцкий канал
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Уже несколько дней как контейнеровоз Ever Given снят с мели, однако судно до сих пор не покидает Суэцкий канал.
2021-04-01T16:15+0500
2021-04-01T16:37+0500
пробка
экономика
торговля
расследование
в мире
корабль
судно
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Уже несколько дней как контейнеровоз Ever Given снят с мели, однако судно до сих пор не покидает Суэцкий канал.С чем это связано, объяснили в руководстве водного объекта.Как отметил глава администрации канала Усама Рабиа, контейнеровоз не сможет сдвинуться с места, пока не завершится расследование инцидента.Напомним, что 23 марта Ever Given застрял в Суэцком канале, заблокировав проход для других кораблей. Движение было перекрыто, и каждый день "пробки" обходился мировой экономике в почти 10 миллиардов долларов, поскольку Суэцкий канал — это важный мировой транспортный узел. Расследование инцидента началось накануне, 31 марта.
/20210328/probka-v-suetskom-kanale-kak-odnomu-sudnu-udalos-podorvat-ekonomiku-mira-17996614.html
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пробка, экономика, торговля, расследование, корабль, судно

Стало известно, почему судно Ever Given до сих пор не покинуло Суэцкий канал

16:15 01.04.2021 (обновлено: 16:37 01.04.2021)
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© AFP 2018 / -Судно Ever Given
Судно Ever Given - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© AFP 2018 / -
В настоящий момент, навигация по каналу уже восстановлена. Теперь предстоит разобраться в причинах произошедшего и определить судьбу корабля.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Уже несколько дней как контейнеровоз Ever Given снят с мели, однако судно до сих пор не покидает Суэцкий канал.
С чем это связано, объяснили в руководстве водного объекта.
Как отметил глава администрации канала Усама Рабиа, контейнеровоз не сможет сдвинуться с места, пока не завершится расследование инцидента.

"Судно остается в Большом Горьком озере, пока не завершится расследование, оно там задержано", — заявил Рабиа в интервью телеканалу al-Hayah.

Напомним, что 23 марта Ever Given застрял в Суэцком канале, заблокировав проход для других кораблей.
Движение было перекрыто, и каждый день "пробки" обходился мировой экономике в почти 10 миллиардов долларов, поскольку Суэцкий канал — это важный мировой транспортный узел.
Почему контейнеровоз Ever Given остановил Суэцкий канал и мировую экономику - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2021
Видео
"Пробка" в Суэцком канале: как одному судну удалось "подорвать" экономику мира
28 марта, 12:31
3175
Расследование инцидента началось накануне, 31 марта.
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