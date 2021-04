https://uz.sputniknews.ru/20210401/pochemu-ever-given-do-six-por-stoit-na-meste--otvetilo-rukovodstvo-suetskogo-kanala-18085442.html

Стало известно, почему судно Ever Given до сих пор не покинуло Суэцкий канал

Стало известно, почему судно Ever Given до сих пор не покинуло Суэцкий канал

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Уже несколько дней как контейнеровоз Ever Given снят с мели, однако судно до сих пор не покидает Суэцкий канал.

2021-04-01T16:15+0500

2021-04-01T16:15+0500

2021-04-01T16:37+0500

пробка

экономика

торговля

расследование

в мире

корабль

судно

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/01/18087881_0:67:3403:1981_1920x0_80_0_0_6ddc08b9f6bd98621754ae0b4293f6c7.jpg

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Уже несколько дней как контейнеровоз Ever Given снят с мели, однако судно до сих пор не покидает Суэцкий канал.С чем это связано, объяснили в руководстве водного объекта.Как отметил глава администрации канала Усама Рабиа, контейнеровоз не сможет сдвинуться с места, пока не завершится расследование инцидента.Напомним, что 23 марта Ever Given застрял в Суэцком канале, заблокировав проход для других кораблей. Движение было перекрыто, и каждый день "пробки" обходился мировой экономике в почти 10 миллиардов долларов, поскольку Суэцкий канал — это важный мировой транспортный узел. Расследование инцидента началось накануне, 31 марта.

/20210328/probka-v-suetskom-kanale-kak-odnomu-sudnu-udalos-podorvat-ekonomiku-mira-17996614.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

пробка, экономика, торговля, расследование, корабль, судно