Прививка против COVID: первые кадры из пункта вакцинации в Ташкенте

В Ташкенте можно привиться двумя вакцинами — CoviShield (индийская AstraZeneca) и китайская Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (ZF-UZ-VAC2001).
В Ташкенте можно привиться двумя вакцинами — CoviShield (индийская AstraZeneca) и китайская Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (ZF-UZ-VAC2001).
Первый этап вакцинации будет продолжаться с апреля по июнь. Минздрав рассчитывает привить за это время порядка 4 миллионов человек.
Первый этап вакцинации будет продолжаться с апреля по июнь. Минздрав рассчитывает привить за это время порядка 4 миллионов человек.
Прививки можно сделать в Ташкенте, Нукусе и 12 областных центрах.
Прививки можно сделать в Ташкенте, Нукусе и 12 областных центрах.
На первом этапе вакцину получат люди старше 65 лет и медицинские работники.
На первом этапе вакцину получат люди старше 65 лет и медицинские работники.
Жителей готовы принять 3 138 прививочных пунктов в сельских врачебных пунктах, семейных и районных поликлиниках.
Жителей готовы принять 3 138 прививочных пунктов в сельских врачебных пунктах, семейных и районных поликлиниках.
Люди младше 65 лет тоже смогут в дальнейшем получить прививку, но платно и в частных клиниках, которым также разрешили проводить вакцинацию.
Люди младше 65 лет тоже смогут в дальнейшем получить прививку, но платно и в частных клиниках, которым также разрешили проводить вакцинацию.
Власти Узбекистана запросили у РФ один миллион доз российской вакцины "Спутник V"
Власти Узбекистана запросили у РФ один миллион доз российской вакцины "Спутник V"
До конца июня ожидается поставка еще 5,5 миллиона доз вакцин против коронавируса из Китая, а также AstraZenca по линии COVAX.
До конца июня ожидается поставка еще 5,5 миллиона доз вакцин против коронавируса из Китая, а также AstraZenca по линии COVAX.
По результатам опроса, большинство граждан поддерживают идею вакцинации, при этом из них 34% - за российскую вакцину "Спутник V".
По результатам опроса, большинство граждан поддерживают идею вакцинации, при этом из них 34% - за российскую вакцину "Спутник V".
До конца года вакцинацию смогут пройти 7 миллионов человек — это 20% населения республики.
До конца года вакцинацию смогут пройти 7 миллионов человек — это 20% населения республики.