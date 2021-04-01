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Прививка против COVID: первые кадры из пункта вакцинации в Ташкенте
Прививка против COVID: первые кадры из пункта вакцинации в Ташкенте
В Узбекистане стартовала прививочная кампания. Наш корреспондент побывал в одном из пунктов вакцинации и узнал, как проходит процесс. 01.04.2021, Sputnik Узбекистан
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, мультимедиа , фото, фотолента

Прививка против COVID: первые кадры из пункта вакцинации в Ташкенте

14:49 01.04.2021 (обновлено: 17:46 01.04.2021)
543
В Узбекистане стартовала прививочная кампания. Наш корреспондент побывал в одном из пунктов вакцинации и узнал, как проходит процесс.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте можно привиться двумя вакцинами — CoviShield (индийская AstraZeneca) и китайская Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (ZF-UZ-VAC2001).

В Ташкенте можно привиться двумя вакцинами — CoviShield (индийская AstraZeneca) и китайская Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (ZF-UZ-VAC2001). - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте можно привиться двумя вакцинами — CoviShield (индийская AstraZeneca) и китайская Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (ZF-UZ-VAC2001).

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Первый этап вакцинации будет продолжаться с апреля по июнь. Минздрав рассчитывает привить за это время порядка 4 миллионов человек.

Первый этап вакцинации будет продолжаться с апреля по июнь. Минздрав рассчитывает привить за это время порядка 4 миллионов человек. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Первый этап вакцинации будет продолжаться с апреля по июнь. Минздрав рассчитывает привить за это время порядка 4 миллионов человек.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Прививки можно сделать в Ташкенте, Нукусе и 12 областных центрах.

Прививки можно сделать в Ташкенте, Нукусе и 12 областных центрах. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Прививки можно сделать в Ташкенте, Нукусе и 12 областных центрах.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На первом этапе вакцину получат люди старше 65 лет и медицинские работники.

На первом этапе вакцину получат люди старше 65 лет и медицинские работники. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На первом этапе вакцину получат люди старше 65 лет и медицинские работники.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Жителей готовы принять 3 138 прививочных пунктов в сельских врачебных пунктах, семейных и районных поликлиниках.

Жителей готовы принять 3 138 прививочных пунктов в сельских врачебных пунктах, семейных и районных поликлиниках. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Жителей готовы принять 3 138 прививочных пунктов в сельских врачебных пунктах, семейных и районных поликлиниках.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Люди младше 65 лет тоже смогут в дальнейшем получить прививку, но платно и в частных клиниках, которым также разрешили проводить вакцинацию.

Люди младше 65 лет тоже смогут в дальнейшем получить прививку, но платно и в частных клиниках, которым также разрешили проводить вакцинацию. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Люди младше 65 лет тоже смогут в дальнейшем получить прививку, но платно и в частных клиниках, которым также разрешили проводить вакцинацию.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Власти Узбекистана запросили у РФ один миллион доз российской вакцины "Спутник V"

Власти Узбекистана запросили у РФ один миллион доз российской вакцины &quot;Спутник V&quot; - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Власти Узбекистана запросили у РФ один миллион доз российской вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

До конца июня ожидается поставка еще 5,5 миллиона доз вакцин против коронавируса из Китая, а также AstraZenca по линии COVAX.

До конца июня ожидается поставка еще 5,5 миллиона доз вакцин против коронавируса из Китая, а также AstraZenca по линии COVAX. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

До конца июня ожидается поставка еще 5,5 миллиона доз вакцин против коронавируса из Китая, а также AstraZenca по линии COVAX.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

По результатам опроса, большинство граждан поддерживают идею вакцинации, при этом из них 34% - за российскую вакцину "Спутник V".

По результатам опроса, большинство граждан поддерживают идею вакцинации, при этом из них 34% - за российскую вакцину &quot;Спутник V&quot;. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

По результатам опроса, большинство граждан поддерживают идею вакцинации, при этом из них 34% - за российскую вакцину "Спутник V".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

До конца года вакцинацию смогут пройти 7 миллионов человек — это 20% населения республики.

До конца года вакцинацию смогут пройти 7 миллионов человек — это 20% населения республики. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

До конца года вакцинацию смогут пройти 7 миллионов человек — это 20% населения республики.

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