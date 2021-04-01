https://uz.sputniknews.ru/20210401/rossiya-nichego-ne-zabyla-polshe-18074035.html

Россия ничего не забыла Польше

Россия ничего не забыла Польше

Подавляющее большинство моих ровесников, тех, кто учился еще в советских школах, при слове "Польша" вспоминает сегодня четырех танкистов с собакой, неуловимого

2021-04-01T11:21+0500

2021-04-01T11:21+0500

2021-04-01T11:21+0500

колумнисты

ссср

война

варшава

польша

москва

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Подавляющее большинство моих ровесников, тех, кто учился еще в советских школах, при слове "Польша" вспоминает сегодня четырех танкистов с собакой, неуловимого разведчика Ганса Клосса, Варшавский договор и совместное с СССР строительство социализма. Это все было, никто не спорит. Но было и другое во взаимоотношениях Москвы и Варшавы в прошлом веке. Поляки обожают загибать пальцы: им не передали золото по Рижскому договору, им не нравится советско-германский договор, они не прощают Катынь, считают себя жертвами коммунистического режима... На этом месте мы обычно замолкаем. Не хотим бередить старые раны. Историю ведь нужно оставить историкам, а жить — днем сегодняшним. За отдельные сюжеты ХХ века уже давно глубоко покаялись. Ждали такого же отношения к непростому прошлому от Варшавы. Ведь и нам есть о чем вспоминать. И едва ли эти воспоминания доставят удовольствие сегодняшним польским политикам.Эти слова президента России на открытии выставки "Польско-советская война 1919-1921 годов. Рижский мирный договор" зачитал глава Росархива Андрей Артизов. Казалось бы, непреложная истина. Но, как и многие другие истины, она тяжело пробивает себе прямой путь.Экспонаты, эти молчаливые свидетели эпохи, наглядно демонстрируют, кто стремился в те годы (как, впрочем, и сейчас) к урегулированию многочисленных сложных вопросов. Кто хотел установления цивилизованных отношений. И кто потом торпедировал переговорный процесс, надеясь на скорую новую войну. Когда Европа покончит с большевизией. А в результате целый ряд знаковых трагедий Второй мировой происходили уже в то время. Никакого международного осуждения, разумеется, не последовало. Просвещенная Европа предпочла закрыть глаза на преступления.Это из материалов Бобруйской комиссии по расследованию польских зверств, июль 1920 года. А вот 1945 год. Вторая мировая война закончилась разгромом коричневой чумы. Союзники готовят военный трибунал для нацистских преступников. А в Кракове 11 августа происходит еврейский погром. В докладной записке польских властей обозначается число погибших: 351 еврей. А было еще 4 июля 1946 года: начинается погром в Кельце. Две тысячи человек при участии сил народной милиции, выкрикивая "Смерть евреям!" и "Завершим работу Гитлера!", взламывали двери и убивали поленьями, камнями и прутьями прятавшихся евреев. Сорок семь человек были убиты, среди них — дети и беременные женщины. Мало кому в Варшаве сегодня хочется об этом вспоминать. Понятно, почему.Как и о пленных красноармейцах того самого "Чуда на Висле", которым так гордятся сегодняшние польские политики. Девяносто тысяч умерли в лагерях, куда их перевозили в буквальном смысле как скот, без еды, воды, медикаментов, и при малейшем подозрении на нарушение дисциплины или неподчинение польским властям расстреливали на месте. Ну конечно, это же сущая мелочь, на которую можно не обращать внимания. Только вот документы все это сухо фиксируют и предстают сегодня перед нами на этой выставке.Вы стоите перед стендами с уникальными листовками и плакатами на русском и польском языках и невольно задумываетесь, насколько этот до сих пор не усвоенный урок истории важен для нынешних отношений. А потом начинаются вопросы к самим себе. Как получилось, что Вильно, будучи древней столицей Литвы, словно между делом оказался почти на 20 лет в составе новой Речи Посполитой, а нынешний Вильнюс во всем и всегда почему-то обвиняет Россию? Стоит ли сейчас, спустя сто лет, начинать переосмыслять Рижский договор? Польша ведь, согласно этому документу, обязывалась не поддерживать и не плодить антисоветские организации на своей территории. А действовать Варшава тогда предпочла по-прежнему. Вспомните события в Беларуси летом прошлого года и роль польских центров в них. Ничего не напоминает?Тогда откровенно русофобская политика эпохи Пилсудского, восхваляемая сегодня в Варшаве на все лады, в конечном итоге обернулась испорченными отношениями с Москвой и государственным крахом в дальнейшем. А нам было бы вовсе не плохо эту часть собственной истории узнать через подлинные документы, благо их на выставке Росархива предостаточно. Так когда-то было с некоторыми аспектами Великой Отечественной, о которых мы мало или вовсе ничего не знали. Так должно быть и с той, неполярной войной. Которая является неотъемлемой частью нашей истории.Источник: РИА Новости

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ссср, война, варшава, польша, москва