Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20210401/rossiya-nichego-ne-zabyla-polshe-18074035.html
Россия ничего не забыла Польше
Россия ничего не забыла Польше
Подавляющее большинство моих ровесников, тех, кто учился еще в советских школах, при слове "Польша" вспоминает сегодня четырех танкистов с собакой, неуловимого
2021-04-01T11:21+0500
2021-04-01T11:21+0500
колумнисты
ссср
война
варшава
польша
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/01/18074131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2c4a7ef2e7977fda64e12b26f0942e4e.jpg
Подавляющее большинство моих ровесников, тех, кто учился еще в советских школах, при слове "Польша" вспоминает сегодня четырех танкистов с собакой, неуловимого разведчика Ганса Клосса, Варшавский договор и совместное с СССР строительство социализма. Это все было, никто не спорит. Но было и другое во взаимоотношениях Москвы и Варшавы в прошлом веке. Поляки обожают загибать пальцы: им не передали золото по Рижскому договору, им не нравится советско-германский договор, они не прощают Катынь, считают себя жертвами коммунистического режима... На этом месте мы обычно замолкаем. Не хотим бередить старые раны. Историю ведь нужно оставить историкам, а жить — днем сегодняшним. За отдельные сюжеты ХХ века уже давно глубоко покаялись. Ждали такого же отношения к непростому прошлому от Варшавы. Ведь и нам есть о чем вспоминать. И едва ли эти воспоминания доставят удовольствие сегодняшним польским политикам.Эти слова президента России на открытии выставки "Польско-советская война 1919-1921 годов. Рижский мирный договор" зачитал глава Росархива Андрей Артизов. Казалось бы, непреложная истина. Но, как и многие другие истины, она тяжело пробивает себе прямой путь.Экспонаты, эти молчаливые свидетели эпохи, наглядно демонстрируют, кто стремился в те годы (как, впрочем, и сейчас) к урегулированию многочисленных сложных вопросов. Кто хотел установления цивилизованных отношений. И кто потом торпедировал переговорный процесс, надеясь на скорую новую войну. Когда Европа покончит с большевизией. А в результате целый ряд знаковых трагедий Второй мировой происходили уже в то время. Никакого международного осуждения, разумеется, не последовало. Просвещенная Европа предпочла закрыть глаза на преступления.Это из материалов Бобруйской комиссии по расследованию польских зверств, июль 1920 года. А вот 1945 год. Вторая мировая война закончилась разгромом коричневой чумы. Союзники готовят военный трибунал для нацистских преступников. А в Кракове 11 августа происходит еврейский погром. В докладной записке польских властей обозначается число погибших: 351 еврей. А было еще 4 июля 1946 года: начинается погром в Кельце. Две тысячи человек при участии сил народной милиции, выкрикивая "Смерть евреям!" и "Завершим работу Гитлера!", взламывали двери и убивали поленьями, камнями и прутьями прятавшихся евреев. Сорок семь человек были убиты, среди них — дети и беременные женщины. Мало кому в Варшаве сегодня хочется об этом вспоминать. Понятно, почему.Как и о пленных красноармейцах того самого "Чуда на Висле", которым так гордятся сегодняшние польские политики. Девяносто тысяч умерли в лагерях, куда их перевозили в буквальном смысле как скот, без еды, воды, медикаментов, и при малейшем подозрении на нарушение дисциплины или неподчинение польским властям расстреливали на месте. Ну конечно, это же сущая мелочь, на которую можно не обращать внимания. Только вот документы все это сухо фиксируют и предстают сегодня перед нами на этой выставке.Вы стоите перед стендами с уникальными листовками и плакатами на русском и польском языках и невольно задумываетесь, насколько этот до сих пор не усвоенный урок истории важен для нынешних отношений. А потом начинаются вопросы к самим себе. Как получилось, что Вильно, будучи древней столицей Литвы, словно между делом оказался почти на 20 лет в составе новой Речи Посполитой, а нынешний Вильнюс во всем и всегда почему-то обвиняет Россию? Стоит ли сейчас, спустя сто лет, начинать переосмыслять Рижский договор? Польша ведь, согласно этому документу, обязывалась не поддерживать и не плодить антисоветские организации на своей территории. А действовать Варшава тогда предпочла по-прежнему. Вспомните события в Беларуси летом прошлого года и роль польских центров в них. Ничего не напоминает?Тогда откровенно русофобская политика эпохи Пилсудского, восхваляемая сегодня в Варшаве на все лады, в конечном итоге обернулась испорченными отношениями с Москвой и государственным крахом в дальнейшем. А нам было бы вовсе не плохо эту часть собственной истории узнать через подлинные документы, благо их на выставке Росархива предостаточно. Так когда-то было с некоторыми аспектами Великой Отечественной, о которых мы мало или вовсе ничего не знали. Так должно быть и с той, неполярной войной. Которая является неотъемлемой частью нашей истории.Источник: РИА Новости
/20191226/Pochemu-posol-Polshi-antisemitskaya-svoloch-13108255.html
/20200124/Rusofobiya-i-antisemitizm-idut-ruka-ob-ruku--ekspert-13296267.html
/20200123/Kholokost-byl-i-ostanetsya-dlya-nas-glubokoy-ranoy--Putin-13288912.html
/20201121/Za-pravoe-delo-tri-mifa-o-Vtoroy-mirovoy-voyne-15452590.html
ссср
варшава
польша
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Армен Гаспарян
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/728/95/7289546_267:0:942:675_100x100_80_0_0_af205c99717d47d8a2d4ddca5f81b090.jpg
Армен Гаспарян
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/728/95/7289546_267:0:942:675_100x100_80_0_0_af205c99717d47d8a2d4ddca5f81b090.jpg
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/01/18074131_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd1ee1e7e0a7e8b9ea99fbd710af5440.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
ссср, война, варшава, польша, москва

Россия ничего не забыла Польше

11:21 01.04.2021
325
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВыставка "Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор"
Выставка Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк
Российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян - Sputnik Узбекистан
Армен Гаспарян
Все материалы
Мы привыкли жить мифами. Нам в них комфортно.
Подавляющее большинство моих ровесников, тех, кто учился еще в советских школах, при слове "Польша" вспоминает сегодня четырех танкистов с собакой, неуловимого разведчика Ганса Клосса, Варшавский договор и совместное с СССР строительство социализма. Это все было, никто не спорит.
Но было и другое во взаимоотношениях Москвы и Варшавы в прошлом веке. Поляки обожают загибать пальцы: им не передали золото по Рижскому договору, им не нравится советско-германский договор, они не прощают Катынь, считают себя жертвами коммунистического режима...
Гитлеровские войска на Вацлавской площади Праги, 1939 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2019
Россия
Почему посол Польши антисемитская сволочь
26 декабря 2019, 11:53
541
На этом месте мы обычно замолкаем. Не хотим бередить старые раны. Историю ведь нужно оставить историкам, а жить — днем сегодняшним. За отдельные сюжеты ХХ века уже давно глубоко покаялись.
Ждали такого же отношения к непростому прошлому от Варшавы. Ведь и нам есть о чем вспоминать. И едва ли эти воспоминания доставят удовольствие сегодняшним польским политикам.
"Без вдумчивого изучения невозможно понять и осмыслить во всей их полноте ключевые исторические события, в том числе и те, которые привели ко Второй мировой войне".
Эти слова президента России на открытии выставки "Польско-советская война 1919-1921 годов. Рижский мирный договор" зачитал глава Росархива Андрей Артизов. Казалось бы, непреложная истина. Но, как и многие другие истины, она тяжело пробивает себе прямой путь.
Экспонаты, эти молчаливые свидетели эпохи, наглядно демонстрируют, кто стремился в те годы (как, впрочем, и сейчас) к урегулированию многочисленных сложных вопросов. Кто хотел установления цивилизованных отношений. И кто потом торпедировал переговорный процесс, надеясь на скорую новую войну.
Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной армии в январе 1945 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2020
Россия
Русофобия и антисемитизм идут рука об руку — эксперт
24 января 2020, 19:14
682
Когда Европа покончит с большевизией. А в результате целый ряд знаковых трагедий Второй мировой происходили уже в то время. Никакого международного осуждения, разумеется, не последовало. Просвещенная Европа предпочла закрыть глаза на преступления.
"В Любоничах солдаты напали на синагогу, обстреляли ее во время богослужения, устроили погром в синагоге, избили и ограбили всех молившихся".
Это из материалов Бобруйской комиссии по расследованию польских зверств, июль 1920 года. А вот 1945 год. Вторая мировая война закончилась разгромом коричневой чумы.
Союзники готовят военный трибунал для нацистских преступников. А в Кракове 11 августа происходит еврейский погром. В докладной записке польских властей обозначается число погибших: 351 еврей. А было еще 4 июля 1946 года: начинается погром в Кельце. Две тысячи человек при участии сил народной милиции, выкрикивая "Смерть евреям!" и "Завершим работу Гитлера!", взламывали двери и убивали поленьями, камнями и прутьями прятавшихся евреев.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Израиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2020
Политика
Холокост был и останется для нас глубокой раной — Путин
23 января 2020, 19:23
565
Сорок семь человек были убиты, среди них — дети и беременные женщины. Мало кому в Варшаве сегодня хочется об этом вспоминать. Понятно, почему.
Как и о пленных красноармейцах того самого "Чуда на Висле", которым так гордятся сегодняшние польские политики. Девяносто тысяч умерли в лагерях, куда их перевозили в буквальном смысле как скот, без еды, воды, медикаментов, и при малейшем подозрении на нарушение дисциплины или неподчинение польским властям расстреливали на месте.
Немцы спустя 20 лет будут действовать так же, и это признают преступлением против человечности. В случае с Польшей ничего подобного не происходит. Там все разговоры сводят к 18 тысячам погибших в плену.
Ну конечно, это же сущая мелочь, на которую можно не обращать внимания. Только вот документы все это сухо фиксируют и предстают сегодня перед нами на этой выставке.
Вы стоите перед стендами с уникальными листовками и плакатами на русском и польском языках и невольно задумываетесь, насколько этот до сих пор не усвоенный урок истории важен для нынешних отношений.
А потом начинаются вопросы к самим себе. Как получилось, что Вильно, будучи древней столицей Литвы, словно между делом оказался почти на 20 лет в составе новой Речи Посполитой, а нынешний Вильнюс во всем и всегда почему-то обвиняет Россию?
Генерал-майор Сабир Рахимов (в центре) и командующий артиллерией полковник Руденко разрабатывают план операции на подходах к городу Грудзендзу - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2020
Россия
За правое дело: три мифа о Второй мировой войне
21 ноября 2020, 16:54
17879
Стоит ли сейчас, спустя сто лет, начинать переосмыслять Рижский договор? Польша ведь, согласно этому документу, обязывалась не поддерживать и не плодить антисоветские организации на своей территории.
А действовать Варшава тогда предпочла по-прежнему. Вспомните события в Беларуси летом прошлого года и роль польских центров в них. Ничего не напоминает?
Тогда откровенно русофобская политика эпохи Пилсудского, восхваляемая сегодня в Варшаве на все лады, в конечном итоге обернулась испорченными отношениями с Москвой и государственным крахом в дальнейшем.
Польше было бы неплохо об этом вспоминать, потому как иной раз складывается впечатление, что устами их нынешних политиков говорят газетные агитаторы столетней давности. Вполне узнаваемая риторика.
А нам было бы вовсе не плохо эту часть собственной истории узнать через подлинные документы, благо их на выставке Росархива предостаточно. Так когда-то было с некоторыми аспектами Великой Отечественной, о которых мы мало или вовсе ничего не знали.
Так должно быть и с той, неполярной войной. Которая является неотъемлемой частью нашей истории.
Источник: РИА Новости
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:01Книгу об Амире Темуре презентовали в Москве — комментарий автора
13:23Благотворительный фонд Дениса Мацуева наградил четырех одаренных узбекистанцев
13:17Работают российские десантники: что впечатлило военных из Узбекистана в Алабино — видео
13:13Adobe встала на налоговый учет в Узбекистане
13:13Вколоть или не вколоть — вот в чем вопрос: хотят ли узбекистанцы прививку от COVID?
13:01Мирзиёев назвал шесть важных задач, стоящих перед Тюркским советом
12:48В Узбекистане открывается дорога Сох—Риштан
12:38В Ташкенте планируется организовать фестиваль симфонической музыки "Золотая осень"
12:32Пандемии могут стать более частым явлением в будущем
12:15Вакцинация началась: к июлю власти Узбекистана хотят привить более 11,5% населения
12:12Узбекистанка "ославила" знакомую в Интернете — и стала обвиняемой по уголовному делу
11:45"$коты все уронили": МИД России опубликовал пародию на популярный мем
11:21В международной выставке "Иннопром" примут участие 300 российский компаний – Мантуров
11:21Россия ничего не забыла Польше
10:47Узбекистан возобновил поставку мясной и молочной продукции из Казахстана
10:42Кто вакцинирует Европу от вируса ослабленной самостоятельности
10:37В мечетях Узбекистана началась подготовка к Рамадану
10:20Здание, где находится офис Hi-Tech Bank, выставили на аукцион
10:19Украинским школьникам раздали учебники, где на карте страны нет Крыма
09:49"Гениями рождаются": Саида Мирзиёева побывала на концерте Бехзода Абдураимова