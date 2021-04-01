https://uz.sputniknews.ru/20210401/sotrudniki-muzeya-v-krasnoyarske-poshutili-chto-obnarujili-neizvestnye-polotna-surikova-18082813.html

Сотрудники музея в Красноярске пошутили, что обнаружили неизвестные полотна Сурикова

Сотрудники музея в Красноярске пошутили, что обнаружили неизвестные полотна Сурикова

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Красноярске сотрудники музея-усадьбы русского художника Василия Сурикова решили разыграть поклонников творчества великого

2021-04-01T14:13+0500

2021-04-01T14:13+0500

2021-04-01T14:20+0500

россия

художники

музей

шутка

красноярск

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Красноярске сотрудники музея-усадьбы русского художника Василия Сурикова решили разыграть поклонников творчества великого живописца: на официальной странице социальной сети "ВКонтакте" они сообщили об обнаружении "ранее неизвестных" полотен, принадлежащих кисти автора."Найдены неизвестные полотна кисти В.И. Сурикова. Во время раскопок некрополя при Всехсвятской церкви были найдены работы великого художника, которые ранее не были известны исследователям. Вы первые видите эти "горячие" шедевры", — информируется в релизе.Местные ценители творчества Сурикова сразу признали на "обнаруженных", а в действительности известных картинах живописца музейную кошку Алису.По словам представителя учреждения, таким образом сотрудники музея решили поднять всем настроение в День шуток 1 апреля.

россия

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художники, музей, шутка, красноярск