ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Красноярске сотрудники музея-усадьбы русского художника Василия Сурикова решили разыграть поклонников творчества великого живописца: на официальной странице социальной сети "ВКонтакте" они сообщили об обнаружении "ранее неизвестных" полотен, принадлежащих кисти автора."Найдены неизвестные полотна кисти В.И. Сурикова. Во время раскопок некрополя при Всехсвятской церкви были найдены работы великого художника, которые ранее не были известны исследователям. Вы первые видите эти "горячие" шедевры", — информируется в релизе.Местные ценители творчества Сурикова сразу признали на "обнаруженных", а в действительности известных картинах живописца музейную кошку Алису.По словам представителя учреждения, таким образом сотрудники музея решили поднять всем настроение в День шуток 1 апреля.
Местные ценители творчества русского живописца сразу признали на "обнаруженных", а в действительности известных картинах художника музейную кошку Алису.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Красноярске сотрудники музея-усадьбы русского художника Василия Сурикова решили разыграть поклонников творчества великого живописца: на официальной странице социальной сети "ВКонтакте" они сообщили об обнаружении "ранее неизвестных" полотен, принадлежащих кисти автора.
"Найдены неизвестные полотна кисти В.И. Сурикова. Во время раскопок некрополя при Всехсвятской церкви были найдены работы великого художника, которые ранее не были известны исследователям. Вы первые видите эти "горячие" шедевры", — информируется в релизе.