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https://uz.sputniknews.ru/20210401/sotrudniki-muzeya-v-krasnoyarske-poshutili-chto-obnarujili-neizvestnye-polotna-surikova-18082813.html
Сотрудники музея в Красноярске пошутили, что обнаружили неизвестные полотна Сурикова
Сотрудники музея в Красноярске пошутили, что обнаружили неизвестные полотна Сурикова
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Красноярске сотрудники музея-усадьбы русского художника Василия Сурикова решили разыграть поклонников творчества великого
2021-04-01T14:13+0500
2021-04-01T14:20+0500
россия
художники
музей
шутка
красноярск
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Красноярске сотрудники музея-усадьбы русского художника Василия Сурикова решили разыграть поклонников творчества великого живописца: на официальной странице социальной сети "ВКонтакте" они сообщили об обнаружении "ранее неизвестных" полотен, принадлежащих кисти автора."Найдены неизвестные полотна кисти В.И. Сурикова. Во время раскопок некрополя при Всехсвятской церкви были найдены работы великого художника, которые ранее не были известны исследователям. Вы первые видите эти "горячие" шедевры", — информируется в релизе.Местные ценители творчества Сурикова сразу признали на "обнаруженных", а в действительности известных картинах живописца музейную кошку Алису.По словам представителя учреждения, таким образом сотрудники музея решили поднять всем настроение в День шуток 1 апреля.
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красноярск
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художники, музей, шутка, красноярск

Сотрудники музея в Красноярске пошутили, что обнаружили неизвестные полотна Сурикова

14:13 01.04.2021 (обновлено: 14:20 01.04.2021)
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© Музей-усадьба русского художника Василия Сурикова Музейная кошка Алиса на полотнах Василия Сурикова
Музейная кошка Алиса на полотнах Василия Сурикова - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Музей-усадьба русского художника Василия Сурикова
Местные ценители творчества русского живописца сразу признали на "обнаруженных", а в действительности известных картинах художника музейную кошку Алису.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Красноярске сотрудники музея-усадьбы русского художника Василия Сурикова решили разыграть поклонников творчества великого живописца: на официальной странице социальной сети "ВКонтакте" они сообщили об обнаружении "ранее неизвестных" полотен, принадлежащих кисти автора.
"Найдены неизвестные полотна кисти В.И. Сурикова. Во время раскопок некрополя при Всехсвятской церкви были найдены работы великого художника, которые ранее не были известны исследователям. Вы первые видите эти "горячие" шедевры", — информируется в релизе.
© Музей-усадьба русского художника Василия СуриковаМузейная кошка Алиса на картине Василия Сурикова
Музейная кошка Алиса на картине Василия Сурикова - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
Музейная кошка Алиса на картине Василия Сурикова
© Музей-усадьба русского художника Василия Сурикова
Местные ценители творчества Сурикова сразу признали на "обнаруженных", а в действительности известных картинах живописца музейную кошку Алису.
По словам представителя учреждения, таким образом сотрудники музея решили поднять всем настроение в День шуток 1 апреля.
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14:13Сотрудники музея в Красноярске пошутили, что обнаружили неизвестные полотна Сурикова