https://uz.sputniknews.ru/20210401/tolko-dlya-jenschin-v-tashkente-otkrylsya-neobychnyy-avtoservis-18070274.html

Только для женщин: в Ташкенте открылся необычный автосервис

Только для женщин: в Ташкенте открылся необычный автосервис

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В Ташкенте появилось что-то новенькое и очень необычное: комплекс мойки и ремонта автомобиля для... женщин.

2021-04-01T08:45+0500

2021-04-01T08:45+0500

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общество

женщины

автомобили

ташкент

узбекистан

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В Ташкенте появилось что-то новенькое и очень необычное: комплекс мойки и ремонта автомобиля для... женщин. Издание "Афиша.уз" отмечает, что многофункциональный комплекс носит название A-Lady и включает в себя автоматизированную мойку и ремонт машин любой сложности.Сдав свой автомобиль механику, девушка может отправиться делать себе маникюр, стрижку или мейкап. Дети в этот момент могут проводить время в игровой комнате. Также на территории есть VIP залы, где можно просто отдохнуть, получить сеанс массажа или ароматерапии или сходить в ресторан.На входе выдается планшет, с которого девушки могут наблюдать по видеокамерам за своими детьми и ходом ремонта автомобиля, пока расслабляются.Напомним, что в Узбекистане с каждым днем становится все больше женщин за рулем.

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женщины, автомобили, ташкент, узбекистан, ташкент, узбекистан