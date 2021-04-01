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Только для женщин: в Ташкенте открылся необычный автосервис
Только для женщин: в Ташкенте открылся необычный автосервис
ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В Ташкенте появилось что-то новенькое и очень необычное: комплекс мойки и ремонта автомобиля для... женщин.
2021-04-01T08:45+0500
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общество
женщины
автомобили
ташкент
узбекистан
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В Ташкенте появилось что-то новенькое и очень необычное: комплекс мойки и ремонта автомобиля для... женщин. Издание "Афиша.уз" отмечает, что многофункциональный комплекс носит название A-Lady и включает в себя автоматизированную мойку и ремонт машин любой сложности.Сдав свой автомобиль механику, девушка может отправиться делать себе маникюр, стрижку или мейкап. Дети в этот момент могут проводить время в игровой комнате. Также на территории есть VIP залы, где можно просто отдохнуть, получить сеанс массажа или ароматерапии или сходить в ресторан.На входе выдается планшет, с которого девушки могут наблюдать по видеокамерам за своими детьми и ходом ремонта автомобиля, пока расслабляются.Напомним, что в Узбекистане с каждым днем становится все больше женщин за рулем.
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женщины, автомобили, ташкент, узбекистан, ташкент, узбекистан

Только для женщин: в Ташкенте открылся необычный автосервис

08:45 01.04.2021 (обновлено: 08:50 01.04.2021)
188
© Helayne SeidmanСалон красоты для женщин-мусульманок
Салон красоты для женщин-мусульманок - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Helayne Seidman
Сдав свой автомобиль механику, девушка может отправиться делать себе маникюр, стрижку или мейкап.
ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В Ташкенте появилось что-то новенькое и очень необычное: комплекс мойки и ремонта автомобиля для... женщин.
Издание "Афиша.уз" отмечает, что многофункциональный комплекс носит название A-Lady и включает в себя автоматизированную мойку и ремонт машин любой сложности.
Сдав свой автомобиль механику, девушка может отправиться делать себе маникюр, стрижку или мейкап.
Дети в этот момент могут проводить время в игровой комнате. Также на территории есть VIP залы, где можно просто отдохнуть, получить сеанс массажа или ароматерапии или сходить в ресторан.
На входе выдается планшет, с которого девушки могут наблюдать по видеокамерам за своими детьми и ходом ремонта автомобиля, пока расслабляются.
Напомним, что в Узбекистане с каждым днем становится все больше женщин за рулем.
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