https://uz.sputniknews.ru/20210401/uzatom-oproverg-perevod-tashkentskogo-filiala-mifi-na-distantsionku-18087840.html

"Узатом" опроверг перевод ташкентского филиала МИФИ на дистанционку

"Узатом" опроверг перевод ташкентского филиала МИФИ на дистанционку

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Агентство "Узатом" опровергло перевод ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" на

2021-04-01T16:16+0500

2021-04-01T16:16+0500

2021-04-01T16:38+0500

филиал нияу мифи в ташкенте

общество

узатом

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Агентство "Узатом" опровергло перевод ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" на онлайн-режим работы.Информация об этом ранее появилась на одном из Telegram-каналов. Там написали, что студенты с 2 по 18 апреля будут получать образование дистанционно из-за того, что среди первокурсников был выявлен COVID-19.В "Узатоме" заявили, что эта информация не соответствует действительности.Напомним, филиал НИЯУ МИФИ — первый зарубежный филиал этого вуза — открылся в Ташкенте в сентябре 2019 года.

/20210226/Distantsionka-is-over-MIFI-vernulsya-na-ochnye-relsy-posle-karantina--foto-16082127.html

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филиал нияу мифи в ташкенте, узатом