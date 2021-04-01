"Узатом" опроверг перевод ташкентского филиала МИФИ на дистанционку

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Агентство "Узатом" опровергло перевод ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" на онлайн-режим работы.Информация об этом ранее появилась на одном из Telegram-каналов. Там написали, что студенты с 2 по 18 апреля будут получать образование дистанционно из-за того, что среди первокурсников был выявлен COVID-19.В "Узатоме" заявили, что эта информация не соответствует действительности.Напомним, филиал НИЯУ МИФИ — первый зарубежный филиал этого вуза — открылся в Ташкенте в сентябре 2019 года.
Ранее в одном из Telegram-каналов написали, что студенты вуза 2-18 апреля будут учиться онлайн.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Агентство "Узатом" опровергло перевод ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" на онлайн-режим работы.
Информация об этом ранее появилась на одном из Telegram-каналов. Там написали, что студенты с 2 по 18 апреля будут получать образование дистанционно из-за того, что среди первокурсников был выявлен COVID-19.
В "Узатоме" заявили, что эта информация не соответствует действительности.
"Учеба в ташкентском филиале НИЯУ МИФИ продолжается в оффлайн-режиме", — говорится в публикации.
Напомним, филиал НИЯУ МИФИ — первый зарубежный филиал этого вуза — открылся в Ташкенте в сентябре 2019 года.