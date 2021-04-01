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https://uz.sputniknews.ru/20210401/uzatom-oproverg-perevod-tashkentskogo-filiala-mifi-na-distantsionku-18087840.html
"Узатом" опроверг перевод ташкентского филиала МИФИ на дистанционку
"Узатом" опроверг перевод ташкентского филиала МИФИ на дистанционку
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Агентство "Узатом" опровергло перевод ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" на
2021-04-01T16:16+0500
2021-04-01T16:38+0500
филиал нияу мифи в ташкенте
общество
узатом
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Агентство "Узатом" опровергло перевод ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" на онлайн-режим работы.Информация об этом ранее появилась на одном из Telegram-каналов. Там написали, что студенты с 2 по 18 апреля будут получать образование дистанционно из-за того, что среди первокурсников был выявлен COVID-19.В "Узатоме" заявили, что эта информация не соответствует действительности.Напомним, филиал НИЯУ МИФИ — первый зарубежный филиал этого вуза — открылся в Ташкенте в сентябре 2019 года.
/20210226/Distantsionka-is-over-MIFI-vernulsya-na-ochnye-relsy-posle-karantina--foto-16082127.html
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филиал нияу мифи в ташкенте, узатом

"Узатом" опроверг перевод ташкентского филиала МИФИ на дистанционку

16:16 01.04.2021 (обновлено: 16:38 01.04.2021)
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© УзатомКак проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Узатом
Ранее в одном из Telegram-каналов написали, что студенты вуза 2-18 апреля будут учиться онлайн.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Агентство "Узатом" опровергло перевод ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" на онлайн-режим работы.
Информация об этом ранее появилась на одном из Telegram-каналов. Там написали, что студенты с 2 по 18 апреля будут получать образование дистанционно из-за того, что среди первокурсников был выявлен COVID-19.
В "Узатоме" заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"Учеба в ташкентском филиале НИЯУ МИФИ продолжается в оффлайн-режиме", — говорится в публикации.

Напомним, филиал НИЯУ МИФИ — первый зарубежный филиал этого вуза — открылся в Ташкенте в сентябре 2019 года.
Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.02.2021
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Дистанционка is over: МИФИ вернулся на "очные рельсы" после карантина — фото
26 февраля, 14:56
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