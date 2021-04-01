"Узбекнефтегаз" в январе-марте перевыполнил план производства сжиженного газа

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. "Узбекнефтегаз" в январе-марте перевыполнил план производства сжиженного природного газа почти в два раза, сообщает пресс-служба компании.В "Узбекнефтегазе" также отметили, что компания расширяет географию экспорта.Этому способствует возросший интерес со стороны крупных предприятий Турции, Эстонии, Польши и Швеции к продукции, выпускаемой предприятиями и заводами, находящимися в ведении "Узбекнефтегаза".В Госкомстате Узбекистана ранее рассказали, что добыча нефти в стране в 2020-м увеличилась на 4,9 процента по сравнению с 2019 годом —до 733,6 тысячи тонн, а природного газа — снизилась на 17,8 процента, до 49,739 миллиарда кубометров.
Компания также расширяет географию экспорта — возрос интерес к выпускаемой в Узбекистане продукции со стороны крупных предприятий Турции, Эстонии, Польши и Швеции.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. "Узбекнефтегаз" в январе-марте перевыполнил план производства сжиженного природного газа почти в два раза, сообщает пресс-служба компании.
"План производства полиэтилена в январе-марте 2021 года выполнен на 107,3 процента, сжиженного газа — на 198,5 процента, серы — на 238,4 процента", — говорится в публикации.
В "Узбекнефтегазе" также отметили, что компания расширяет географию экспорта.
Этому способствует возросший интерес со стороны крупных предприятий Турции, Эстонии, Польши и Швеции к продукции, выпускаемой предприятиями и заводами, находящимися в ведении "Узбекнефтегаза".
В Госкомстате Узбекистана ранее рассказали, что добыча нефти в стране в 2020-м увеличилась на 4,9 процента по сравнению с 2019 годом —до 733,6 тысячи тонн, а природного газа — снизилась на 17,8 процента, до 49,739 миллиарда кубометров.