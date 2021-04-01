https://uz.sputniknews.ru/20210401/uzbekneftegaz-v-yanvare-marte-perevypolnil-plan-proizvodstva-sjijennogo-gaza-18084803.html

"Узбекнефтегаз" в январе-марте перевыполнил план производства сжиженного газа

"Узбекнефтегаз" в январе-марте перевыполнил план производства сжиженного газа

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. "Узбекнефтегаз" в январе-марте перевыполнил план производства сжиженного природного газа почти в два раза, сообщает пресс-служба

2021-04-01T15:56+0500

2021-04-01T15:56+0500

2021-04-01T16:03+0500

экономика

узбекнефтегаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/01/18087603_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f46ba406ab911d409159c81a9e0ba458.jpg

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. "Узбекнефтегаз" в январе-марте перевыполнил план производства сжиженного природного газа почти в два раза, сообщает пресс-служба компании.В "Узбекнефтегазе" также отметили, что компания расширяет географию экспорта.Этому способствует возросший интерес со стороны крупных предприятий Турции, Эстонии, Польши и Швеции к продукции, выпускаемой предприятиями и заводами, находящимися в ведении "Узбекнефтегаза".В Госкомстате Узбекистана ранее рассказали, что добыча нефти в стране в 2020-м увеличилась на 4,9 процента по сравнению с 2019 годом —до 733,6 тысячи тонн, а природного газа — снизилась на 17,8 процента, до 49,739 миллиарда кубометров.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

узбекнефтегаз