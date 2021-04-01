https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-dvux-regionax-smenilis-nachalniki-nalogovyx-upravleniy-18090412.html

В двух регионах сменились начальники налоговых управлений

В двух регионах сменились начальники налоговых управлений

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В налоговых управлениях Андижанской и Навоийской областей назначены новые руководители. Об этом информирует пресс-служба ГНК

2021-04-01T16:57+0500

2021-04-01T16:57+0500

2021-04-01T17:10+0500

общество

андижанская область

назначение

государственный налоговый комитет

навоийская область

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В налоговых управлениях Андижанской и Навоийской областей назначены новые руководители. Об этом информирует пресс-служба ГНК Узбекистана.Указом президента республики Государственное налоговое управление Андижанской области возглавил Равшанджон Насимов.Ранее Насимов руководил Государственным налоговым управлением Навоийской области.Теперь его место занял Анваржон Ботиралиев, который прежде занимал должность заместителя начальника налогового управления Ферганской области.В конце прошлого года был назначен новый заместитель председателя ГНК. Им стал Юнусжон Насимджанов, который ранее возглавлял Государственное налоговое управление Джизакской области, а также является советником налоговой службы I ранга.

андижанская область

навоийская область

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андижанская область, назначение, государственный налоговый комитет, навоийская область