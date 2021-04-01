В двух регионах сменились начальники налоговых управлений

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В налоговых управлениях Андижанской и Навоийской областей назначены новые руководители. Об этом информирует пресс-служба ГНК Узбекистана.Указом президента республики Государственное налоговое управление Андижанской области возглавил Равшанджон Насимов.Ранее Насимов руководил Государственным налоговым управлением Навоийской области.Теперь его место занял Анваржон Ботиралиев, который прежде занимал должность заместителя начальника налогового управления Ферганской области.В конце прошлого года был назначен новый заместитель председателя ГНК. Им стал Юнусжон Насимджанов, который ранее возглавлял Государственное налоговое управление Джизакской области, а также является советником налоговой службы I ранга.
В конце прошлого года был назначен новый заместитель председателя ГНК. Им стал Юнусжон Насимджанов, который ранее возглавлял Государственное налоговое управление Джизакской области, а также является советником налоговой службы I ранга.