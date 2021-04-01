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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-dvux-regionax-smenilis-nachalniki-nalogovyx-upravleniy-18090412.html
В двух регионах сменились начальники налоговых управлений
В двух регионах сменились начальники налоговых управлений
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В налоговых управлениях Андижанской и Навоийской областей назначены новые руководители. Об этом информирует пресс-служба ГНК
2021-04-01T16:57+0500
2021-04-01T17:10+0500
общество
андижанская область
назначение
государственный налоговый комитет
навоийская область
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В налоговых управлениях Андижанской и Навоийской областей назначены новые руководители. Об этом информирует пресс-служба ГНК Узбекистана.Указом президента республики Государственное налоговое управление Андижанской области возглавил Равшанджон Насимов.Ранее Насимов руководил Государственным налоговым управлением Навоийской области.Теперь его место занял Анваржон Ботиралиев, который прежде занимал должность заместителя начальника налогового управления Ферганской области.В конце прошлого года был назначен новый заместитель председателя ГНК. Им стал Юнусжон Насимджанов, который ранее возглавлял Государственное налоговое управление Джизакской области, а также является советником налоговой службы I ранга.
андижанская область
навоийская область
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андижанская область, назначение, государственный налоговый комитет, навоийская область

В двух регионах сменились начальники налоговых управлений

16:57 01.04.2021 (обновлено: 17:10 01.04.2021)
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© Sputnik / Табылды КадырбековПустое кресло
Пустое кресло - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Налоговое управление Андижанской области возглавил Равшанджон Насимов, а Анваржон Ботиралиев стал начальником налогового управления Навоийской области.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В налоговых управлениях Андижанской и Навоийской областей назначены новые руководители. Об этом информирует пресс-служба ГНК Узбекистана.
Указом президента республики Государственное налоговое управление Андижанской области возглавил Равшанджон Насимов.
© Пресс-служба ГНК УзбекистанаРавшанжон Насимов
Равшанжон Насимов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
Равшанжон Насимов
© Пресс-служба ГНК Узбекистана
Ранее Насимов руководил Государственным налоговым управлением Навоийской области.
Теперь его место занял Анваржон Ботиралиев, который прежде занимал должность заместителя начальника налогового управления Ферганской области.
© Пресс-служба ГНК УзбекистанаАнваржон Ботиралиев
Анваржон Ботиралиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
Анваржон Ботиралиев
© Пресс-служба ГНК Узбекистана
В конце прошлого года был назначен новый заместитель председателя ГНК. Им стал Юнусжон Насимджанов, который ранее возглавлял Государственное налоговое управление Джизакской области, а также является советником налоговой службы I ранга.
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