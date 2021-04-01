Общество
В Самарканде открылся учебный центр по подготовке строителей
17:35 01.04.2021 (обновлено: 17:37 01.04.2021)
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© zarnews.uzВ Самарканде сдано в эксплуатацию здание Центра подготовки квалифицированных специалистов строительной отрасли
В церемонии открытия принял участие хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В новом центре слушатели смогут обучиться по 14 направлениям строительной отрасли. После завершения курсов, уже в статусе квалифицированных каменщиков, электросварщиков, штукатуров, маляров, сантехников, им будет значительно легче найти работу как на внутреннем рынке труда, так и на внешнем. Об этом сообщают местные СМИ.
© zarnews.uzВ Самарканде сдано в эксплуатацию здание Центра подготовки квалифицированных специалистов строительной отрасли
В Самарканде сдано в эксплуатацию здание Центра подготовки квалифицированных специалистов строительной отрасли
Центр подготовки строителей расположился в здании бывшего военного училища "Темурбеклар мактаби", которое перестало работать несколько лет назад. На реконструкцию сооружения было выделено 12 миллиардов сумов.
Центр рассчитан на 450 мест, внутри есть общежитие и столовая.
© zarnews.uzВ Самарканде сдано в эксплуатацию здание Центра подготовки квалифицированных специалистов строительной отрасли
В Самарканде сдано в эксплуатацию здание Центра подготовки квалифицированных специалистов строительной отрасли
Примечательный факт: каждому учащемуся будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 560 000 сумов, если районный и городской центры занятости признали его безработным.