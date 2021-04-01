https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-severnoy-koree-iz-za-defitsita-tovarov-i-ogranicheniy-zakrylis-12-posolstv-18101317.html
В Северной Корее из-за дефицита товаров и ограничений закрылись 12 посольств
В Северной Корее из-за дефицита товаров и ограничений закрылись 12 посольств
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Северной Корее прекратили свою работу посольства 12-ти стран, сообщает пресс-служба российского дипломатического представительства.
2021-04-01T19:16+0500
2021-04-01T19:16+0500
2021-04-01T19:17+0500
в мире
пандемия
посольство
северная корея
кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1384/30/13843063_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4589981f0865a857b922eba429d77863.jpg
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Северной Корее прекратили свою работу посольства 12-ти стран, сообщает пресс-служба российского дипломатического представительства.Инцидент произошел из-за серьезных ограничений и дефицита товаров, вызванных пандемией коронавируса, пишет посольство РФ на своей официальной странице в Facebook."Уже повешены замки на воротах представительств Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций", - информируется в релизе.В диппредставительстве России уточнили, что в настоящее время в Северной Корее остаются всего девять иностранных послов и четыре временных поверенных в делах. Персонал многих дипмиссий был максимально сокращен, подчеркнули в ведомстве. По информации пресс-службы, иностранцы вынуждены покинуть Пхеньян, так как в столице остро не хватает товаров и лекарств, а также нет возможности получить своевременную медицинскую помощь.Дипломаты посольства РФ в Пхеньяне также заверили, что несмотря на возникшие проблемы, работоспособность их коллектива сохраняется.
/20160821/3560723.html
северная корея
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1384/30/13843063_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_347ce7e6584d9ef96d72e935989449a1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пандемия, посольство, северная корея, кризис
В Северной Корее из-за дефицита товаров и ограничений закрылись 12 посольств
19:16 01.04.2021 (обновлено: 19:17 01.04.2021)
В настоящее время в стране остаются всего девять иностранных послов и четыре временных поверенных в делах. Персонал многих дипмиссий был максимально сокращен.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik.
В Северной Корее прекратили свою работу посольства 12-ти стран, сообщает
пресс-служба российского дипломатического представительства.
Инцидент произошел из-за серьезных ограничений и дефицита товаров, вызванных пандемией коронавируса, пишет посольство РФ на своей официальной странице в Facebook.
"Уже повешены замки на воротах представительств Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций", - информируется в релизе.
В диппредставительстве России уточнили, что в настоящее время в Северной Корее остаются всего девять иностранных послов и четыре временных поверенных в делах. Персонал многих дипмиссий был максимально сокращен, подчеркнули в ведомстве.
По информации пресс-службы, иностранцы вынуждены покинуть Пхеньян, так как в столице остро не хватает товаров и лекарств, а также нет возможности получить своевременную медицинскую помощь.
Дипломаты посольства РФ в Пхеньяне также заверили, что несмотря на возникшие проблемы, работоспособность их коллектива сохраняется.