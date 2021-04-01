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В Северной Корее из-за дефицита товаров и ограничений закрылись 12 посольств
В Северной Корее из-за дефицита товаров и ограничений закрылись 12 посольств
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Северной Корее прекратили свою работу посольства 12-ти стран, сообщает пресс-служба российского дипломатического представительства.
2021-04-01T19:16+0500
2021-04-01T19:17+0500
в мире
пандемия
посольство
северная корея
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Северной Корее прекратили свою работу посольства 12-ти стран, сообщает пресс-служба российского дипломатического представительства.Инцидент произошел из-за серьезных ограничений и дефицита товаров, вызванных пандемией коронавируса, пишет посольство РФ на своей официальной странице в Facebook."Уже повешены замки на воротах представительств Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций", - информируется в релизе.В диппредставительстве России уточнили, что в настоящее время в Северной Корее остаются всего девять иностранных послов и четыре временных поверенных в делах. Персонал многих дипмиссий был максимально сокращен, подчеркнули в ведомстве. По информации пресс-службы, иностранцы вынуждены покинуть Пхеньян, так как в столице остро не хватает товаров и лекарств, а также нет возможности получить своевременную медицинскую помощь.Дипломаты посольства РФ в Пхеньяне также заверили, что несмотря на возникшие проблемы, работоспособность их коллектива сохраняется.
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пандемия, посольство, северная корея, кризис

В Северной Корее из-за дефицита товаров и ограничений закрылись 12 посольств

19:16 01.04.2021 (обновлено: 19:17 01.04.2021)
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© AP Photo / Cha Song HoПрохожие в медицинских масках на одной из улиц Пхеньяна, Северная Корея
Прохожие в медицинских масках на одной из улиц Пхеньяна, Северная Корея - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© AP Photo / Cha Song Ho
В настоящее время в стране остаются всего девять иностранных послов и четыре временных поверенных в делах. Персонал многих дипмиссий был максимально сокращен.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Северной Корее прекратили свою работу посольства 12-ти стран, сообщает пресс-служба российского дипломатического представительства.
Инцидент произошел из-за серьезных ограничений и дефицита товаров, вызванных пандемией коронавируса, пишет посольство РФ на своей официальной странице в Facebook.
"Уже повешены замки на воротах представительств Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций", - информируется в релизе.
Города мира. Пхеньян - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2016
Политика
Северная Корея закрывает посольство в Узбекистане
21 августа 2016, 17:51
1177
В диппредставительстве России уточнили, что в настоящее время в Северной Корее остаются всего девять иностранных послов и четыре временных поверенных в делах. Персонал многих дипмиссий был максимально сокращен, подчеркнули в ведомстве.
По информации пресс-службы, иностранцы вынуждены покинуть Пхеньян, так как в столице остро не хватает товаров и лекарств, а также нет возможности получить своевременную медицинскую помощь.
Дипломаты посольства РФ в Пхеньяне также заверили, что несмотря на возникшие проблемы, работоспособность их коллектива сохраняется.
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