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https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-uzbekistane-otkryvaetsya-doroga-sox-rishtan-18077311.html
В Узбекистане открывается дорога Сох—Риштан
В Узбекистане открывается дорога Сох—Риштан
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Сегодня открывается дорога, которая соединяет два района Ферганы и проходит через Кыргызстан, пишет УзА.
2021-04-01T12:48+0500
2021-04-01T12:50+0500
общество
дорога
фергана
кыргызстан
узбекистан
фергана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Сегодня открывается дорога, которая соединяет два района Ферганы и проходит через Кыргызстан, пишет УзА.Сохский район является анклавом, полностью окруженным территорией Кыргызстана. Открытие этой дороги создаст большие удобства для жителей Сохского района. Здесь погранично-таможенный пост, который является наиболее удобной дорогой для жителей района, был закрыт несколько лет назад, сохцам приходилось тратить много часов, чтобы добраться до областного центра.Теперь местным жителям будет легко добраться до нужной точки.
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дорога, фергана, кыргызстан, узбекистан, фергана, узбекистан

В Узбекистане открывается дорога Сох—Риштан

12:48 01.04.2021 (обновлено: 12:50 01.04.2021)
569
© УзАВ Узбекистане открывается дорога Сох-Риштан
В Узбекистане открывается дорога Сох-Риштан - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© УзА
Сохский район является анклавом, полностью окруженным территорией Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Сегодня открывается дорога, которая соединяет два района Ферганы и проходит через Кыргызстан, пишет УзА.

"Данная дорога соединит Риштанский и Сохский районы Ферганской области, все контрольно-пропускные пункты приведены в полную готовность", — говорится в сообщении.

Сохский район является анклавом, полностью окруженным территорией Кыргызстана.
Открытие этой дороги создаст большие удобства для жителей Сохского района. Здесь погранично-таможенный пост, который является наиболее удобной дорогой для жителей района, был закрыт несколько лет назад, сохцам приходилось тратить много часов, чтобы добраться до областного центра.
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Теперь местным жителям будет легко добраться до нужной точки.
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