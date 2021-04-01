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Во Франции вводится общенациональный локдаун
Во Франции вводится общенациональный локдаун
ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Во Франции ввели общенациональный локдаун на четыре недели, заявил президент Эммануэль Макрон в телеобращении к нации.
2021-04-01T08:14+0500
2021-04-01T08:14+0500
в мире
пандемия
коронавирус
эммануэль макрон
франция
карантин
франция
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ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Во Франции ввели общенациональный локдаун на четыре недели, заявил президент Эммануэль Макрон в телеобращении к нации.По его словам, поводом стал британский штамм коронавируса, который с большой скоростью распространяется по территории страны.По всем регионам должны закрыться магазины, не торгующие предметами первой необходимости (исключение: книжные, парикмахерские, товары для дома и музыкальные).Также жителям Франции запрещено выезжать от места изоляции далее, чем на 10 километров. Это будет возможно только на праздниках Пасхи.Напомним, вчера в Турции объявили о новых жестких ограничениях из-за коронавируса. На весь месяц в стране начнет действовать комендантский час на выходные дни, а весь общепит перейдет только на доставку.
/20210324/pandemiya-prevraschaetsya-dlya-evropy-v-idealnyy-shtorm-17923498.html
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пандемия, коронавирус, эммануэль макрон, франция, карантин, франция

Во Франции вводится общенациональный локдаун

08:14 01.04.2021
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© AFP 2018 / Anne-Christine PoujoulatФранцузский полицейский проверяет документы мотоциклиста на площади Согласия в Париже, Франция
Французский полицейский проверяет документы мотоциклиста на площади Согласия в Париже, Франция - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© AFP 2018 / Anne-Christine Poujoulat
Поводом стал британский штамм коронавируса, который с большой скоростью распространяется по территории страны.
ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Во Франции ввели общенациональный локдаун на четыре недели, заявил президент Эммануэль Макрон в телеобращении к нации.
По его словам, поводом стал британский штамм коронавируса, который с большой скоростью распространяется по территории страны.
"По всей стране введен комендантский час с 19:00, все работники должны перейти на удаленную работу, также закрываются детские сады, школы и вузы", - говорится в сообщении.
По всем регионам должны закрыться магазины, не торгующие предметами первой необходимости (исключение: книжные, парикмахерские, товары для дома и музыкальные).
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Также жителям Франции запрещено выезжать от места изоляции далее, чем на 10 километров. Это будет возможно только на праздниках Пасхи.
Напомним, вчера в Турции объявили о новых жестких ограничениях из-за коронавируса. На весь месяц в стране начнет действовать комендантский час на выходные дни, а весь общепит перейдет только на доставку.
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