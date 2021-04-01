Во Франции вводится общенациональный локдаун

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Во Франции ввели общенациональный локдаун на четыре недели, заявил президент Эммануэль Макрон в телеобращении к нации.По его словам, поводом стал британский штамм коронавируса, который с большой скоростью распространяется по территории страны.По всем регионам должны закрыться магазины, не торгующие предметами первой необходимости (исключение: книжные, парикмахерские, товары для дома и музыкальные).Также жителям Франции запрещено выезжать от места изоляции далее, чем на 10 километров. Это будет возможно только на праздниках Пасхи.Напомним, вчера в Турции объявили о новых жестких ограничениях из-за коронавируса. На весь месяц в стране начнет действовать комендантский час на выходные дни, а весь общепит перейдет только на доставку.
Также жителям Франции запрещено выезжать от места изоляции далее, чем на 10 километров. Это будет возможно только на праздниках Пасхи.
Напомним, вчера в Турции объявили о новых жестких ограничениях из-за коронавируса. На весь месяц в стране начнет действовать комендантский час на выходные дни, а весь общепит перейдет только на доставку.