https://uz.sputniknews.ru/20210401/vo-frantsii-vvoditsya-obschenatsionalnyy-lokdaun-18070112.html

Во Франции вводится общенациональный локдаун

Во Франции вводится общенациональный локдаун

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Во Франции ввели общенациональный локдаун на четыре недели, заявил президент Эммануэль Макрон в телеобращении к нации.

2021-04-01T08:14+0500

2021-04-01T08:14+0500

2021-04-01T08:14+0500

в мире

пандемия

коронавирус

эммануэль макрон

франция

карантин

франция

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ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Во Франции ввели общенациональный локдаун на четыре недели, заявил президент Эммануэль Макрон в телеобращении к нации.По его словам, поводом стал британский штамм коронавируса, который с большой скоростью распространяется по территории страны.По всем регионам должны закрыться магазины, не торгующие предметами первой необходимости (исключение: книжные, парикмахерские, товары для дома и музыкальные).Также жителям Франции запрещено выезжать от места изоляции далее, чем на 10 километров. Это будет возможно только на праздниках Пасхи.Напомним, вчера в Турции объявили о новых жестких ограничениях из-за коронавируса. На весь месяц в стране начнет действовать комендантский час на выходные дни, а весь общепит перейдет только на доставку.

/20210324/pandemiya-prevraschaetsya-dlya-evropy-v-idealnyy-shtorm-17923498.html

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пандемия, коронавирус, эммануэль макрон, франция, карантин, франция