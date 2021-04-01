https://uz.sputniknews.ru/20210401/vtoraya-jizn-muzeya-imeni-savitskogo-chto-uspel-za-tri-mesyatsa-tigran-mkrtychev-18088592.html

Вторая жизнь музея имени Савицкого: что успел за три месяца Тигран Мкртычев

Вторая жизнь музея имени Савицкого: что успел за три месяца Тигран Мкртычев

О своих первых шагах в новой должности, о проектах на 2021 год и планируемой выставке в Третьяковке директор Музея искусств имени Игоря Савицкого Тигран... 01.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-01T18:47+0500

2021-04-01T18:47+0500

2021-04-01T19:45+0500

культура

государственный музей искусств имени игоря савицкого

тигран мкртычев

музей

искусство

нукус

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По итогам международного конкурса должность руководителя Музея искусств имени И. Савицкого в Нукусе занял Тигран Мкртычев. К своим обязанностям он приступил с первых дней 2021 года и уже готов поделиться впечатлениями, планами и предложениями.— Вы уже несколько месяцев в Нукусе, быстро ли удалось освоиться? — В принципе — все благополучно. Прежде всего хотелось бы отметить доброжелательность коллектива, который меня хорошо принял. Вместе с тем, не могу кривить душой - профессиональный уровень большинства сотрудников музея не очень высок. И это большая проблема. Мне кажется, что руководства Узбекистана должно ставить перед высшими учебными заведениями страны задачу дальнейшее повышение качества подготовки музейных работников, искусствоведов, археологов. Это очень важно не только для такого ценного музея, как наш, но и для всего Узбекистана в целом. Безусловно, мы будем проводить у себя в музее и мастер-классы, и тренинги для наших сотрудников. Так профессиональные археологи Нукуса, в частности, кандидат исторических наук Октябрь Доспанов уже пришел к нам в музей и начал занятия в научном отделе археологии. Однако подчеркну, музей — это не учебное заведение: в нем должны работать профессионалы. Учитывая это я, в частности, предложил научным сотрудникам музея, занимающимся изобразительным искусством, перейти на изучение наших каракалпакских художников, а не тратить время на общеизвестные вещи по искусству русского авангарда. Как известно, русский авангард является объектом исследования огромного числа искусствоведов. А кто как не мы должны заниматься творчеством художников Каракалпакстана? У нас хранятся картины более 100 местных художников. Так что работа в этом направлении имеет и большие научные перспективы и раскрывает возможность показать миру искусству родного края. Кроме того, мы начали организовывать встречи с местными художниками, для которых традиционно музей всегда был центром притяжения. Именно с этого когда-то начинал сам Игорь Витальевич Савицкий, и мне хочется, чтобы в дальнейшем музей превратился в популярное место общения людей искусства.— Есть ли в планах новые проекты?— Да. Так, хотел бы отметить и хорошую работу отдела этнографии и блестящую коллекцию декоративно-прикладного искусства каракалпаков, хранящуюся у нас в музее. В этой связи встает задача сделать так, чтобы эту красоту увидел мир. Во время командировки в Москву я начал вести диалог с директором Государственного музея декоративно-прикладного искусства Еленой Викторовной Титовой. Им интересно показать у себя наше традиционное искусство. Значит нам надо готовить предложение по вставке и выходить с ним к нашему руководству. Есть и небольшие местные задачи. Мы вернулись к старой идее — создали детскую изостудию. К сожалению, сейчас из-за определенных ограничений мы не начинаем её работу, но для запуска все готово: есть и материалы, и краски, и бумага, есть специалисты, которые будут читать, вести эти занятия с детками. Это очень перспективно и позволит привлечь дополнительное внимание к нашему музею. Важно, чтобы дети с ранних лет посещали музеи, понимали, почему это красиво и интересно. Через молодежь в музеи потянутся и люди постарше. Это будет способствовать повышению общего уровня культуры во всей стране.— Какие события ждут ценителей искусства в ближайшее время? Какие выставки вы планируете?— Мы подготовили материалы для участия в большой выставки одного известного художника Ивана Кудряшова, которая должна состояться в мае этого года в Третьяковской галерее в Москве. Выставка посвящена 125-летию живописца. Он учился у К.Малевича, дожил до старости и всегда сохранял свой авангардный стиль. В начале 1960-х годов Кудряшов был одним из немногих, кто помнил события начала XX века. Неслучайно поэтому он стал таким своеобразным мостом памяти от того "авангардного" времени к нашему времени исследований. Кроме того, мы делаем выставки для жителей нашего города. Они пользуются успехом. Сейчас готовим две новых больших экспозиции. Так, в мае покажем редкие работы выдающегося узбекистанского художника Николая Карахана, многие из которых нигде не демонстрировались. А в июне у нас запланирована выставка картин еще одного нашего земляка — Музаффара Ишанова, которому могло бы исполниться 70 лет. Ещё мы готовим экспозицию ко дню рождения И. В. Савицкого и к 30-летию независимости Узбекистана.Хотелось бы добавить, что в Москве в мае пройдет презентация книги, посвященной творчеству Елены Коровай. Коллекция ее работ хранится в нашем музее. Выпуск книги финансирует один известный нью-йоркский благотворительный фонд, в планах которого значится и проведение выставки Коровай за пределами Узбекистана. Мы готовы в этом участвовать. — Как проходит реставрация пострадавшего полотна Волкова "Баба с ведрами"? Скоро ли работу смогут увидеть посетители? — Когда я был в Москве в командировке, то встречался с руководством реставрационных мастерских Грабарей и реставратором высшей категории Надеждой Сергеевной Кошкиной. Она в свое время проводила первичные работы по закреплению этой картины, так что полотно находится в стабильном состоянии. Московские специалисты пояснили: для того чтобы придать шедевру экспозиционный вид, потребуется не менее 6 месяцев. Это нормальная практика. Вообще, реставрация – это очень трудоемкое, долгосрочное и дорогостоящее дело. Конечно, Надежда Сергеевна не сможет приехать к нам в Нукус на 6 месяцев. В настоящий момент я передал свои предложения нашему региональному министерству.Это был бы очень интересный ход для развития узбекско-российских культурных и научных отношений. У нас в Узбекистане нет такого уровня реставраторов, как Надежда Сергеевна Кошкина, а для наших молодых коллег-реставраторов, которые могли бы оказаться в это время хоть на короткий период в Москве, это могло бы стать полезным. В Москве у меня также была встреча с Дмитрием Борисовичем Антоновым - директором научно-исследовательского института реставрации. Первоочередной темой нашего обсуждения стала проблема поддержания в музее соответствующего температурно-влажностного режима. Так в институте есть специальный отдел, который занимается этим вопросом. Мы готовимся к подписанию соглашения о сотрудничестве, в рамках которого республика сможет пригласить российских специалистов по климат-контролю. Это необыкновенно важно для дальнейшего правильного функционирования нашего музея и вообще всей музейной отрасли Узбекистана. В нашем музее оборудование требует обновления. Уверен, что такой центр заслуживает самых передовых технологий.

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нукус

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государственный музей искусств имени игоря савицкого, тигран мкртычев, музей, искусство, нукус