https://uz.sputniknews.ru/20210401/vzryv-progremel-na-magistralnom-gazoprovode-v-djizakskoy-oblasti-18069798.html

Взрыв прогремел на магистральном газопроводе в Джизакской области

Взрыв прогремел на магистральном газопроводе в Джизакской области

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Взрыв произошел на участке магистрального газопровода в Джизакской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО

2021-04-01T07:43+0500

2021-04-01T07:43+0500

2021-04-01T07:43+0500

происшествия

джизакская область

газ

джизак

взрыв

узбекистан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/06/15126143_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_b4e6ef620ccfc18cb9abef8a555d35db.jpg

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Взрыв произошел на участке магистрального газопровода в Джизакской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО "Узтрансгаз".Уже в полночь на место аварии прибыла специальная рабочая бригада "Узтрансгаза".Жертв и пострадавших в результате взрыва нет. Сейчас специалисты выясняют причины взрыва.Напомним, в феврале в строящемся 8-этажном доме на улице Ислама Каримова в Бухаре произошел взрыв. На третьем этаже многоэтажки воспламенилась газовоздушная смесь. Два человека получили различные телесные повреждения.

/20210204/V-stroyascheysya-mnogoetazhke-Bukhary-proizoshel-vzryv-15935141.html

джизакская область

джизак

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

джизакская область, газ, джизак, взрыв, узбекистан, узбекистан