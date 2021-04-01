ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Взрыв произошел на участке магистрального газопровода в Джизакской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО "Узтрансгаз".Уже в полночь на место аварии прибыла специальная рабочая бригада "Узтрансгаза".Жертв и пострадавших в результате взрыва нет. Сейчас специалисты выясняют причины взрыва.Напомним, в феврале в строящемся 8-этажном доме на улице Ислама Каримова в Бухаре произошел взрыв. На третьем этаже многоэтажки воспламенилась газовоздушная смесь. Два человека получили различные телесные повреждения.
Напомним, в феврале в строящемся 8-этажном доме на улице Ислама Каримова в Бухаре произошел взрыв. На третьем этаже многоэтажки воспламенилась газовоздушная смесь. Два человека получили различные телесные повреждения.