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https://uz.sputniknews.ru/20210401/vzryv-progremel-na-magistralnom-gazoprovode-v-djizakskoy-oblasti-18069798.html
Взрыв прогремел на магистральном газопроводе в Джизакской области
Взрыв прогремел на магистральном газопроводе в Джизакской области
ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Взрыв произошел на участке магистрального газопровода в Джизакской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО
2021-04-01T07:43+0500
2021-04-01T07:43+0500
происшествия
джизакская область
газ
джизак
взрыв
узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Взрыв произошел на участке магистрального газопровода в Джизакской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО "Узтрансгаз".Уже в полночь на место аварии прибыла специальная рабочая бригада "Узтрансгаза".Жертв и пострадавших в результате взрыва нет. Сейчас специалисты выясняют причины взрыва.Напомним, в феврале в строящемся 8-этажном доме на улице Ислама Каримова в Бухаре произошел взрыв. На третьем этаже многоэтажки воспламенилась газовоздушная смесь. Два человека получили различные телесные повреждения.
/20210204/V-stroyascheysya-mnogoetazhke-Bukhary-proizoshel-vzryv-15935141.html
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джизакская область, газ, джизак, взрыв, узбекистан, узбекистан

Взрыв прогремел на магистральном газопроводе в Джизакской области

07:43 01.04.2021
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Уже в полночь на место аварии прибыла специальная рабочая бригада "Узтрансгаза".
ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Взрыв произошел на участке магистрального газопровода в Джизакской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО "Узтрансгаз".
"30 марта в 21.27 произошел взрыв на магистральном газопроводе "Пахтакор-Янгиер" диаметром 1020 миллиметров на территории Зарбдорского района Джизакской области", - говорится в сообщении.
Уже в полночь на место аварии прибыла специальная рабочая бригада "Узтрансгаза".
Жертв и пострадавших в результате взрыва нет. Сейчас специалисты выясняют причины взрыва.
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Напомним, в феврале в строящемся 8-этажном доме на улице Ислама Каримова в Бухаре произошел взрыв. На третьем этаже многоэтажки воспламенилась газовоздушная смесь. Два человека получили различные телесные повреждения.
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