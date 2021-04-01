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https://uz.sputniknews.ru/20210401/zdanie-gde-naxoditsya-ofis-hi-tech-bank-vystavili-na-auktsion-18072302.html
Здание, где находится офис Hi-Tech Bank, выставили на аукцион
Здание, где находится офис Hi-Tech Bank, выставили на аукцион
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Ташкенте Бюро принудительного исполнения Мирабадского района выставило на продажу здание, в котором располагается офис Hi-tech
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Ташкенте Бюро принудительного исполнения Мирабадского района выставило на продажу здание, в котором располагается офис Hi-tech Bank, говорится в официальном заявлении.Данное здание находится прямо у станции метро "Мингурик", на Шахрисабзской, 15.Общая площадь участка составляет 240 кв. м. В здании располагаются 30 комнат.Заявки принимаются до 14 апреля, а торги пройдут 16 апреля.Напомним: ранее стало известно, что известный в Ташкенте кинотеатр Premier Hall сдан в аренду на пять лет.У новых владельцев есть обязательства: инвестировать 5 миллиардов сумов, создать 50 новых рабочих мест и обновить кинотеатр до IMAX.
/20210317/dva-uzbekskikh-restorana-caravan-group-zakryli-iz-za-dolgov-17816920.html
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онлайн-аукцион, торги, аукцион, ташкент, узбекистан, ташкент, узбекистан

Здание, где находится офис Hi-Tech Bank, выставили на аукцион

10:20 01.04.2021 (обновлено: 10:32 01.04.2021)
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© Сайт аукционаЗдание, где находится офис Hi-Tech Bank, выставили на аукцион
Здание, где находится офис Hi-Tech Bank, выставили на аукцион - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Сайт аукциона
Общая площадь участка составляет 240 кв. м. В здании располагаются 30 комнат.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Ташкенте Бюро принудительного исполнения Мирабадского района выставило на продажу здание, в котором располагается офис Hi-tech Bank, говорится в официальном заявлении.
Данное здание находится прямо у станции метро "Мингурик", на Шахрисабзской, 15.

"Стартовая цена лота - 7,9 миллиарда сумов, оценочная стоимость - 11,2 миллиарда", — говорится в сообщении.

Общая площадь участка составляет 240 кв. м. В здании располагаются 30 комнат.
Заявки принимаются до 14 апреля, а торги пройдут 16 апреля.
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Напомним: ранее стало известно, что известный в Ташкенте кинотеатр Premier Hall сдан в аренду на пять лет.
У новых владельцев есть обязательства: инвестировать 5 миллиардов сумов, создать 50 новых рабочих мест и обновить кинотеатр до IMAX.
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