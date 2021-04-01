https://uz.sputniknews.ru/20210401/zdanie-gde-naxoditsya-ofis-hi-tech-bank-vystavili-na-auktsion-18072302.html

Здание, где находится офис Hi-Tech Bank, выставили на аукцион

Здание, где находится офис Hi-Tech Bank, выставили на аукцион

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Ташкенте Бюро принудительного исполнения Мирабадского района выставило на продажу здание, в котором располагается офис Hi-tech

2021-04-01T10:20+0500

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Ташкенте Бюро принудительного исполнения Мирабадского района выставило на продажу здание, в котором располагается офис Hi-tech Bank, говорится в официальном заявлении.Данное здание находится прямо у станции метро "Мингурик", на Шахрисабзской, 15.Общая площадь участка составляет 240 кв. м. В здании располагаются 30 комнат.Заявки принимаются до 14 апреля, а торги пройдут 16 апреля.Напомним: ранее стало известно, что известный в Ташкенте кинотеатр Premier Hall сдан в аренду на пять лет.У новых владельцев есть обязательства: инвестировать 5 миллиардов сумов, создать 50 новых рабочих мест и обновить кинотеатр до IMAX.

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