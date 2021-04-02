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"Каменный" аргумент: водитель накинулся на инспектора ДПС с булыжником — видео
"Каменный" аргумент: водитель накинулся на инспектора ДПС с булыжником — видео
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В МВД прокомментировали нашумевшие кадры конфликта между автолюбителем и сотрудником ДПС.
2021-04-02T21:33+0500
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происшествия
дпс
светофор
машина
водитель
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В МВД прокомментировали нашумевшие кадры конфликта между автолюбителем и сотрудником ДПС.Инцидент произошел 31 марта в Ташкентской области на 17-ом километре дороги 4Р6 "Ташкент-Чимён". Инспектор остановил машину, проехавшую на красный сигнал светофора. За рулем находился 32-летний мужчина.Сотрудник ДПС начал оформлять протокол, однако нарушитель не собирался сдаваться так просто. Он взял с земли булыжник и замахнулся на инспектора.Ведется предварительное расследование.
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дпс, светофор, машина, водитель, ташкентская область

"Каменный" аргумент: водитель накинулся на инспектора ДПС с булыжником — видео

21:33 02.04.2021 (обновлено: 21:34 02.04.2021)
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© Sputnik / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС обеспечивает порядок на дороге в столице Чеченской республики городе Грозном.
Сотрудник ДПС обеспечивает порядок на дороге в столице Чеченской республики городе Грозном. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Sputnik / Саид Царнаев
/
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Нарушитель был недоволен тем, что ему оформили протокол за то, что машина проехала на красный свет.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В МВД прокомментировали нашумевшие кадры конфликта между автолюбителем и сотрудником ДПС.
Инцидент произошел 31 марта в Ташкентской области на 17-ом километре дороги 4Р6 "Ташкент-Чимён".
Инспектор остановил машину, проехавшую на красный сигнал светофора. За рулем находился 32-летний мужчина.
Сотрудник ДПС начал оформлять протокол, однако нарушитель не собирался сдаваться так просто. Он взял с земли булыжник и замахнулся на инспектора.
"Во время разговора водитель пришел в ярость от составленного протокола, взял в руку твердый предмет с земли и попытался запугать сотрудника с намерением ударить", — говорится в сообщении МВД.
Ведется предварительное расследование.
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