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https://uz.sputniknews.ru/20210402/kamennyy-argument-voditel-nabrosilsya-na-inspektora-dps-s-bulyjnikom--video-18124668.html
"Каменный" аргумент: водитель накинулся на инспектора ДПС с булыжником — видео
"Каменный" аргумент: водитель накинулся на инспектора ДПС с булыжником — видео
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В МВД прокомментировали нашумевшие кадры конфликта между автолюбителем и сотрудником ДПС.
2021-04-02T21:33+0500
2021-04-02T21:33+0500
2021-04-02T21:34+0500
происшествия
дпс
светофор
машина
водитель
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В МВД прокомментировали нашумевшие кадры конфликта между автолюбителем и сотрудником ДПС.Инцидент произошел 31 марта в Ташкентской области на 17-ом километре дороги 4Р6 "Ташкент-Чимён". Инспектор остановил машину, проехавшую на красный сигнал светофора. За рулем находился 32-летний мужчина.Сотрудник ДПС начал оформлять протокол, однако нарушитель не собирался сдаваться так просто. Он взял с земли булыжник и замахнулся на инспектора.Ведется предварительное расследование.
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дпс, светофор, машина, водитель, ташкентская область
"Каменный" аргумент: водитель накинулся на инспектора ДПС с булыжником — видео 21:33 02.04.2021 (обновлено: 21:34 02.04.2021)
Нарушитель был недоволен тем, что ему оформили протокол за то, что машина проехала на красный свет.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В МВД прокомментировали нашумевшие кадры конфликта между автолюбителем и сотрудником ДПС.
Инцидент произошел 31 марта в Ташкентской области на 17-ом километре дороги 4Р6 "Ташкент-Чимён".
Инспектор остановил машину, проехавшую на красный сигнал светофора. За рулем находился 32-летний мужчина.
Сотрудник ДПС начал оформлять протокол, однако нарушитель не собирался сдаваться так просто. Он взял с земли булыжник и замахнулся на инспектора.
"Во время разговора водитель пришел в ярость от составленного протокола, взял в руку твердый предмет с земли и попытался запугать сотрудника с намерением ударить", — говорится в
сообщении
МВД.
Ведется предварительное расследование.