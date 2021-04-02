https://uz.sputniknews.ru/20210402/kamennyy-argument-voditel-nabrosilsya-na-inspektora-dps-s-bulyjnikom--video-18124668.html

"Каменный" аргумент: водитель накинулся на инспектора ДПС с булыжником — видео

"Каменный" аргумент: водитель накинулся на инспектора ДПС с булыжником — видео

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В МВД прокомментировали нашумевшие кадры конфликта между автолюбителем и сотрудником ДПС.

2021-04-02T21:33+0500

2021-04-02T21:33+0500

2021-04-02T21:34+0500

происшествия

дпс

светофор

машина

водитель

ташкентская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/05/14705693_0:93:3143:1861_1920x0_80_0_0_6ca961b9aa56019272a8ba938341d1fc.jpg

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В МВД прокомментировали нашумевшие кадры конфликта между автолюбителем и сотрудником ДПС.Инцидент произошел 31 марта в Ташкентской области на 17-ом километре дороги 4Р6 "Ташкент-Чимён". Инспектор остановил машину, проехавшую на красный сигнал светофора. За рулем находился 32-летний мужчина.Сотрудник ДПС начал оформлять протокол, однако нарушитель не собирался сдаваться так просто. Он взял с земли булыжник и замахнулся на инспектора.Ведется предварительное расследование.

ташкентская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

дпс, светофор, машина, водитель, ташкентская область