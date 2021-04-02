https://uz.sputniknews.ru/20210402/krupneyshiy-v-tsentralnoy-azii-vetropark-budet-postroen-v-uzbekistane-18105275.html

Крупнейший в Центральной Азии ветропарк будет построен в Узбекистане

Крупнейший в Центральной Азии ветропарк будет построен в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Компания Masdar (ОАЭ) решила увеличить проектную мощность строящейся в Узбекистане ветряной электростанции в три раза — до 1,5 ГВт,

2021-04-02T09:56+0500

2021-04-02T09:56+0500

2021-04-02T10:09+0500

экономика

энергетика

министерство энергетики

оаэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/19/16074500_0:31:3243:1855_1920x0_80_0_0_071e63345e1910fe32b5f5db190131ad.jpg

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Компания Masdar (ОАЭ) решила увеличить проектную мощность строящейся в Узбекистане ветряной электростанции в три раза — до 1,5 ГВт, сообщает Министерство энергетики республики. Соглашения о разработке, строительстве и эксплуатации ветряной электростанции мощностью 500 МВт в Зарафшанском районе Навоийской области были заключены между Masdar и правительством РУз в 2020 году. Сумма прямых иностранных инвестиций составит более 600 миллионов долларов.По данным пресс-службы Минэнерго, подписание нового документа — об увеличении проектной мощности объекта — состоялось в Ташкенте 1 апреля. Министр энергетики РУз Алишер Султанов на мероприятии заявил, что это "жизненно важный проект для Узбекистана"."Мы ценим наше партнерство с Masdar и приветствуем решение по увеличению мощности ветропарка, который станет крупнейшим объектом такого рода в нашем регионе", — сказал министр.Генеральный директор Masdar Мохамед Джамиль Аль Рамахи в свою очередь заявил: компания "гордится тем, что поддерживает стратегию Узбекистана в области низкоуглеродной энергетики".ВЭС в Навоийской области мощностью 500 МВт будет запущена в коммерческую эксплуатацию к концу 2024 года, отметили в Минэнерго. Она сможет обеспечивать электроэнергией 500 тысяч домов и поможет предотвратить выброс в атмосферу до 1,1 миллиона тонн углекислого газа в год.Эмиратская Masdar на сегодня работает более чем в 30 странах, в числе которых ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет, Марокко, Великобритания, США, Австралия, Испания, Сербия, Узбекистан и другие.

оаэ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

энергетика, министерство энергетики, оаэ