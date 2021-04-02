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Крупнейший в Центральной Азии ветропарк будет построен в Узбекистане
Крупнейший в Центральной Азии ветропарк будет построен в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Компания Masdar (ОАЭ) решила увеличить проектную мощность строящейся в Узбекистане ветряной электростанции в три раза — до 1,5 ГВт,
2021-04-02T09:56+0500
2021-04-02T09:56+0500
2021-04-02T10:09+0500
экономика
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Компания Masdar (ОАЭ) решила увеличить проектную мощность строящейся в Узбекистане ветряной электростанции в три раза — до 1,5 ГВт, сообщает Министерство энергетики республики. Соглашения о разработке, строительстве и эксплуатации ветряной электростанции мощностью 500 МВт в Зарафшанском районе Навоийской области были заключены между Masdar и правительством РУз в 2020 году. Сумма прямых иностранных инвестиций составит более 600 миллионов долларов.По данным пресс-службы Минэнерго, подписание нового документа — об увеличении проектной мощности объекта — состоялось в Ташкенте 1 апреля. Министр энергетики РУз Алишер Султанов на мероприятии заявил, что это "жизненно важный проект для Узбекистана"."Мы ценим наше партнерство с Masdar и приветствуем решение по увеличению мощности ветропарка, который станет крупнейшим объектом такого рода в нашем регионе", — сказал министр.Генеральный директор Masdar Мохамед Джамиль Аль Рамахи в свою очередь заявил: компания "гордится тем, что поддерживает стратегию Узбекистана в области низкоуглеродной энергетики".ВЭС в Навоийской области мощностью 500 МВт будет запущена в коммерческую эксплуатацию к концу 2024 года, отметили в Минэнерго. Она сможет обеспечивать электроэнергией 500 тысяч домов и поможет предотвратить выброс в атмосферу до 1,1 миллиона тонн углекислого газа в год.Эмиратская Masdar на сегодня работает более чем в 30 странах, в числе которых ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет, Марокко, Великобритания, США, Австралия, Испания, Сербия, Узбекистан и другие.
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энергетика, министерство энергетики, оаэ
Крупнейший в Центральной Азии ветропарк будет построен в Узбекистане
09:56 02.04.2021 (обновлено: 10:09 02.04.2021)
Объект расположится в Зарафшанском районе Навоийской области. По словам главы Минэнерго Узбекистана, для республики это "жизненно важный проект".
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik.
Компания Masdar (ОАЭ) решила увеличить проектную мощность строящейся в Узбекистане ветряной электростанции в три раза — до 1,5 ГВт, сообщает
Министерство энергетики республики.
Соглашения о разработке, строительстве и эксплуатации ветряной электростанции мощностью 500 МВт в Зарафшанском районе Навоийской области были заключены
между Masdar и правительством РУз в 2020 году. Сумма прямых иностранных инвестиций составит более 600 миллионов долларов.
По данным пресс-службы Минэнерго, подписание нового документа — об увеличении проектной мощности объекта — состоялось в Ташкенте 1 апреля.
"<...> мощность проекта, который будет расположен в Зарафшанском районе Навоийской области, возросла до 1,5 ГВт, что в дальнейшем поможет Узбекистану достичь своих целей по выработке к 2030 году до 3 ГВт энергии за счет ветряных электростанций", — отметили в ведомстве.
Министр энергетики РУз Алишер Султанов на мероприятии заявил, что это "жизненно важный проект для Узбекистана".
"Мы ценим наше партнерство с Masdar и приветствуем решение по увеличению мощности ветропарка, который станет крупнейшим объектом такого рода в нашем регионе", — сказал министр.
Генеральный директор Masdar Мохамед Джамиль Аль Рамахи в свою очередь заявил: компания "гордится тем, что поддерживает стратегию Узбекистана в области низкоуглеродной энергетики".
ВЭС в Навоийской области мощностью 500 МВт будет запущена в коммерческую эксплуатацию к концу 2024 года, отметили в Минэнерго. Она сможет обеспечивать электроэнергией 500 тысяч домов и поможет предотвратить выброс в атмосферу до 1,1 миллиона тонн углекислого газа в год.
Эмиратская Masdar на сегодня работает более чем в 30 странах, в числе которых ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет, Марокко, Великобритания, США, Австралия, Испания, Сербия, Узбекистан и другие.