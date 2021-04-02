https://uz.sputniknews.ru/20210402/likuyuschiy-sox-kak-jiteli-otmetili-otkrytie-dorogi-do-rishtana-18125028.html

Ликующий Сох: как жители отметили открытие дороги до Риштана

Ликующий Сох: как жители отметили открытие дороги до Риштана

Президенты Узбекистана и Кыргызстана в конце марта урегулировали все территориальные споры между республиками. В частности, сохинцы получил прямое сообщение с

2021-04-02T21:47+0500

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видео

эксклав сох

садыр жапаров

границы

шавкат мирзиёев

кыргызстан

узбекистан

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Президенты Узбекистана и Кыргызстана в конце марта урегулировали все территориальные споры между республиками. В частности, сохинцы получил прямое сообщение с Риштанским районом Ферганской области. Путь от КПП "Туль" до Риштана составляет всего 19 километров вместо альтернативной дороги протяженностью 80 километров.Пропускной пункт открыт с 6.00 до 22.00 для пешеходов, легковых автомобилей и автобусов вместимостью до 20 мест. Из документов для прохода границы требуется только паспорт.Это долгожданное событие жители анклава встретили ликованием. В празднике приняли участие представители делегации Кыргызской Республики во главе с полпредом правительства КР в Баткенской области Омурбекрм Суваналиевым, а также хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров.Подробнее смотрите в нашем видео.

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видео, эксклав сох, садыр жапаров, границы, шавкат мирзиёев, кыргызстан, узбекистан