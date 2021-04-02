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Ликующий Сох: как жители отметили открытие дороги до Риштана
Ликующий Сох: как жители отметили открытие дороги до Риштана
Президенты Узбекистана и Кыргызстана в конце марта урегулировали все территориальные споры между республиками. В частности, сохинцы получил прямое сообщение с
2021-04-02T21:47+0500
2021-04-02T22:16+0500
видео
эксклав сох
садыр жапаров
границы
шавкат мирзиёев
кыргызстан
узбекистан
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Президенты Узбекистана и Кыргызстана в конце марта урегулировали все территориальные споры между республиками. В частности, сохинцы получил прямое сообщение с Риштанским районом Ферганской области. Путь от КПП "Туль" до Риштана составляет всего 19 километров вместо альтернативной дороги протяженностью 80 километров.Пропускной пункт открыт с 6.00 до 22.00 для пешеходов, легковых автомобилей и автобусов вместимостью до 20 мест. Из документов для прохода границы требуется только паспорт.Это долгожданное событие жители анклава встретили ликованием. В празднике приняли участие представители делегации Кыргызской Республики во главе с полпредом правительства КР в Баткенской области Омурбекрм Суваналиевым, а также хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров.Подробнее смотрите в нашем видео.
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видео, эксклав сох, садыр жапаров, границы, шавкат мирзиёев, кыргызстан, узбекистан

Ликующий Сох: как жители отметили открытие дороги до Риштана

21:47 02.04.2021 (обновлено: 22:16 02.04.2021)
1007
В расположенном на территории Кыргызстана узбекском анклаве "Сох" большой праздник: первого апреля открыто транспортное сообщение с остальной частью Ферганской области.
Президенты Узбекистана и Кыргызстана в конце марта урегулировали все территориальные споры между республиками. В частности, сохинцы получил прямое сообщение с Риштанским районом Ферганской области. Путь от КПП "Туль" до Риштана составляет всего 19 километров вместо альтернативной дороги протяженностью 80 километров.
Пропускной пункт открыт с 6.00 до 22.00 для пешеходов, легковых автомобилей и автобусов вместимостью до 20 мест. Из документов для прохода границы требуется только паспорт.
Это долгожданное событие жители анклава встретили ликованием. В празднике приняли участие представители делегации Кыргызской Республики во главе с полпредом правительства КР в Баткенской области Омурбекрм Суваналиевым, а также хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров.
Подробнее смотрите в нашем видео.
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