Ликующий Сох: как жители отметили открытие дороги до Риштана

Президенты Узбекистана и Кыргызстана в конце марта урегулировали все территориальные споры между республиками. В частности, сохинцы получил прямое сообщение с Риштанским районом Ферганской области. Путь от КПП "Туль" до Риштана составляет всего 19 километров вместо альтернативной дороги протяженностью 80 километров.Пропускной пункт открыт с 6.00 до 22.00 для пешеходов, легковых автомобилей и автобусов вместимостью до 20 мест. Из документов для прохода границы требуется только паспорт.Это долгожданное событие жители анклава встретили ликованием. В празднике приняли участие представители делегации Кыргызской Республики во главе с полпредом правительства КР в Баткенской области Омурбекрм Суваналиевым, а также хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров.Подробнее смотрите в нашем видео.
В расположенном на территории Кыргызстана узбекском анклаве "Сох" большой праздник: первого апреля открыто транспортное сообщение с остальной частью Ферганской области.
Президенты Узбекистана и Кыргызстана в конце марта урегулировали все территориальные споры между республиками. В частности, сохинцы получил прямое сообщение с Риштанским районом Ферганской области. Путь от КПП "Туль" до Риштана составляет всего 19 километров вместо альтернативной дороги протяженностью 80 километров.
Пропускной пункт открыт с 6.00 до 22.00 для пешеходов, легковых автомобилей и автобусов вместимостью до 20 мест. Из документов для прохода границы требуется только паспорт.
Это долгожданное событие жители анклава встретили ликованием. В празднике приняли участие представители делегации Кыргызской Республики во главе с полпредом правительства КР в Баткенской области Омурбекрм Суваналиевым, а также хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров.