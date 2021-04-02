https://uz.sputniknews.ru/20210402/moskva-siti-i-muzyka-raxim-abramov-sostavil-pleylist-vdoxnovlennyy-lyubimym-rayonom-18112077.html
"Москва-Сити" и музыка: Рахим Абрамов составил плейлист, вдохновленный любимым районом
"Москва-Сити" и музыка: Рахим Абрамов составил плейлист, вдохновленный любимым районом
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Известный тиктокер родом из Узбекистана Рахим Абрамов для специального проекта издания The Village и Spotify составил плейлист, в
2021-04-02T13:18+0500
2021-04-02T13:18+0500
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Известный тиктокер родом из Узбекистана Рахим Абрамов для специального проекта издания The Village и Spotify составил плейлист, в котором собрал треки, которые слушает, гуляя по Москве.Так как почти все прошлое лето Рахим провел в "Москва-Сити", он решил рассказать об этом районе.Они жили с друзьями в квартире в "Городе столиц" на 37-м этаже за 250 тысяч рублей в месяц.Но, по его словам, ему быстро там разонравилось из-за того, что окна не открывались, а если плохая погода — вид портил настроение.Однако с этим периодом было связано много событий в жизни, которые Рахим отразил в своем плейлисте, который постоянно переслушивал на 37-м этаже."Иногда мне не хватает тех времен и эмоций, которые я испытывал, только увидев этот мегаполис. Но с деньгами или без я люблю Москву так же сильно", — заключил он.В данном проекте Village и Spotify под названием "Музыка районов" будет 21 путеводитель — с новым героем каждый месяц. Напомним, в прошлом году российский Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых пользователей TikTok, который возглавил узбекистанец Рахим Абрамов.Тогда доход юноши в TikTok оценили в 10,47 миллиона рублей.
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"Москва-Сити" и музыка: Рахим Абрамов составил плейлист, вдохновленный любимым районом
13:18 02.04.2021 (обновлено: 13:25 02.04.2021)
О том, как Рахим Абрамов жил на 37-м этаже "Города столиц" и почему оттуда уехал.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik.
Известный тиктокер родом из Узбекистана Рахим Абрамов для специального проекта издания The Village и Spotify составил плейлист
, в котором собрал треки, которые слушает, гуляя по Москве.
Так как почти все прошлое лето Рахим провел в "Москва-Сити", он решил рассказать об этом районе.
"Я хотел жить в "Москва-Сити" из-за вида на город, всегда любил большие окна", — рассказал он.
Они жили с друзьями в квартире в "Городе столиц" на 37-м этаже за 250 тысяч рублей в месяц.
Но, по его словам, ему быстро там разонравилось из-за того, что окна не открывались, а если плохая погода — вид портил настроение.
Однако с этим периодом было связано много событий в жизни, которые Рахим отразил в своем плейлисте, который постоянно переслушивал на 37-м этаже.
"Иногда мне не хватает тех времен и эмоций, которые я испытывал, только увидев этот мегаполис. Но с деньгами или без я люблю Москву так же сильно", — заключил он.
В данном проекте Village и Spotify под названием "Музыка районов" будет 21 путеводитель — с новым героем каждый месяц.
Напомним, в прошлом году российский Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых пользователей TikTok, который возглавил узбекистанец Рахим Абрамов.
Тогда доход юноши в TikTok оценили в 10,47 миллиона рублей.