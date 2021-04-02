https://uz.sputniknews.ru/20210402/moskva-siti-i-muzyka-raxim-abramov-sostavil-pleylist-vdoxnovlennyy-lyubimym-rayonom-18112077.html

"Москва-Сити" и музыка: Рахим Абрамов составил плейлист, вдохновленный любимым районом

"Москва-Сити" и музыка: Рахим Абрамов составил плейлист, вдохновленный любимым районом

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Известный тиктокер родом из Узбекистана Рахим Абрамов для специального проекта издания The Village и Spotify составил плейлист, в

2021-04-02T13:18+0500

2021-04-02T13:18+0500

2021-04-02T13:25+0500

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узбекистанец

музыка

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Известный тиктокер родом из Узбекистана Рахим Абрамов для специального проекта издания The Village и Spotify составил плейлист, в котором собрал треки, которые слушает, гуляя по Москве.Так как почти все прошлое лето Рахим провел в "Москва-Сити", он решил рассказать об этом районе.Они жили с друзьями в квартире в "Городе столиц" на 37-м этаже за 250 тысяч рублей в месяц.Но, по его словам, ему быстро там разонравилось из-за того, что окна не открывались, а если плохая погода — вид портил настроение.Однако с этим периодом было связано много событий в жизни, которые Рахим отразил в своем плейлисте, который постоянно переслушивал на 37-м этаже."Иногда мне не хватает тех времен и эмоций, которые я испытывал, только увидев этот мегаполис. Но с деньгами или без я люблю Москву так же сильно", — заключил он.В данном проекте Village и Spotify под названием "Музыка районов" будет 21 путеводитель — с новым героем каждый месяц. Напомним, в прошлом году российский Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых пользователей TikTok, который возглавил узбекистанец Рахим Абрамов.Тогда доход юноши в TikTok оценили в 10,47 миллиона рублей.

/20201013/22-letniy-uzbekistanets-stal-samym-vysokooplachivaemym-tiktokerom-po-versii-Forbes-15172070.html

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узбекистанец, музыка, москва, блогер, москва