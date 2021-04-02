Награждены победители чемпионата по курашу на Кубок министра

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице прошла церемония награждения победителей чемпионата по курашу на Кубок министра высшего и среднего специального образования, сообщает пресс-служба Минвуза.В мероприятии приняли участие представители министерств, ведомств и образовательных учреждений.По информации госструктуры, в Кубке министра приняли участие 15 команд со всех регионов республики.Отмечается, что по итогам общекомандного зачета первое место заняли спортсмены из Сурхандарьинской области. Они завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. На втором месте расположились борцы из Андижанской области - у них четыре золота и одно серебро. Призовое третье место досталось участникам из Хорезмской области. В их арсенале теперь есть две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды. По итогам соревнований министр высшего и среднего специального образования Тошкулов вручил победителям и призерам специальные дипломы, а также ценные подарки.
Отмечается, что по итогам общекомандного зачета первое место заняли спортсмены из Сурхандарьинской области. Они завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. На втором месте расположились борцы из Андижанской области - у них четыре золота и одно серебро. Призовое третье место досталось участникам из Хорезмской области. В их арсенале теперь есть две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды.
По итогам соревнований министр высшего и среднего специального образования Тошкулов вручил победителям и призерам специальные дипломы, а также ценные подарки.