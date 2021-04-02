https://uz.sputniknews.ru/20210402/nagrajdeny-pobediteli-chempionata-po-kurashu-na-kubok-ministra-18121146.html

Награждены победители чемпионата по курашу на Кубок министра

Награждены победители чемпионата по курашу на Кубок министра

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице прошла церемония награждения победителей чемпионата по курашу на Кубок министра высшего и среднего специального

2021-04-02T19:42+0500

2021-04-02T19:42+0500

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице прошла церемония награждения победителей чемпионата по курашу на Кубок министра высшего и среднего специального образования, сообщает пресс-служба Минвуза.В мероприятии приняли участие представители министерств, ведомств и образовательных учреждений.По информации госструктуры, в Кубке министра приняли участие 15 команд со всех регионов республики.Отмечается, что по итогам общекомандного зачета первое место заняли спортсмены из Сурхандарьинской области. Они завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. На втором месте расположились борцы из Андижанской области - у них четыре золота и одно серебро. Призовое третье место досталось участникам из Хорезмской области. В их арсенале теперь есть две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды. По итогам соревнований министр высшего и среднего специального образования Тошкулов вручил победителям и призерам специальные дипломы, а также ценные подарки.

https://uz.sputniknews.ru/20191007/turnir-po-kurashu-photo-12569355.html

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