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https://uz.sputniknews.ru/20210402/nagrajdeny-pobediteli-chempionata-po-kurashu-na-kubok-ministra-18121146.html
Награждены победители чемпионата по курашу на Кубок министра
Награждены победители чемпионата по курашу на Кубок министра
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице прошла церемония награждения победителей чемпионата по курашу на Кубок министра высшего и среднего специального
2021-04-02T19:42+0500
2021-04-02T19:58+0500
спорт
чемпионат
кураш
образование
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице прошла церемония награждения победителей чемпионата по курашу на Кубок министра высшего и среднего специального образования, сообщает пресс-служба Минвуза.В мероприятии приняли участие представители министерств, ведомств и образовательных учреждений.По информации госструктуры, в Кубке министра приняли участие 15 команд со всех регионов республики.Отмечается, что по итогам общекомандного зачета первое место заняли спортсмены из Сурхандарьинской области. Они завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. На втором месте расположились борцы из Андижанской области - у них четыре золота и одно серебро. Призовое третье место досталось участникам из Хорезмской области. В их арсенале теперь есть две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды. По итогам соревнований министр высшего и среднего специального образования Тошкулов вручил победителям и призерам специальные дипломы, а также ценные подарки.
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чемпионат, кураш, образование

Награждены победители чемпионата по курашу на Кубок министра

19:42 02.04.2021 (обновлено: 19:58 02.04.2021)
954
© Минвуз УзбекистанаЧемпионат по курашу на Кубок министра
Чемпионат по курашу на Кубок министра - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Минвуз Узбекистана
По информации Минвуза Узбекистана, в соревнованиях приняли участие 15 команд со всех регионов республики.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице прошла церемония награждения победителей чемпионата по курашу на Кубок министра высшего и среднего специального образования, сообщает пресс-служба Минвуза.
В мероприятии приняли участие представители министерств, ведомств и образовательных учреждений.
По информации госструктуры, в Кубке министра приняли участие 15 команд со всех регионов республики.
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Отмечается, что по итогам общекомандного зачета первое место заняли спортсмены из Сурхандарьинской области. Они завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. На втором месте расположились борцы из Андижанской области - у них четыре золота и одно серебро. Призовое третье место досталось участникам из Хорезмской области. В их арсенале теперь есть две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды.
По итогам соревнований министр высшего и среднего специального образования Тошкулов вручил победителям и призерам специальные дипломы, а также ценные подарки.
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