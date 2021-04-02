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https://uz.sputniknews.ru/20210402/nazvany-data-i-mesto-provedeniya-sleduyuschego-zasedaniya-smid-sng-18116125.html
Названы дата и место проведения следующего заседания СМИД СНГ
Названы дата и место проведения следующего заседания СМИД СНГ
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Следующее заседание совета министров иностранных дел стран СНГ состоится 14 октября в столице Беларуси, сообщил председатель
2021-04-02T16:07+0500
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политика
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Следующее заседание совета министров иностранных дел стран СНГ состоится 14 октября в столице Беларуси, сообщил председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев.Встреча пройдет накануне совета глав государств СНГ.Исполком Содружества ранее сообщал, что министры (в том числе глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов. — Прим. ред.) обсудят актуальные вопросы международной повестки дня и согласуют ряд документов, которые впоследствии будут вынесены для рассмотрения главам государств и правительств.
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смид снг, снг

Названы дата и место проведения следующего заседания СМИД СНГ

16:07 02.04.2021 (обновлено: 16:09 02.04.2021)
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© Исполнительный комитет СНГФлаги стран СНГ
Флаги стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Исполнительный комитет СНГ
Информацию озвучил председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Следующее заседание совета министров иностранных дел стран СНГ состоится 14 октября в столице Беларуси, сообщил председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев.
Встреча пройдет накануне совета глав государств СНГ.

"Главы делегаций <...> приняли решение о проведении очередного заседания совета министров иностранных дел осенью, 14 октября 2021 года <...> в Минске накануне заседания совета глав государств СНГ", — сказал Лебедев на заседании СМИД в пятницу. Его цитирует РИА Новости. Очная встреча проходит в Москве.

Исполком Содружества ранее сообщал, что министры (в том числе глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов. — Прим. ред.) обсудят актуальные вопросы международной повестки дня и согласуют ряд документов, которые впоследствии будут вынесены для рассмотрения главам государств и правительств.
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