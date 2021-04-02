Названы дата и место проведения следующего заседания СМИД СНГ

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Следующее заседание совета министров иностранных дел стран СНГ состоится 14 октября в столице Беларуси, сообщил председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев.Встреча пройдет накануне совета глав государств СНГ.Исполком Содружества ранее сообщал, что министры (в том числе глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов. — Прим. ред.) обсудят актуальные вопросы международной повестки дня и согласуют ряд документов, которые впоследствии будут вынесены для рассмотрения главам государств и правительств.
Информацию озвучил председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Следующее заседание совета министров иностранных дел стран СНГ состоится 14 октября в столице Беларуси, сообщил председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев.
Встреча пройдет накануне совета глав государств СНГ.
"Главы делегаций <...> приняли решение о проведении очередного заседания совета министров иностранных дел осенью, 14 октября 2021 года <...> в Минске накануне заседания совета глав государств СНГ", — сказал Лебедев на заседании СМИД в пятницу. Его цитирует РИА Новости. Очная встреча проходит в Москве.
Исполком Содружества ранее сообщал, что министры (в том числе глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов. — Прим. ред.) обсудят актуальные вопросы международной повестки дня и согласуют ряд документов, которые впоследствии будут вынесены для рассмотрения главам государств и правительств.