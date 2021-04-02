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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210402/schet-na-milliardy-kakoy-summy-lishilas-sistema-zdravooxraneniya-uzbekistana-v-2020-m-18112246.html
Счет на миллиарды: какой суммы лишилась система здравоохранения Узбекистана в 2020-м
Счет на миллиарды: какой суммы лишилась система здравоохранения Узбекистана в 2020-м
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на состоявшемся в четверг онлайн-совещании рассказал, какой суммы лишилась система
2021-04-02T13:36+0500
2021-04-02T13:44+0500
экономика
коррупция
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на состоявшемся в четверг онлайн-совещании рассказал, какой суммы лишилась система здравоохранения республики из-за коррупции в "пандемическом" 2020 году.Мирзиёев велел жестче и эффективнее контролировать движение выделяемых государством средств, прозрачность закупок лекарств и медицинского оборудования, целевое использование поступлений от платных услуг.Мировая экономика ежегодно теряет из-за коррупции в среднем 2,6 триллиона долларов. В Узбекистане одной из систем, где это негативное явление распространено наиболее широко, является как раз система здравоохранения. Также в списке — образовательная, банковская, таможенная, судебная системы, правоохранительные органы, коммунальное обслуживание, прием граждан на работу.Президент Шавкат Мирзиёев в мае 2019 года указом утвердил Государственную программу по противодействию коррупции на 2019−2020 гг.В июне 2020 года начальник центра Академии генеральной прокуратуры Бахадыр Исмаилов в интервью Sputnik Узбекистан заявил, что коррупционных правонарушений и преступлений в стране становится меньше. По его словам, скрыть такое правонарушение или преступление "уже практически невозможно".
/20210128/V-Uzbekistane-stalo-menshe-korruptsii--opublikovan-mirovoy-reyting-15883400.html
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коррупция

Счет на миллиарды: какой суммы лишилась система здравоохранения Узбекистана в 2020-м

13:36 02.04.2021 (обновлено: 13:44 02.04.2021)
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© SputnikУзбекская валюта - сум
Узбекская валюта - сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Sputnik
Глава республики велел ужесточить контроль за движением выделяемых государством средств.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на состоявшемся в четверг онлайн-совещании рассказал, какой суммы лишилась система здравоохранения республики из-за коррупции в "пандемическом" 2020 году.

По словам главы государства, было расхищено свыше 30 миллиардов сумов.

Мирзиёев велел жестче и эффективнее контролировать движение выделяемых государством средств, прозрачность закупок лекарств и медицинского оборудования, целевое использование поступлений от платных услуг.
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Мировая экономика ежегодно теряет из-за коррупции в среднем 2,6 триллиона долларов. В Узбекистане одной из систем, где это негативное явление распространено наиболее широко, является как раз система здравоохранения. Также в списке — образовательная, банковская, таможенная, судебная системы, правоохранительные органы, коммунальное обслуживание, прием граждан на работу.
Президент Шавкат Мирзиёев в мае 2019 года указом утвердил Государственную программу по противодействию коррупции на 2019−2020 гг.
В июне 2020 года начальник центра Академии генеральной прокуратуры Бахадыр Исмаилов в интервью Sputnik Узбекистан заявил, что коррупционных правонарушений и преступлений в стране становится меньше. По его словам, скрыть такое правонарушение или преступление "уже практически невозможно".
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