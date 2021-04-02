Счет на миллиарды: какой суммы лишилась система здравоохранения Узбекистана в 2020-м

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на состоявшемся в четверг онлайн-совещании рассказал, какой суммы лишилась система здравоохранения республики из-за коррупции в "пандемическом" 2020 году.Мирзиёев велел жестче и эффективнее контролировать движение выделяемых государством средств, прозрачность закупок лекарств и медицинского оборудования, целевое использование поступлений от платных услуг.Мировая экономика ежегодно теряет из-за коррупции в среднем 2,6 триллиона долларов. В Узбекистане одной из систем, где это негативное явление распространено наиболее широко, является как раз система здравоохранения. Также в списке — образовательная, банковская, таможенная, судебная системы, правоохранительные органы, коммунальное обслуживание, прием граждан на работу.Президент Шавкат Мирзиёев в мае 2019 года указом утвердил Государственную программу по противодействию коррупции на 2019−2020 гг.В июне 2020 года начальник центра Академии генеральной прокуратуры Бахадыр Исмаилов в интервью Sputnik Узбекистан заявил, что коррупционных правонарушений и преступлений в стране становится меньше. По его словам, скрыть такое правонарушение или преступление "уже практически невозможно".
Глава республики велел ужесточить контроль за движением выделяемых государством средств.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на состоявшемся в четверг онлайн-совещании рассказал, какой суммы лишилась система здравоохранения республики из-за коррупции в "пандемическом" 2020 году.
По словам главы государства, было расхищено свыше 30 миллиардов сумов.
Мирзиёев велел жестче и эффективнее контролировать движение выделяемых государством средств, прозрачность закупок лекарств и медицинского оборудования, целевое использование поступлений от платных услуг.
Мировая экономика ежегодно теряет из-за коррупции в среднем 2,6 триллиона долларов. В Узбекистане одной из систем, где это негативное явление распространено наиболее широко, является как раз система здравоохранения. Также в списке — образовательная, банковская, таможенная, судебная системы, правоохранительные органы, коммунальное обслуживание, прием граждан на работу.
Президент Шавкат Мирзиёев в мае 2019 года указом утвердил Государственную программу по противодействию коррупции на 2019−2020 гг.
В июне 2020 года начальник центра Академии генеральной прокуратуры Бахадыр Исмаилов в интервью Sputnik Узбекистан заявил, что коррупционных правонарушений и преступлений в стране становится меньше. По его словам, скрыть такое правонарушение или преступление "уже практически невозможно".