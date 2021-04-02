ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Стало известно, сколько зарабатывают курьеры в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в исследование сервиса "Работа.ру", пишет РИА Новости.Оказалось, что средний доход курьера в двух крупных городах России — 56 тысяч рублей.Кстати, россияне считают профессию курьера идеальной для дополнительного заработка — 10% опрошенных ответили, что готовы подрабатывать в данной области помимо основной карьеры.Также известно, что большинство курьеров в России находятся в возрасте 18-24 лет (36%), от 25 до 35 лет — 23% и 36-45 лет — 13%.Напомним, что из-за закрытых границ в Москве и Подмосковье за последний год образовалась острая нехватка строителей, курьеров и таксистов. А многим из тех, кто остался в России, пришлось поменять профессию.
Напомним, что из-за закрытых границ в Москве и Подмосковье за последний год образовалась острая нехватка строителей, курьеров и таксистов. А многим из тех, кто остался в России, пришлось поменять профессию.