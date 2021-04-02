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https://uz.sputniknews.ru/20210402/skolko-zarabatyvayut-kurery-v-moskve-i-peterburge-18105048.html
Сколько зарабатывают курьеры в Москве и Петербурге
Сколько зарабатывают курьеры в Москве и Петербурге
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Стало известно, сколько зарабатывают курьеры в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в исследование сервиса "Работа.ру", пишет РИА
2021-04-02T09:18+0500
2021-04-02T09:21+0500
россия
курьер
профессия
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Стало известно, сколько зарабатывают курьеры в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в исследование сервиса "Работа.ру", пишет РИА Новости.Оказалось, что средний доход курьера в двух крупных городах России — 56 тысяч рублей.Кстати, россияне считают профессию курьера идеальной для дополнительного заработка — 10% опрошенных ответили, что готовы подрабатывать в данной области помимо основной карьеры.Также известно, что большинство курьеров в России находятся в возрасте 18-24 лет (36%), от 25 до 35 лет — 23% и 36-45 лет — 13%.Напомним, что из-за закрытых границ в Москве и Подмосковье за последний год образовалась острая нехватка строителей, курьеров и таксистов. А многим из тех, кто остался в России, пришлось поменять профессию.
/20201030/Kakikh-rabotnikov-rezko-stalo-ne-khvatat-v-Moskve-v-pandemiyu-COVID--video-15296313.html
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курьер, профессия

Сколько зарабатывают курьеры в Москве и Петербурге

09:18 02.04.2021 (обновлено: 09:21 02.04.2021)
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМигрант
Мигрант - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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В крупных городах можно заработать 56 тысяч рублей, в Нижнем Новгороде — до 53 тысяч, а в Екатеринбурге — до 47 тысяч рублей.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Стало известно, сколько зарабатывают курьеры в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в исследование сервиса "Работа.ру", пишет РИА Новости.
Оказалось, что средний доход курьера в двух крупных городах России — 56 тысяч рублей.

"В Нижнем Новгороде можно зарабатывать до 53 тысяч рублей, в Казани — до 48 тысяч рублей, а в Екатеринбурге — до 47 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Кстати, россияне считают профессию курьера идеальной для дополнительного заработка — 10% опрошенных ответили, что готовы подрабатывать в данной области помимо основной карьеры.
Также известно, что большинство курьеров в России находятся в возрасте 18-24 лет (36%), от 25 до 35 лет — 23% и 36-45 лет — 13%.
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Напомним, что из-за закрытых границ в Москве и Подмосковье за последний год образовалась острая нехватка строителей, курьеров и таксистов. А многим из тех, кто остался в России, пришлось поменять профессию.
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