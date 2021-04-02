https://uz.sputniknews.ru/20210402/skolko-zarabatyvayut-kurery-v-moskve-i-peterburge-18105048.html

Сколько зарабатывают курьеры в Москве и Петербурге

Сколько зарабатывают курьеры в Москве и Петербурге

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Стало известно, сколько зарабатывают курьеры в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в исследование сервиса "Работа.ру", пишет РИА

2021-04-02T09:18+0500

2021-04-02T09:18+0500

2021-04-02T09:21+0500

россия

курьер

профессия

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Стало известно, сколько зарабатывают курьеры в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в исследование сервиса "Работа.ру", пишет РИА Новости.Оказалось, что средний доход курьера в двух крупных городах России — 56 тысяч рублей.Кстати, россияне считают профессию курьера идеальной для дополнительного заработка — 10% опрошенных ответили, что готовы подрабатывать в данной области помимо основной карьеры.Также известно, что большинство курьеров в России находятся в возрасте 18-24 лет (36%), от 25 до 35 лет — 23% и 36-45 лет — 13%.Напомним, что из-за закрытых границ в Москве и Подмосковье за последний год образовалась острая нехватка строителей, курьеров и таксистов. А многим из тех, кто остался в России, пришлось поменять профессию.

/20201030/Kakikh-rabotnikov-rezko-stalo-ne-khvatat-v-Moskve-v-pandemiyu-COVID--video-15296313.html

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курьер, профессия