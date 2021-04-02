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Трагедия на Тайване: поезд сошел с рельсов, есть жертвы
Трагедия на Тайване: поезд сошел с рельсов, есть жертвы
По меньшей мере четыре человека погибли, еще 23 госпитализированы в результате аварии пассажирского поезда на Тайване, сообщает Центральное телевидение
2021-04-02T10:00+0500
2021-04-02T10:09+0500
в мире
тайвань
погибшие
авария
трагедия
поезд
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Поезд потерпел крушение на Тайване, жертвами стали 40 человек, пишет РИА Новости.Трагедия произошла около 9 утра в туннеле на отрезке в уезде Хуалянь, внутри туннеля "Дациншуй". По сообщениям местных СМИ, поезд столкнулся с техникой, которая в тот момент расчищала пути от камней.По предварительным данным, второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый вагон — сильно повреждены.
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тайвань, погибшие, авария, трагедия, поезд

Трагедия на Тайване: поезд сошел с рельсов, есть жертвы

10:00 02.04.2021 (обновлено: 10:09 02.04.2021)
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© REUTERS / TAIWAN'S NATIONAL FIRE AGENCYТрагедия на Тайване: поезд сошел с рельсов, есть жертвы
Трагедия на Тайване: поезд сошел с рельсов, есть жертвы - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© REUTERS / TAIWAN'S NATIONAL FIRE AGENCY
По сообщениям местных СМИ, поезд столкнулся с техникой, которая в тот момент расчищала пути от камней.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Поезд потерпел крушение на Тайване, жертвами стали 40 человек, пишет РИА Новости.

"В результате аварии 61 человек пострадал, еще 72 остаются заблокированными", — говорится в сообщении.

Трагедия произошла около 9 утра в туннеле на отрезке в уезде Хуалянь, внутри туннеля "Дациншуй". По сообщениям местных СМИ, поезд столкнулся с техникой, которая в тот момент расчищала пути от камней.
© REUTERS / TAIWAN'S NATIONAL FIRE AGENCYТрагедия на Тайване: поезд сошел с рельсов, есть жертвы
Трагедия на Тайване: поезд сошел с рельсов, есть жертвы - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
Трагедия на Тайване: поезд сошел с рельсов, есть жертвы
© REUTERS / TAIWAN'S NATIONAL FIRE AGENCY
По предварительным данным, второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый вагон — сильно повреждены.
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