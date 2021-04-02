https://uz.sputniknews.ru/20210402/tragediya-na-tayvane-poezd-soshel-s-relsov-est-jertvy-18106650.html

Трагедия на Тайване: поезд сошел с рельсов, есть жертвы

Трагедия на Тайване: поезд сошел с рельсов, есть жертвы

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 23 госпитализированы в результате аварии пассажирского поезда на Тайване, сообщает Центральное телевидение

2021-04-02T10:00+0500

2021-04-02T10:00+0500

2021-04-02T10:09+0500

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Поезд потерпел крушение на Тайване, жертвами стали 40 человек, пишет РИА Новости.Трагедия произошла около 9 утра в туннеле на отрезке в уезде Хуалянь, внутри туннеля "Дациншуй". По сообщениям местных СМИ, поезд столкнулся с техникой, которая в тот момент расчищала пути от камней.По предварительным данным, второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый вагон — сильно повреждены.

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тайвань, погибшие, авария, трагедия, поезд