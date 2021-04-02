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https://uz.sputniknews.ru/20210402/v-priarale-otkryli-dva-ekologichnyx-detskix-sadika-18108479.html
В Приаралье открыли два экологичных детских садика
В Приаралье открыли два экологичных детских садика
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik, Дильшода Рахматова. Два современных и экологичных детских садика, которые смогут посещать 160 детишек, открылись вчера в
2021-04-02T11:58+0500
2021-04-02T12:13+0500
общество
муйнак
детский сад
дети
узбекистан
каракалпакстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik, Дильшода Рахматова. Два современных и экологичных детских садика, которые смогут посещать 160 детишек, открылись вчера в Каракалпакии, в Муйнакском районе, расположенном на южном берегу Аральского моря. В торжественном мероприятии участвовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.Изюминкой этих детских учреждений является то, что всю мебель для них закупили исключительно из экологически чистых материалов.Также, детские учреждения построены полностью с нуля. В здании имеются уютные помещения для групп, зал для занятий спортом, музыкой. В садике созданы условия для работы медицинских работников. В большом пищеблоке, который расположен отдельно от групп, установлено современное оборудование. На работу в двух ДОУ приняты 63 безработные женщины и девушки, проживающие в округе."Когда президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приезжал в наш район, то произнес сильную фразу, отметив что: "Культура начинается с Муйнака". В этом году процент детей, охваченных ДОУ, в Муйнаке достиг почти 98%. Это второй по величине показатель в стране. "Знаете, место человека в обществе начинается именно с детского сада — и местные жители это прекрасно понимают", — заявила министр дошкольного образования Республики Каракалпакстан Джумагуль Уснатдинова в интервью Sputnik.В результате реформ по развитию системы дошкольного образования, которые были проведены в Муйнаке, количество образовательных учреждений достигло 27, из них — 17 государственных, 8 семейных и 2 государственно-частных. В этих учреждениях работают 230 педагогов, из которых 60 — с высшим образованием, 154 — со средним специальным и 16 — с неоконченным высшим.Общее количество малышей в возрасте от 3 до 7 лет в этом Приаральском районе составляет 2 403. Стоит отметить, что в Муйнаке ещё в конце прошлого года был полностью решен вопрос охвата детскими садами: 2 348 ребят (около 98%) на данный момент посещают детские сады.
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муйнак, детский сад, дети, узбекистан, каракалпакстан, узбекистан

В Приаралье открыли два экологичных детских садика

11:58 02.04.2021 (обновлено: 12:13 02.04.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваВ Муйнаке открыли два новых современных детских сада
В Муйнаке открыли два новых современных детских сада - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Изюминкой этих детских учреждений является то, что всю мебель для них закупили исключительно из экологически чистых материалов.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik, Дильшода Рахматова. Два современных и экологичных детских садика, которые смогут посещать 160 детишек, открылись вчера в Каракалпакии, в Муйнакском районе, расположенном на южном берегу Аральского моря. В торжественном мероприятии участвовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.
Изюминкой этих детских учреждений является то, что всю мебель для них закупили исключительно из экологически чистых материалов.
Также, детские учреждения построены полностью с нуля. В здании имеются уютные помещения для групп, зал для занятий спортом, музыкой. В садике созданы условия для работы медицинских работников. В большом пищеблоке, который расположен отдельно от групп, установлено современное оборудование. На работу в двух ДОУ приняты 63 безработные женщины и девушки, проживающие в округе.
© Sputnik / Дильшода РахматоваВ Муйнаке открыли два современных детских сада
В Муйнаке открыли два современных детских сада - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
В Муйнаке открыли два современных детских сада
© Sputnik / Дильшода Рахматова
"Когда президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приезжал в наш район, то произнес сильную фразу, отметив что: "Культура начинается с Муйнака". В этом году процент детей, охваченных ДОУ, в Муйнаке достиг почти 98%. Это второй по величине показатель в стране. "Знаете, место человека в обществе начинается именно с детского сада — и местные жители это прекрасно понимают", — заявила министр дошкольного образования Республики Каракалпакстан Джумагуль Уснатдинова в интервью Sputnik.
В результате реформ по развитию системы дошкольного образования, которые были проведены в Муйнаке, количество образовательных учреждений достигло 27, из них — 17 государственных, 8 семейных и 2 государственно-частных. В этих учреждениях работают 230 педагогов, из которых 60 — с высшим образованием, 154 — со средним специальным и 16 — с неоконченным высшим.
© Sputnik / Дильшода РахматоваВ Муйнаке открыли два современных детских сада
В Муйнаке открыли два современных детских сада - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
В Муйнаке открыли два современных детских сада
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Общее количество малышей в возрасте от 3 до 7 лет в этом Приаральском районе составляет 2 403. Стоит отметить, что в Муйнаке ещё в конце прошлого года был полностью решен вопрос охвата детскими садами: 2 348 ребят (около 98%) на данный момент посещают детские сады.
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