https://uz.sputniknews.ru/20210402/v-tashkente-i-oblasti-sluchilis-pojary-v-dvux-proizvodstvennyx-tsexax-18118841.html

В Ташкенте и области случились пожары в двух производственных цехах

В Ташкенте и области случились пожары в двух производственных цехах

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На двух производственных объектах Ташкента и Ташкентской области в пятницу произошли пожары, сообщает Министерство по чрезвычайным

2021-04-02T17:29+0500

2021-04-02T17:29+0500

2021-04-02T17:29+0500

происшествия

пожар

ташкентская область

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/02/18119270_86:0:1194:623_1920x0_80_0_0_c6b89354e2df7e2bb198b3566b36f396.jpg

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На двух производственных объектах Ташкента и Ташкентской области в пятницу произошли пожары, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.В 14.34 по местному времени вспыхнул огонь в цехе по производству обуви на улице Кушбеги в Яккасарайском районе столицы. Площадь пожара составила около 200 "квадратов". Пять экипажей пожарных потушили его менее чем за 40 минут. Никто не пострадал.Похожее ЧП произошло в Зангиатинском районе Ташкентской области — там тоже загорелся цех, но по производству окон и дверей. Огонь вспыхнул в 14.51 и распространился на площади 300 "квадратов". Его потушили в 15.45. Здесь также обошлось без человеческих жертв, отметили в МЧС.

ташкентская область

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

пожар, ташкентская область, ташкент