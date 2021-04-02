В Ташкенте и области случились пожары в двух производственных цехах

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На двух производственных объектах Ташкента и Ташкентской области в пятницу произошли пожары, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.В 14.34 по местному времени вспыхнул огонь в цехе по производству обуви на улице Кушбеги в Яккасарайском районе столицы. Площадь пожара составила около 200 "квадратов". Пять экипажей пожарных потушили его менее чем за 40 минут. Никто не пострадал.Похожее ЧП произошло в Зангиатинском районе Ташкентской области — там тоже загорелся цех, но по производству окон и дверей. Огонь вспыхнул в 14.51 и распространился на площади 300 "квадратов". Его потушили в 15.45. Здесь также обошлось без человеческих жертв, отметили в МЧС.
Возгорания произошли с разницей в 17 минут. В одном случае пострадал цех по производству обуви, в другом — по производству окон и дверей.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На двух производственных объектах Ташкента и Ташкентской области в пятницу произошли пожары, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.
В 14.34 по местному времени вспыхнул огонь в цехе по производству обуви на улице Кушбеги в Яккасарайском районе столицы. Площадь пожара составила около 200 "квадратов". Пять экипажей пожарных потушили его менее чем за 40 минут. Никто не пострадал.
Похожее ЧП произошло в Зангиатинском районе Ташкентской области — там тоже загорелся цех, но по производству окон и дверей. Огонь вспыхнул в 14.51 и распространился на площади 300 "квадратов". Его потушили в 15.45. Здесь также обошлось без человеческих жертв, отметили в МЧС.