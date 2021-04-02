В Ташкенте откроют автоматизированные станции для аренды велосипедов

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице Узбекистана в виде пилотного проекта планируется создать систему велопроката, позволяющую арендовать велосипед на одной из автоматизированных станций. На первом этапе будут установлены четыре точки Bike sharing , сообщает пресс-служба Управления транспорта. К тому же в разработке находится предварительный проект по организации платежных инфокиосков, велопарковок, служб проката велосипедов по данной системе.В настоящее время в Ташкенте сдано в эксплуатацию 12,4 км велосипедных дорожек общего пользования, подчеркивают в Управлении. Согласно генплану развития транспортной и дорожной инфраструктуры, в столице намечено создать велодорожки общей протяженностью 606 км.В госструктуре отметили, что ташкентцы могут принять активное участие в создании крупного проекта, отправив свои предложения через форму обратной связи на сайте организации.
На первом этапе в столице намечено установить четыре точки Bike sharing. О месте их расположения информация пока не разглашается.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице Узбекистана в виде пилотного проекта планируется создать систему велопроката, позволяющую арендовать велосипед на одной из автоматизированных станций. На первом этапе будут установлены четыре точки Bike sharing , сообщает пресс-служба Управления транспорта.
К тому же в разработке находится предварительный проект по организации платежных инфокиосков, велопарковок, служб проката велосипедов по данной системе.
В настоящее время в Ташкенте сдано в эксплуатацию 12,4 км велосипедных дорожек общего пользования, подчеркивают в Управлении. Согласно генплану развития транспортной и дорожной инфраструктуры, в столице намечено создать велодорожки общей протяженностью 606 км.