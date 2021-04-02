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В Ташкенте откроют автоматизированные станции для аренды велосипедов
В Ташкенте откроют автоматизированные станции для аренды велосипедов
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице Узбекистана в виде пилотного проекта планируется создать систему велопроката, позволяющую арендовать велосипед на одной из
2021-04-02T15:47+0500
2021-04-02T15:48+0500
общество
велоспорт
велосипедная дорожка
проект
велосипед
ташкент
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице Узбекистана в виде пилотного проекта планируется создать систему велопроката, позволяющую арендовать велосипед на одной из автоматизированных станций. На первом этапе будут установлены четыре точки Bike sharing , сообщает пресс-служба Управления транспорта. К тому же в разработке находится предварительный проект по организации платежных инфокиосков, велопарковок, служб проката велосипедов по данной системе.В настоящее время в Ташкенте сдано в эксплуатацию 12,4 км велосипедных дорожек общего пользования, подчеркивают в Управлении. Согласно генплану развития транспортной и дорожной инфраструктуры, в столице намечено создать велодорожки общей протяженностью 606 км.В госструктуре отметили, что ташкентцы могут принять активное участие в создании крупного проекта, отправив свои предложения через форму обратной связи на сайте организации.
https://uz.sputniknews.ru/20200603/Rebyata-davayte-katit-druzhno-ili-Kogda-velosiped-prizhivetsya-v-Tashkente-14282742.html
https://uz.sputniknews.ru/20200603/Kruti-pedali-yarkie-momenty-iz-zhizni-velomanov-Uzbekistana--video-14282379.html
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велоспорт, велосипедная дорожка, проект, велосипед, ташкент

В Ташкенте откроют автоматизированные станции для аренды велосипедов

15:47 02.04.2021 (обновлено: 15:48 02.04.2021)
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© Sputnik / Екатерина ЧесноковаВелопарковка городского общественного проката велосипедов
Велопарковка городского общественного проката велосипедов - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
На первом этапе в столице намечено установить четыре точки Bike sharing. О месте их расположения информация пока не разглашается.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице Узбекистана в виде пилотного проекта планируется создать систему велопроката, позволяющую арендовать велосипед на одной из автоматизированных станций. На первом этапе будут установлены четыре точки Bike sharing , сообщает пресс-служба Управления транспорта.
К тому же в разработке находится предварительный проект по организации платежных инфокиосков, велопарковок, служб проката велосипедов по данной системе.
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В настоящее время в Ташкенте сдано в эксплуатацию 12,4 км велосипедных дорожек общего пользования, подчеркивают в Управлении. Согласно генплану развития транспортной и дорожной инфраструктуры, в столице намечено создать велодорожки общей протяженностью 606 км.
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В госструктуре отметили, что ташкентцы могут принять активное участие в создании крупного проекта, отправив свои предложения через форму обратной связи на сайте организации.
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