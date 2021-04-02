https://uz.sputniknews.ru/20210402/v-tashkente-otkroyut-avtomatizirovannye-stantsii-dlya-arendy-velosipedov-18116231.html

В Ташкенте откроют автоматизированные станции для аренды велосипедов

В Ташкенте откроют автоматизированные станции для аренды велосипедов

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице Узбекистана в виде пилотного проекта планируется создать систему велопроката, позволяющую арендовать велосипед на одной из

2021-04-02T15:47+0500

2021-04-02T15:47+0500

2021-04-02T15:48+0500

общество

велоспорт

велосипедная дорожка

проект

велосипед

ташкент

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице Узбекистана в виде пилотного проекта планируется создать систему велопроката, позволяющую арендовать велосипед на одной из автоматизированных станций. На первом этапе будут установлены четыре точки Bike sharing , сообщает пресс-служба Управления транспорта. К тому же в разработке находится предварительный проект по организации платежных инфокиосков, велопарковок, служб проката велосипедов по данной системе.В настоящее время в Ташкенте сдано в эксплуатацию 12,4 км велосипедных дорожек общего пользования, подчеркивают в Управлении. Согласно генплану развития транспортной и дорожной инфраструктуры, в столице намечено создать велодорожки общей протяженностью 606 км.В госструктуре отметили, что ташкентцы могут принять активное участие в создании крупного проекта, отправив свои предложения через форму обратной связи на сайте организации.

https://uz.sputniknews.ru/20200603/Rebyata-davayte-katit-druzhno-ili-Kogda-velosiped-prizhivetsya-v-Tashkente-14282742.html

https://uz.sputniknews.ru/20200603/Kruti-pedali-yarkie-momenty-iz-zhizni-velomanov-Uzbekistana--video-14282379.html

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велоспорт, велосипедная дорожка, проект, велосипед, ташкент