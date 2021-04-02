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В Узбекистане создано Агентство международного сотрудничества и развития

В Узбекистане создано Агентство международного сотрудничества и развития

Новое ведомство будет заниматься повышением эффективности инвестиционных проектов, реализуемых за счет внешнего долга страны. 02.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-02T12:00+0500

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экономика

инвестиционная компания

инвестиции

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Постановлением правительства "Об организации деятельности Агентства международного сотрудничества и развития при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан" установлены задачи новой госструктуры.Новое ведомство будет заниматься повышением эффективности инвестиционных проектов, реализуемых за счет внешнего долга страны. В частности, на Агентство возложены задачи по предпроектной оценке предложений инициаторов проекта с привлечением квалифицированных консультантов и экспертов.Ведомство начнет оказывать содействие инициаторам проектов в разработке технических заданий и технико-экономических обоснований в рамках инвестиционных проектов, финансируемых за счет государственного внешнего долга.Кроме того, на каждом этапе подготовки и реализации проектов планируется внедрять системы управления их стоимости, формировать матрицы целевых индикаторов проекта, а также системы их мониторинга и оценки.Сотрудников Агентства обяжут выявлять проблемы при реализации инвестиционных проектов и принимать меры по их устранению.Основной приоритет организации — создание прозрачных, честных тендеров и других закупочных процессов в рамках проектов, в том числе с привлечением независимых экспертов.По данным МИВТ в 2020 году в Узбекистане реализовано 82 крупных инвестпроекта на $2,7 млрд, еще 466 находятся на стадии реализации.

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инвестиционная компания, инвестиции, узбекистан