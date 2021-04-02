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В Узбекистане запускают новую систему онлайн-отслеживания почты
В Узбекистане запускают новую систему онлайн-отслеживания почты
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Почтовая система в Узбекистане претерпела некоторые изменения и нововведения, пишет "Правда Востока".
2021-04-02T12:39+0500
2021-04-02T12:43+0500
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Почтовая система в Узбекистане претерпела некоторые изменения и нововведения, пишет "Правда Востока".В частности, была внедрена система доставки по принципу "почтовый узел — клиент" с использованием электроскутеров. Также было закуплено почти 30 автомобилей "Дамас".Было заключено соглашение с АК "Алокабанк", и начиная с 1 февраля 2021 года на 357 почтовых объектах внедрена система по пополнению и снятию наличных средств с банковских карт.Более того, разрабатывается новая автоматизированная система по онлайн-мониторингу почтовых отправлений, которую запланировано запустить в июле-августе 2021 года.Напомним: в декабре прошлого года стало известно, что В Узбекистане кардинально реформируют почту. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по кардинальному совершенствованию системы оказания услуг почтовой связи".
/20201214/Pochtu-Uzbekistana-zhdut-kardinalnye-reformy-15600134.html
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почта, узбекистан, узбекистан

В Узбекистане запускают новую систему онлайн-отслеживания почты

12:39 02.04.2021 (обновлено: 12:43 02.04.2021)
463
© Depositphotos / PuhhhaДевушка получает посылку
Девушка получает посылку - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Depositphotos / Puhhha
Разрабатывается новая автоматизированная система по онлайн-мониторингу почтовых отправлений.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Почтовая система в Узбекистане претерпела некоторые изменения и нововведения, пишет "Правда Востока".
В частности, была внедрена система доставки по принципу "почтовый узел — клиент" с использованием электроскутеров. Также было закуплено почти 30 автомобилей "Дамас".

"Самое главное — это разработка новой системы оплаты и мобильного приложения, которая будет запущена в мае 2021 года", — говорится в сообщении.

Было заключено соглашение с АК "Алокабанк", и начиная с 1 февраля 2021 года на 357 почтовых объектах внедрена система по пополнению и снятию наличных средств с банковских карт.
Более того, разрабатывается новая автоматизированная система по онлайн-мониторингу почтовых отправлений, которую запланировано запустить в июле-августе 2021 года.
Сотрудница ставит печать на бандероль - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2020
Общество
Почту Узбекистана ждут кардинальные реформы
14 декабря 2020, 21:08
1311
Напомним: в декабре прошлого года стало известно, что В Узбекистане кардинально реформируют почту. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по кардинальному совершенствованию системы оказания услуг почтовой связи".
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