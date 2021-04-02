https://uz.sputniknews.ru/20210402/v-uzbekistane-zapuskayut-novuyu-sistemu-onlayn-otslejivaniya-pochty-18111530.html

В Узбекистане запускают новую систему онлайн-отслеживания почты

В Узбекистане запускают новую систему онлайн-отслеживания почты

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Почтовая система в Узбекистане претерпела некоторые изменения и нововведения, пишет "Правда Востока".

2021-04-02T12:39+0500

2021-04-02T12:39+0500

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Почтовая система в Узбекистане претерпела некоторые изменения и нововведения, пишет "Правда Востока".В частности, была внедрена система доставки по принципу "почтовый узел — клиент" с использованием электроскутеров. Также было закуплено почти 30 автомобилей "Дамас".Было заключено соглашение с АК "Алокабанк", и начиная с 1 февраля 2021 года на 357 почтовых объектах внедрена система по пополнению и снятию наличных средств с банковских карт.Более того, разрабатывается новая автоматизированная система по онлайн-мониторингу почтовых отправлений, которую запланировано запустить в июле-августе 2021 года.Напомним: в декабре прошлого года стало известно, что В Узбекистане кардинально реформируют почту. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по кардинальному совершенствованию системы оказания услуг почтовой связи".

/20201214/Pochtu-Uzbekistana-zhdut-kardinalnye-reformy-15600134.html

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