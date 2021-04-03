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Артисты из 15 стран мира примут участие в фестивале военной песни "Дорога на Ялту"
Артисты из 15 стран мира примут участие в фестивале военной песни "Дорога на Ялту"
Мероприятие преследует две цели: привлечение внимания к Крыму как к неотъемлемой части России, а также популяризация советского и российского песенного... 03.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-03T15:56+0500
2021-04-03T17:03+0500
россия
фестиваль
ялта
песни
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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В этом году количество заявок выросло вдвое - в конкурсе захотели участвовать 300 музыкантов из 51 государства. Они исполнили известные произведения о Великой Отечественной войне на родных языках. Третий сезон ежегодного международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" пройдёт в Крыму с 29 апреля по 1 мая. Об этом сообщил художественный руководитель фестиваля, журналист Эрнест Мацкявичюс. По его словам, у мероприятия две цели: привлечь внимание к Крыму как к неотъемлемой части России, а также популяризировать советское и российское песенное искусство. Для этого оргкомитет от лица президента фестиваля, журналиста Андрея Кондрашова предложил зарубежным артистам исполнить лучшие песни о Великой Отечественной войне.Хотя в конкурсе участвуют артисты из стран дальнего зарубежья, фестиваль помогает и постсоветским государствам быть ещё ближе друг к другу, считает председатель жюри фестиваля, народный артист РСФСР Лев Лещенко."Военные песни - это уже наш культурный код, их знают все в постсоветском пространстве, потому что нет семьи, которая не потеряла бы в войне близкого человека", - сказал он в комментарии Sputnik.По правилам конкурса, помимо жюри, на результаты может повлиять любой желающий. Приз зрительских симпатий будет присужден по итогам онлайн-голосования, которое стартовало 2 апреля и завершится 1 мая. Выступления конкурсантов уже доступны на сайте фестиваля."Каждый видеоролик заслуживает внимания, конкурсанты переводили советские песни о войне на свои национальные языки, - рассказал член жюри Кай Метов. - То есть они пропустили эти произведения через себя, и за границей душевность наших военных песен смогут ощутить не только посредством музыки, но и понимая текст, смысл".Фестиваль "Дорога на Ялту" является победителем конкурса российского Фонда президентских грантов. Конкурс проходит при поддержке федерального агентства "Россотрудничество", правительства Республики Крым, ВГТРК, МИА "Россия сегодня" и международного информационного агентства и радио "Sputnik".
https://uz.sputniknews.ru/20200430/Takogo-v-istorii-TV-esche-ne-bylo-kak-proydet-onlayn-festival-Doroga-na-Yaltu-14023301.html
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фестиваль, ялта, песни

Артисты из 15 стран мира примут участие в фестивале военной песни "Дорога на Ялту"

15:56 03.04.2021 (обновлено: 17:03 03.04.2021)
2494
Фото с концерта "Дорога на Ялту", прошедшего в 2019 году
Фото с концерта Дорога на Ялту, прошедшего в 2019 году - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2021
Мероприятие преследует две цели: привлечение внимания к Крыму как к неотъемлемой части России, а также популяризация советского и российского песенного искусства.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В этом году количество заявок выросло вдвое - в конкурсе захотели участвовать 300 музыкантов из 51 государства. Они исполнили известные произведения о Великой Отечественной войне на родных языках.
Третий сезон ежегодного международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" пройдёт в Крыму с 29 апреля по 1 мая. Об этом сообщил художественный руководитель фестиваля, журналист Эрнест Мацкявичюс.
По его словам, у мероприятия две цели: привлечь внимание к Крыму как к неотъемлемой части России, а также популяризировать советское и российское песенное искусство. Для этого оргкомитет от лица президента фестиваля, журналиста Андрея Кондрашова предложил зарубежным артистам исполнить лучшие песни о Великой Отечественной войне.

Количество заявок по сравнению с первым сезоном выросло вдвое, на отборочный этап, который из-за пандемии прошёл онлайн, поступило более 300 заявок из 51 страны мира. В полуфинал прошли исполнители из 15 стран. Среди новых участников - Индия и Канада. Важно через музыку рассказывать, какова цена этой войны и кто её выиграл, чтобы подобное не повторилось вновь.

Эрнест Мацкявичюс
Художественный руководитель фестиваля "Дорога на Ялту"
Хотя в конкурсе участвуют артисты из стран дальнего зарубежья, фестиваль помогает и постсоветским государствам быть ещё ближе друг к другу, считает председатель жюри фестиваля, народный артист РСФСР Лев Лещенко.
"Военные песни - это уже наш культурный код, их знают все в постсоветском пространстве, потому что нет семьи, которая не потеряла бы в войне близкого человека", - сказал он в комментарии Sputnik.
По правилам конкурса, помимо жюри, на результаты может повлиять любой желающий. Приз зрительских симпатий будет присужден по итогам онлайн-голосования, которое стартовало 2 апреля и завершится 1 мая. Выступления конкурсантов уже доступны на сайте фестиваля.
Зрители на концерте в Ялте в 2019 году - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2020
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30 апреля 2020, 10:00
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"Каждый видеоролик заслуживает внимания, конкурсанты переводили советские песни о войне на свои национальные языки, - рассказал член жюри Кай Метов. - То есть они пропустили эти произведения через себя, и за границей душевность наших военных песен смогут ощутить не только посредством музыки, но и понимая текст, смысл".
Фестиваль "Дорога на Ялту" является победителем конкурса российского Фонда президентских грантов. Конкурс проходит при поддержке федерального агентства "Россотрудничество", правительства Республики Крым, ВГТРК, МИА "Россия сегодня" и международного информационного агентства и радио "Sputnik".
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