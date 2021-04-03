https://uz.sputniknews.ru/20210403/artisty-iz-15-stran-mira-primut-uchastie-v-festivale-voennoy-pesni-doroga-na-yaltu-18130240.html

Артисты из 15 стран мира примут участие в фестивале военной песни "Дорога на Ялту"

Артисты из 15 стран мира примут участие в фестивале военной песни "Дорога на Ялту"

Мероприятие преследует две цели: привлечение внимания к Крыму как к неотъемлемой части России, а также популяризация советского и российского песенного... 03.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-03T15:56+0500

2021-04-03T15:56+0500

2021-04-03T17:03+0500

россия

фестиваль

ялта

песни

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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В этом году количество заявок выросло вдвое - в конкурсе захотели участвовать 300 музыкантов из 51 государства. Они исполнили известные произведения о Великой Отечественной войне на родных языках. Третий сезон ежегодного международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" пройдёт в Крыму с 29 апреля по 1 мая. Об этом сообщил художественный руководитель фестиваля, журналист Эрнест Мацкявичюс. По его словам, у мероприятия две цели: привлечь внимание к Крыму как к неотъемлемой части России, а также популяризировать советское и российское песенное искусство. Для этого оргкомитет от лица президента фестиваля, журналиста Андрея Кондрашова предложил зарубежным артистам исполнить лучшие песни о Великой Отечественной войне.Хотя в конкурсе участвуют артисты из стран дальнего зарубежья, фестиваль помогает и постсоветским государствам быть ещё ближе друг к другу, считает председатель жюри фестиваля, народный артист РСФСР Лев Лещенко."Военные песни - это уже наш культурный код, их знают все в постсоветском пространстве, потому что нет семьи, которая не потеряла бы в войне близкого человека", - сказал он в комментарии Sputnik.По правилам конкурса, помимо жюри, на результаты может повлиять любой желающий. Приз зрительских симпатий будет присужден по итогам онлайн-голосования, которое стартовало 2 апреля и завершится 1 мая. Выступления конкурсантов уже доступны на сайте фестиваля."Каждый видеоролик заслуживает внимания, конкурсанты переводили советские песни о войне на свои национальные языки, - рассказал член жюри Кай Метов. - То есть они пропустили эти произведения через себя, и за границей душевность наших военных песен смогут ощутить не только посредством музыки, но и понимая текст, смысл".Фестиваль "Дорога на Ялту" является победителем конкурса российского Фонда президентских грантов. Конкурс проходит при поддержке федерального агентства "Россотрудничество", правительства Республики Крым, ВГТРК, МИА "Россия сегодня" и международного информационного агентства и радио "Sputnik".

https://uz.sputniknews.ru/20200430/Takogo-v-istorii-TV-esche-ne-bylo-kak-proydet-onlayn-festival-Doroga-na-Yaltu-14023301.html

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