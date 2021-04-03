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https://uz.sputniknews.ru/20210403/glava-mid-irana-pribudet-v-tashkent-chto-obsudit-muxammad-zarif-s-abdulazizom-kamilovym-18128515.html
Глава МИД Ирана прибудет в Ташкент: что обсудит Мухаммад Зариф с Абдулазизом Камиловым
Глава МИД Ирана прибудет в Ташкент: что обсудит Мухаммад Зариф с Абдулазизом Камиловым
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф 5 апреля прибудет с официальным визитом в Ташкент, сообщает пресс-служба МИД
2021-04-03T12:17+0500
2021-04-03T12:19+0500
политика
иран
мид узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф 5 апреля прибудет с официальным визитом в Ташкент, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Во время предстоящих переговоров главы внешнеполитических госорганов обсудят текущее состояние узбекско-иранских отношений и рассмотрят перспективы сотрудничества в торгово-экономической, политической, транспортно-логистической, а также инвестиционной сферах. К тому же стороны обменяются мнениями по делам регионального и международного характера.
https://uz.sputniknews.ru/20200525/Uzbekistan-Iran-i-Turkmenistan-planiruyut-vozobnovit-tranzit-poezdov-14203319.html
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иран, мид узбекистана, узбекистан

Глава МИД Ирана прибудет в Ташкент: что обсудит Мухаммад Зариф с Абдулазизом Камиловым

12:17 03.04.2021 (обновлено: 12:19 03.04.2021)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Ирана М. Зариф
Глава МИД Ирана М. Зариф - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
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Официальный визит министра иностранных дел Ирана запланирован на 5 апреля. В ходе встречи стороны обсудят самые актуальные и стратегически важные вопросы.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф 5 апреля прибудет с официальным визитом в Ташкент, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
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Во время предстоящих переговоров главы внешнеполитических госорганов обсудят текущее состояние узбекско-иранских отношений и рассмотрят перспективы сотрудничества в торгово-экономической, политической, транспортно-логистической, а также инвестиционной сферах.
К тому же стороны обменяются мнениями по делам регионального и международного характера.
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