https://uz.sputniknews.ru/20210403/glava-mid-irana-pribudet-v-tashkent-chto-obsudit-muxammad-zarif-s-abdulazizom-kamilovym-18128515.html

Глава МИД Ирана прибудет в Ташкент: что обсудит Мухаммад Зариф с Абдулазизом Камиловым

Глава МИД Ирана прибудет в Ташкент: что обсудит Мухаммад Зариф с Абдулазизом Камиловым

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф 5 апреля прибудет с официальным визитом в Ташкент, сообщает пресс-служба МИД

2021-04-03T12:17+0500

2021-04-03T12:17+0500

2021-04-03T12:19+0500

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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф 5 апреля прибудет с официальным визитом в Ташкент, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Во время предстоящих переговоров главы внешнеполитических госорганов обсудят текущее состояние узбекско-иранских отношений и рассмотрят перспективы сотрудничества в торгово-экономической, политической, транспортно-логистической, а также инвестиционной сферах. К тому же стороны обменяются мнениями по делам регионального и международного характера.

https://uz.sputniknews.ru/20200525/Uzbekistan-Iran-i-Turkmenistan-planiruyut-vozobnovit-tranzit-poezdov-14203319.html

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