Глава МИД Ирана прибудет в Ташкент: что обсудит Мухаммад Зариф с Абдулазизом Камиловым

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф 5 апреля прибудет с официальным визитом в Ташкент, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Во время предстоящих переговоров главы внешнеполитических госорганов обсудят текущее состояние узбекско-иранских отношений и рассмотрят перспективы сотрудничества в торгово-экономической, политической, транспортно-логистической, а также инвестиционной сферах. К тому же стороны обменяются мнениями по делам регионального и международного характера.
Во время предстоящих переговоров главы внешнеполитических госорганов обсудят текущее состояние узбекско-иранских отношений и рассмотрят перспективы сотрудничества в торгово-экономической, политической, транспортно-логистической, а также инвестиционной сферах.
К тому же стороны обменяются мнениями по делам регионального и международного характера.