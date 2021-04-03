https://uz.sputniknews.ru/20210403/luchshaya-sredi-pervyx-dzyudoistka-keldiyorova-vyigrala-zoloto-na-turnire-bolshogo-shlema-18127991.html

Лучшая среди первых: дзюдоистка Келдиёрова выиграла золото на турнире "Большого шлема"

Лучшая среди первых: дзюдоистка Келдиёрова выиграла золото на турнире "Большого шлема"

ТАШКЕНТ,3 апр – Sputnik. Самаркандская спортсменка Диёра Келдиёрова выиграла золото на турнире "Большого шлема" по дзюдо В Анталии, сообщает пресс-служба

2021-04-03T11:27+0500

2021-04-03T11:27+0500

2021-04-03T11:27+0500

спорт

турнир "большого шлема"

дзюдо

узбекистанка

золотая медаль

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ТАШКЕНТ,3 апр – Sputnik. Самаркандская спортсменка Диёра Келдиёрова выиграла золото на турнире "Большого шлема" по дзюдо В Анталии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).В финале узбекистанка вышла на татами против испанки Эстреллы Лопес. Она победила соперницу всего за 24 секунды. Келдиёрова использовала прием сэойнагэ, благодаря которому ей удалось стать абсолютной чемпионкой и занять первое место. В НОК отмечают, что Диёра Келдиёрова стала первой девушкой из Узбекистана, завоевавшей золотую медаль на турнире "Большого Шлема". Помимо награды она также записала на свой счет тысячу рейтинговых очков на пути к Олимпиаде в Токио.

https://uz.sputniknews.ru/20150807/190411.html

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турнир "большого шлема", дзюдо, узбекистанка, золотая медаль