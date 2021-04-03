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Лучшая среди первых: дзюдоистка Келдиёрова выиграла золото на турнире "Большого шлема"
Лучшая среди первых: дзюдоистка Келдиёрова выиграла золото на турнире "Большого шлема"
ТАШКЕНТ,3 апр – Sputnik. Самаркандская спортсменка Диёра Келдиёрова выиграла золото на турнире "Большого шлема" по дзюдо В Анталии, сообщает пресс-служба
2021-04-03T11:27+0500
2021-04-03T11:27+0500
спорт
турнир "большого шлема"
дзюдо
узбекистанка
золотая медаль
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ТАШКЕНТ,3 апр – Sputnik. Самаркандская спортсменка Диёра Келдиёрова выиграла золото на турнире "Большого шлема" по дзюдо В Анталии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).В финале узбекистанка вышла на татами против испанки Эстреллы Лопес. Она победила соперницу всего за 24 секунды. Келдиёрова использовала прием сэойнагэ, благодаря которому ей удалось стать абсолютной чемпионкой и занять первое место. В НОК отмечают, что Диёра Келдиёрова стала первой девушкой из Узбекистана, завоевавшей золотую медаль на турнире "Большого Шлема". Помимо награды она также записала на свой счет тысячу рейтинговых очков на пути к Олимпиаде в Токио.
https://uz.sputniknews.ru/20150807/190411.html
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турнир "большого шлема", дзюдо, узбекистанка, золотая медаль

Лучшая среди первых: дзюдоистка Келдиёрова выиграла золото на турнире "Большого шлема"

11:27 03.04.2021
3758
© НОК УзбекистанаДиёра Келдиёрова
Диёра Келдиёрова - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2021
© НОК Узбекистана
В финале узбекистанка вышла на татами против испанки Эстреллы Лопес и победила соперницу всего за 24 секунды.
ТАШКЕНТ,3 апр – Sputnik. Самаркандская спортсменка Диёра Келдиёрова выиграла золото на турнире "Большого шлема" по дзюдо В Анталии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).
В финале узбекистанка вышла на татами против испанки Эстреллы Лопес. Она победила соперницу всего за 24 секунды. Келдиёрова использовала прием сэойнагэ, благодаря которому ей удалось стать абсолютной чемпионкой и занять первое место.
Дзюдоистка из Узбекистана Диера Келдиерова. (Вторая слева) - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2015
Спорт
Диера Келдиерова выиграла первое "золото" в истории женского дзюдо
7 августа 2015, 12:10
339
В НОК отмечают, что Диёра Келдиёрова стала первой девушкой из Узбекистана, завоевавшей золотую медаль на турнире "Большого Шлема". Помимо награды она также записала на свой счет тысячу рейтинговых очков на пути к Олимпиаде в Токио.
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