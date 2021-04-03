Лучшая среди первых: дзюдоистка Келдиёрова выиграла золото на турнире "Большого шлема"

ТАШКЕНТ,3 апр – Sputnik. Самаркандская спортсменка Диёра Келдиёрова выиграла золото на турнире "Большого шлема" по дзюдо В Анталии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).В финале узбекистанка вышла на татами против испанки Эстреллы Лопес. Она победила соперницу всего за 24 секунды. Келдиёрова использовала прием сэойнагэ, благодаря которому ей удалось стать абсолютной чемпионкой и занять первое место. В НОК отмечают, что Диёра Келдиёрова стала первой девушкой из Узбекистана, завоевавшей золотую медаль на турнире "Большого Шлема". Помимо награды она также записала на свой счет тысячу рейтинговых очков на пути к Олимпиаде в Токио.
В финале узбекистанка вышла на татами против испанки Эстреллы Лопес и победила соперницу всего за 24 секунды.
ТАШКЕНТ,3 апр – Sputnik. Самаркандская спортсменка Диёра Келдиёрова выиграла золото на турнире "Большого шлема" по дзюдо В Анталии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).
В финале узбекистанка вышла на татами против испанки Эстреллы Лопес. Она победила соперницу всего за 24 секунды. Келдиёрова использовала прием сэойнагэ, благодаря которому ей удалось стать абсолютной чемпионкой и занять первое место.
В НОК отмечают, что Диёра Келдиёрова стала первой девушкой из Узбекистана, завоевавшей золотую медаль на турнире "Большого Шлема". Помимо награды она также записала на свой счет тысячу рейтинговых очков на пути к Олимпиаде в Токио.