https://uz.sputniknews.ru/20210403/malenkiy-kulak-yarosti-semiletnyaya-fanatka-bryusa-li-vypolnyaet-neveroyatnye-tryuki-18132532.html

Маленький кулак ярости: семилетняя фанатка Брюса Ли выполняет невероятные трюки

Маленький кулак ярости: семилетняя фанатка Брюса Ли выполняет невероятные трюки

В свои семь лет китаянка Ян Цзысюань уже умеет выполнять невероятные трюки. Она с невероятной легкостью делает в воздухе сальто и без проблем орудует

2021-04-03T19:20+0500

2021-04-03T19:20+0500

2021-04-03T19:22+0500

видео

девочка

боевые искусства

китай

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В свои семь лет китаянка Ян Цзысюань уже умеет выполнять невероятные трюки. Она с невероятной легкостью делает в воздухе сальто и без проблем орудует нунчаками.По словам матери, девочка стала увлекаться боевыми искусствами еще в три года благодаря фильмам с участием Брюса Ли. Во время просмотра кинокартин она повторяла движения за главными персонажами.К юной спортсменке популярность пришла после того, как ее мама начала публиковать в интернете видео с тренировок своей дочери. Сколько подписчиков у маленького дарования и о чем всерьез задумались ее родители, смотрите в нашем видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, девочка, боевые искусства, китай