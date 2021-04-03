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Маленький кулак ярости: семилетняя фанатка Брюса Ли выполняет невероятные трюки
Маленький кулак ярости: семилетняя фанатка Брюса Ли выполняет невероятные трюки
В свои семь лет китаянка Ян Цзысюань уже умеет выполнять невероятные трюки. Она с невероятной легкостью делает в воздухе сальто и без проблем орудует
2021-04-03T19:20+0500
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видео
девочка
боевые искусства
китай
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В свои семь лет китаянка Ян Цзысюань уже умеет выполнять невероятные трюки. Она с невероятной легкостью делает в воздухе сальто и без проблем орудует нунчаками.По словам матери, девочка стала увлекаться боевыми искусствами еще в три года благодаря фильмам с участием Брюса Ли. Во время просмотра кинокартин она повторяла движения за главными персонажами.К юной спортсменке популярность пришла после того, как ее мама начала публиковать в интернете видео с тренировок своей дочери. Сколько подписчиков у маленького дарования и о чем всерьез задумались ее родители, смотрите в нашем видео.
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видео, девочка, боевые искусства, китай

Маленький кулак ярости: семилетняя фанатка Брюса Ли выполняет невероятные трюки

19:20 03.04.2021 (обновлено: 19:22 03.04.2021)
47
К юной спортсменке популярность пришла после того, как ее мама начала публиковать в интернете видео с тренировок своей дочери.
В свои семь лет китаянка Ян Цзысюань уже умеет выполнять невероятные трюки. Она с невероятной легкостью делает в воздухе сальто и без проблем орудует нунчаками.
По словам матери, девочка стала увлекаться боевыми искусствами еще в три года благодаря фильмам с участием Брюса Ли. Во время просмотра кинокартин она повторяла движения за главными персонажами.
К юной спортсменке популярность пришла после того, как ее мама начала публиковать в интернете видео с тренировок своей дочери.
Сколько подписчиков у маленького дарования и о чем всерьез задумались ее родители, смотрите в нашем видео.
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