Спорт
Муроджон Ахмадалиев защитил титул чемпиона мира
22:44 03.04.2021 (обновлено: 23:59 03.04.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровБой за титул чемпиона мира по версии WBA между Муротжоном Ахмадалиевым и Рёсукэ Ивасы
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистанец Муроджон Ахмадалиев защитил пояс чемпиона мира по версии WBA. На домашней "Humo Arena" он одолел претендента Рёсукэ Ивасы.
На арене Humo сегодня яблоку негде было упасть. Мощная поддержка зрителей была вознаграждена: все узбекские боксеры одержали победу над своими соперниками.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВечер бокса на Humo arena в Ташкенте
Вечер бокса на Humo arena в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Кульминацией вечера стал бой между чемпионом мира WBA и IBF Муроджоном Ахмадалиевым и претендентом на чемпионский пояс Рёсукэ Ивасы из Японии. Ахмадалиев уже в пятом раунде отправил соперника в нокдаун, после которого оппонент не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал технический нокаут.
После боя Ахмадалиев пообещал зрителям, что сделает все от себя зависящее, чтобы привезти на родину все боксерские награды.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЧемпион мира по боксу по версии WBA Муроджон Ахмадалиев
Чемпион мира по боксу по версии WBA Муроджон Ахмадалиев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Отец боксера Кахор Ахмадалиев признался в интервью корреспонденту Sputnik, что хоть и не сомневался в победе сына, но все равно после завершения боя испытывает шок.
"Какие тут могут быть чувства — радость, конечно, но мне даже сложно это словами выразить. Я почему-то был уверен, что Муроджон нокаутирует соперника именно в пятом раунде,", — отметил Ахмадалиев-старший.
Он также поблагодарил всех узбекистанцев за поддержку и добрые слова в адрес сына, за которого так преданно болеет вся республика.