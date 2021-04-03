https://uz.sputniknews.ru/20210403/murodjon-axmadaliev-zaschitil-titul-chempiona-mira-18134781.html

Муроджон Ахмадалиев защитил титул чемпиона мира

Муроджон Ахмадалиев защитил титул чемпиона мира

На арене Humo сегодня яблоку негде было упасть. Мощная поддержка зрителей была вознаграждена: все узбекские боксеры одержали победу над своими соперниками.

2021-04-03T22:44+0500

2021-04-03T22:44+0500

2021-04-03T23:59+0500

спорт

бокс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/03/18135132_0:0:2068:1163_1920x0_80_0_0_2d1fe3c7ed0c0cac345981ed1a94ad1f.jpg

На арене Humo сегодня яблоку негде было упасть. Мощная поддержка зрителей была вознаграждена: все узбекские боксеры одержали победу над своими соперниками. Кульминацией вечера стал бой между чемпионом мира WBA и IBF Муроджоном Ахмадалиевым и претендентом на чемпионский пояс Рёсукэ Ивасы из Японии. Ахмадалиев уже в пятом раунде отправил соперника в нокдаун, после которого оппонент не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал технический нокаут.После боя Ахмадалиев пообещал зрителям, что сделает все от себя зависящее, чтобы привезти на родину все боксерские награды.Отец боксера Кахор Ахмадалиев признался в интервью корреспонденту Sputnik, что хоть и не сомневался в победе сына, но все равно после завершения боя испытывает шок.Он также поблагодарил всех узбекистанцев за поддержку и добрые слова в адрес сына, за которого так преданно болеет вся республика.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

бокс