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Не столицами едиными: почему узбекистанцам стоит обратить внимание на региональные вузы РФ
Не столицами едиными: почему узбекистанцам стоит обратить внимание на региональные вузы РФ
С представителями комиссии встречались потенциальные магистры, ординаторы и аспиранты. В общей сложности заявлено около 500 претендентов.
2021-04-03T10:07+0500
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С представителями комиссии встречались потенциальные магистры, ординаторы и аспиранты. В общей сложности заявлено около 500 претендентов. Все кандидаты распределены по кластерам в зависимости от выбранного направления: техническое, медицинское, гуманитарное, экономическое и творческое. Для тех, кто не сможет присутствовать на очной встрече, предусмотрены дистанционные беседы. В то же время у региональных вузов есть немало преимуществ: например, они больше ориентированы на прикладную составляющую обучения и практику, кроме того, проживание вне столицы гораздо комфортнее и дешевле для иностранных граждан. О том. как проходили беседы и какие нюансы отметили для себя специалисты из России, смотрите в нашем сюжете.
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видео, высшее образование, россотрудничество

Не столицами едиными: почему узбекистанцам стоит обратить внимание на региональные вузы РФ

10:07 03.04.2021
1792
В Ташкенте при поддержке Россотрудничества 2 и 3 апреля проходят собеседования для поступающих по гранту в российские высшие учебные заведения.
С представителями комиссии встречались потенциальные магистры, ординаторы и аспиранты. В общей сложности заявлено около 500 претендентов.
Все кандидаты распределены по кластерам в зависимости от выбранного направления: техническое, медицинское, гуманитарное, экономическое и творческое. Для тех, кто не сможет присутствовать на очной встрече, предусмотрены дистанционные беседы.

Члены комиссии подчеркнули, что большинство соискателей очень мотивированы и знают, чего хотят от поступления. Однако многие из них не учитывают всех существующих возможностей, слабо ориентируясь в географии высших учебных заведений РФ, поэтому стремятся попасть только в столицы — Москву или Санкт-Петербург.

В то же время у региональных вузов есть немало преимуществ: например, они больше ориентированы на прикладную составляющую обучения и практику, кроме того, проживание вне столицы гораздо комфортнее и дешевле для иностранных граждан.
О том. как проходили беседы и какие нюансы отметили для себя специалисты из России, смотрите в нашем сюжете.
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