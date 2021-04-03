https://uz.sputniknews.ru/20210403/ne-stolitsami-edinymi-pochemu-uzbekistantsam-stoit-obratit-vnimanie-na-regionalnye-vuzy-rf-18125840.html

Не столицами едиными: почему узбекистанцам стоит обратить внимание на региональные вузы РФ

Не столицами едиными: почему узбекистанцам стоит обратить внимание на региональные вузы РФ

С представителями комиссии встречались потенциальные магистры, ординаторы и аспиранты. В общей сложности заявлено около 500 претендентов.

2021-04-03T10:07+0500

2021-04-03T10:07+0500

2021-04-03T10:07+0500

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С представителями комиссии встречались потенциальные магистры, ординаторы и аспиранты. В общей сложности заявлено около 500 претендентов. Все кандидаты распределены по кластерам в зависимости от выбранного направления: техническое, медицинское, гуманитарное, экономическое и творческое. Для тех, кто не сможет присутствовать на очной встрече, предусмотрены дистанционные беседы. В то же время у региональных вузов есть немало преимуществ: например, они больше ориентированы на прикладную составляющую обучения и практику, кроме того, проживание вне столицы гораздо комфортнее и дешевле для иностранных граждан. О том. как проходили беседы и какие нюансы отметили для себя специалисты из России, смотрите в нашем сюжете.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, высшее образование, россотрудничество