https://uz.sputniknews.ru/20210403/neprigodnaya-nachinka-dlya-samsy-v-namangane-izyali-200-kg-strannogo-myasa--video-18131354.html

Непригодная начинка для самсы: в Намангане изъяли 200 кг странного мяса – видео

Непригодная начинка для самсы: в Намангане изъяли 200 кг странного мяса – видео

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Нарынском районе Наманганской области сотрудники правоохранительных органов изъяли из багажника автомобиля 200 кг непригодного к

2021-04-03T16:38+0500

2021-04-03T16:38+0500

2021-04-03T16:40+0500

общество

самса

мвд узбекистана

наманганская область

мясо

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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Нарынском районе Наманганской области сотрудники правоохранительных органов изъяли из багажника автомобиля 200 кг непригодного к употреблению мяса. Об этом стало известно из сюжета телеканала Sevimli TV.В ходе проведенного расследования выяснилось, что мясные продукты были доставлены в регион из Андижана для приготовления самсы. Они состояли из внутренних органов и копыт животных неизвестного происхождения.В Управлении безопасности пищевых продуктов и диагностических работ Наманганской области провели бактериологическое исследование, в ходе было установлено, что мясо не пригодно к употреблению.В настоящее время по данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.

https://uz.sputniknews.ru/20181101/Samsy-ne-budet-v-Tashkente-zakryli-nelegalnyy-myasnoy-tsekh-9860159.html

наманганская область

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самса, мвд узбекистана, наманганская область, мясо