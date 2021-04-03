Непригодная начинка для самсы: в Намангане изъяли 200 кг странного мяса – видео

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Нарынском районе Наманганской области сотрудники правоохранительных органов изъяли из багажника автомобиля 200 кг непригодного к употреблению мяса. Об этом стало известно из сюжета телеканала Sevimli TV.В ходе проведенного расследования выяснилось, что мясные продукты были доставлены в регион из Андижана для приготовления самсы. Они состояли из внутренних органов и копыт животных неизвестного происхождения.В Управлении безопасности пищевых продуктов и диагностических работ Наманганской области провели бактериологическое исследование, в ходе было установлено, что мясо не пригодно к употреблению.В настоящее время по данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Мясные продукты были доставлены в регион из Андижана для приготовления популярного блюда. Они состояли из внутренних органов и копыт животных неизвестного происхождения.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Нарынском районе Наманганской области сотрудники правоохранительных органов изъяли из багажника автомобиля 200 кг непригодного к употреблению мяса. Об этом стало известно из сюжета телеканала Sevimli TV.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что мясные продукты были доставлены в регион из Андижана для приготовления самсы. Они состояли из внутренних органов и копыт животных неизвестного происхождения.