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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210403/neprigodnaya-nachinka-dlya-samsy-v-namangane-izyali-200-kg-strannogo-myasa--video-18131354.html
Непригодная начинка для самсы: в Намангане изъяли 200 кг странного мяса – видео
Непригодная начинка для самсы: в Намангане изъяли 200 кг странного мяса – видео
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Нарынском районе Наманганской области сотрудники правоохранительных органов изъяли из багажника автомобиля 200 кг непригодного к
2021-04-03T16:38+0500
2021-04-03T16:40+0500
общество
самса
мвд узбекистана
наманганская область
мясо
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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Нарынском районе Наманганской области сотрудники правоохранительных органов изъяли из багажника автомобиля 200 кг непригодного к употреблению мяса. Об этом стало известно из сюжета телеканала Sevimli TV.В ходе проведенного расследования выяснилось, что мясные продукты были доставлены в регион из Андижана для приготовления самсы. Они состояли из внутренних органов и копыт животных неизвестного происхождения.В Управлении безопасности пищевых продуктов и диагностических работ Наманганской области провели бактериологическое исследование, в ходе было установлено, что мясо не пригодно к употреблению.В настоящее время по данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.
https://uz.sputniknews.ru/20181101/Samsy-ne-budet-v-Tashkente-zakryli-nelegalnyy-myasnoy-tsekh-9860159.html
наманганская область
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самса, мвд узбекистана, наманганская область, мясо

Непригодная начинка для самсы: в Намангане изъяли 200 кг странного мяса – видео

16:38 03.04.2021 (обновлено: 16:40 03.04.2021)
5428
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМясо
Мясо - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Мясные продукты были доставлены в регион из Андижана для приготовления популярного блюда. Они состояли из внутренних органов и копыт животных неизвестного происхождения.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Нарынском районе Наманганской области сотрудники правоохранительных органов изъяли из багажника автомобиля 200 кг непригодного к употреблению мяса. Об этом стало известно из сюжета телеканала Sevimli TV.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что мясные продукты были доставлены в регион из Андижана для приготовления самсы. Они состояли из внутренних органов и копыт животных неизвестного происхождения.
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В Управлении безопасности пищевых продуктов и диагностических работ Наманганской области провели бактериологическое исследование, в ходе было установлено, что мясо не пригодно к употреблению.
В настоящее время по данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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