Осужденные под контролем: учреждения исполнения наказания оснастят смарт-камерами

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по поднятию на новую ступень качества деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью".В соответствии с документом, в учреждения исполнения наказания планируется внедрить информационные технологии для электронного контроля осужденных. Отмечается, что деятельность таких госструктур в ближайшее время будет поэтапно оцифрована. В частности, сотрудников обеспечат персональными нагрудными видеорегистраторами (боди-камерами). Кроме того, на территории учреждений установят смарт-камеры. Интеллектуальные устройства смогут самостоятельно контролировать поведение преступников и выявлять факты нарушения порядка отбывания наказания. К тому же на контрольно-пропускных пунктах появятся боди-сканеры. Они помогут предотвратить пронос запрещенных предметов. Помимо этого, намечено запустить единую электронную систему, с помощью которой можно будет составлять информационный портрет поведения личности во время отбывания наказания. Также платформа позволит за два месяца до освобождения заключенного уведомлять территориальные органы внутренних дел по месту жительства о его выходе на свободу.
К тому же сотрудников обеспечат персональными нагрудными видеорегистраторами (боди-камерами), чтобы контролировать поведение лиц, лишенных свободы.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по поднятию на новую ступень качества деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью".
В соответствии с документом, в учреждения исполнения наказания планируется внедрить информационные технологии для электронного контроля осужденных. Отмечается, что деятельность таких госструктур в ближайшее время будет поэтапно оцифрована. В частности, сотрудников обеспечат персональными нагрудными видеорегистраторами (боди-камерами).
Кроме того, на территории учреждений установят смарт-камеры. Интеллектуальные устройства смогут самостоятельно контролировать поведение преступников и выявлять факты нарушения порядка отбывания наказания. К тому же на контрольно-пропускных пунктах появятся боди-сканеры. Они помогут предотвратить пронос запрещенных предметов.
Помимо этого, намечено запустить единую электронную систему, с помощью которой можно будет составлять информационный портрет поведения личности во время отбывания наказания. Также платформа позволит за два месяца до освобождения заключенного уведомлять территориальные органы внутренних дел по месту жительства о его выходе на свободу.