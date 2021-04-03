https://uz.sputniknews.ru/20210403/osujdennye-pod-kontrolem-uchrejdeniya-ispolneniya-nakazaniya-osnastyat-smart-kamerami-18128708.html

Осужденные под контролем: учреждения исполнения наказания оснастят смарт-камерами

Осужденные под контролем: учреждения исполнения наказания оснастят смарт-камерами

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по поднятию на новую ступень качества деятельности органов внутренних

2021-04-03T13:08+0500

2021-04-03T13:08+0500

2021-04-03T13:08+0500

общество

заключенные

общественный контроль

постановление

инновации

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по поднятию на новую ступень качества деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью".В соответствии с документом, в учреждения исполнения наказания планируется внедрить информационные технологии для электронного контроля осужденных. Отмечается, что деятельность таких госструктур в ближайшее время будет поэтапно оцифрована. В частности, сотрудников обеспечат персональными нагрудными видеорегистраторами (боди-камерами). Кроме того, на территории учреждений установят смарт-камеры. Интеллектуальные устройства смогут самостоятельно контролировать поведение преступников и выявлять факты нарушения порядка отбывания наказания. К тому же на контрольно-пропускных пунктах появятся боди-сканеры. Они помогут предотвратить пронос запрещенных предметов. Помимо этого, намечено запустить единую электронную систему, с помощью которой можно будет составлять информационный портрет поведения личности во время отбывания наказания. Также платформа позволит за два месяца до освобождения заключенного уведомлять территориальные органы внутренних дел по месту жительства о его выходе на свободу.

https://uz.sputniknews.ru/20210128/Prezident-Uzbekistana-teper-mozhet-pomilovat-osuzhdennykh-bez-ikh-prosheniya-15887873.html

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заключенные, общественный контроль, постановление, инновации, узбекистан