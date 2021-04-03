https://uz.sputniknews.ru/20210403/turkmenistan-ukreplyaet-voennoe-sotrudnichestvo-s-rossiey--kakie-tseli-presleduet-ashxabad-18129690.html

Туркменистан укрепляет военное сотрудничество с Россией — какие цели преследует Ашхабад

Туркменистан укрепляет военное сотрудничество с Россией — какие цели преследует Ашхабад

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов считает приоритетом укрепление обороноспособности. Он много внимания уделяет перевооружению войск. В мировом... 03.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-03T15:20+0500

2021-04-03T15:20+0500

2021-04-03T17:05+0500

колумнисты

военное сотрудничество

центральная азия

туркменистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/519/42/5194294_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ad3503a4dbebb1ae538a7ace71099f4b.jpg

Активизация военного и военно-технического сотрудничества Туркменистана с Россией вызвана растущей угрозой террористической экспансии с юга – "афганский котел" разогрет до предела, вывод войск США и НАТО способствует региональной турбулентности. В такой ситуации выбор надежного союзника становится важной составляющей стратегии национальной безопасности.Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин 1 апреля в Москве провели рабочие встречи с заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Туркменистана полковником Акмуратом Анеметовым. Стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективные направления развития военного и военно-технического сотрудничества двух стран. Ранее в Москве состоялись двусторонние межведомственные консультации по вопросам региональной безопасности и афганской проблематики. Активизация взаимодействия происходит не на пустом месте – договорно-правовая база двух стран составляет 150 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. Армия Туркменистана имеет на вооружении значительное количество военной техники советского и российского производства. Военное строительствоНейтральный де-юре Туркменистан создал достаточно боеспособную 22-тысячную армию, и в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower занимает 86 место –значительно выше Кыргызстана (93) и Таджикистана (99). То есть входит в тройку лидеров Центральной Азии. Оборонный бюджет страны в $800 млн – третий в регионе после Узбекистана и Казахстана. Неплохие показатели для страны с населением около 6 миллионов человек.Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов считает приоритетом укрепление обороноспособности, и много внимания уделяет перевооружению войск. По данным Global Firepower, национальная армия имеет в своем составе 72 боевых самолета и вертолета (более 50 – ударные), 654 танка, 2065 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 495 артиллерийских и 160 ракетных установок. Военно-морские силы представлены 25 боевыми единицами (преимущественно патрульными катерами). Модернизация и перевооружение армии продолжаются. Офицерские кадры для национальной армии готовит Ашхабадский военный институт, а также военные вузы России, Пакистана, Турции. Усилия оправданы, ведь сопредельный Афганистан остается одной из самых нестабильных и взрывоопасных стран мира. Что будет после выхода войск США и НАТО, никому не известно. Туркменистан наиболее уязвим (равнинная местность) для проникновения афганских террористических группировок в страны Центральной Азии. В период активных военных операций НАТО в Афганистане проблема афганской границы не стояла перед Ашхабадом столь остро, как сейчас, иностранные войска больше не сдерживают боевиков с афганской стороны. В северо-западных провинциях Герат, Бадгис и Фарьяб действуют группировки ИГ*. C ними можно разговаривать только через прицел.Туркменистан считается единственным на постсоветском пространстве Центральной Азии нейтральным (внеблоковым) государством. Нейтралитет – основа внешней политики Туркменистана. Национальная армия не участвует даже в миротворческих миссиях. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в 2016 году утвердил новую военную доктрину, ориентированную на развитие дружественных, добрососедских отношений со всеми соседними странами. Активизация военного и военно-технического сотрудничества Туркменистана с Россией – показатель гибкого реагирования на изменение ситуации в Центральной Азии. Выбор союзника становится важнейшим условием укрепления национальной безопасности.Многомерная диверсификацияАшхабад взаимодействует с НАТО (с 1992 года) в разных областях, включая реформирование вооруженных сил, борьбу с терроризмом и безопасность границ. К программе "Партнерство ради мира" Туркменистан присоединился в 2002 году. Не имея собственного ОПК, Ашхабад продолжает наращивать боевой потенциал за счет импорта вооружения и военной техники из стран НАТО – Болгарии, Чехии, Словакии, Румынии, Турции. По данным SIPRI, около 36% импортируемого Туркменистаном оружия приходятся на Турцию, 27% туркменского военного импорта – поставки из Китая. И все же, США и НАТО за 20 лет военных операций в Афганистане наглядно доказали собственную военно-техническую несостоятельность, значительно подорвали доверие стран Центральной Азии к своему оружию. На этом фоне Ашхабад все более укрепляет военно-техническое сотрудничество со странами СНГ, наращивает закупки вооружения, к примеру, в Беларуси (в Туркменистане налажена сборка белорусских беспилотников "Бусел–М"). Закономерным выглядит доминирование "Рособоронэкспорта", который за минувшее десятилетие поставил Туркменистану танки Т-90С, вертолеты Ми-17-1В, РСЗО "Смерч", боевые машины пехоты и грузовые автомобили "КамАЗ" общей стоимостью $208 млн. Кроме того, Средне-Невский судостроительный завод построил для Туркменистана два ракетных катера проекта 12418 "Молния" за $170 млн.Россия продолжает играть важнейшую стабилизирующую роль в Центральной Азии, конструктивно влияет на экономические, политические и военные процессы. Развитие военного и военно-технического сотрудничества Туркменистана с Россией объективно снижает риск возникновения конфликтов на Каспии, препятствует чрезмерному росту турецкого влияния в странах Центральной Азии, и принесет выгоду всем странам региона.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20190815/Turkmenistan--v-troyke-regionalnykh-liderov-voennoy-moschi--12241329.html

https://uz.sputniknews.ru/20170214/prezident-turkmenistana-4806150.html

https://uz.sputniknews.ru/20200722/Turkmenistan-poluchil-status-nablyudatelya-v-VTO-14605499.html

центральная азия

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

военное сотрудничество, центральная азия, туркменистан