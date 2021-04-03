https://uz.sputniknews.ru/20210403/v-armenii-startovala-mejdunarodnaya-aktsiya-sad-pamyati-18131579.html

В Армении стартовала международная акция "Сад памяти"

В Армении стартовала международная акция "Сад памяти"

Международная акция "Сад памяти" стартовала в субботу в Армении, передает корреспондент РИА Новости. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о

2021-04-03T17:33+0500

2021-04-03T17:33+0500

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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Ереване стартовала международная акция "Сад памяти", передает Sputnik Армения.В рамках мероприятия, посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне, в столице на Аллее пограничников в Парке Победы было высажено сто берез и рябин.В масштабном событии приняли участие мэр Еревана Айк Марутян, директор Русского дома в Армении Вадим Фефилов, посол России в Армении Сергей Копыркин, а также другие иностранные представители министерств и ведомств.Акция "Сад памяти" впервые стартовала в России 18 марта в 2020 году. Впоследствии к мероприятию присоединились свыше 50 стран. В Армении из-за пандемии коронавируса движение поддерживали в школах, силами молодежных организаций и в частном порядке. Местные жители высаживали деревья около своих домов и выкладывали фотографии в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома.Напомним: цель акции – высадить 27 млн деревьев в память о каждом, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

https://uz.sputniknews.ru/20200727/Amelchenkova-aktsiya-Sad-pamyati-stala-po-istine-narodnoy--14635073.html

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