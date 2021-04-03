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https://uz.sputniknews.ru/20210403/v-armenii-startovala-mejdunarodnaya-aktsiya-sad-pamyati-18131579.html
В Армении стартовала международная акция "Сад памяти"
В Армении стартовала международная акция "Сад памяти"
Международная акция "Сад памяти" стартовала в субботу в Армении, передает корреспондент РИА Новости. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о
2021-04-03T17:33+0500
2021-04-03T17:34+0500
в мире
вов
акция
армения
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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Ереване стартовала международная акция "Сад памяти", передает Sputnik Армения.В рамках мероприятия, посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне, в столице на Аллее пограничников в Парке Победы было высажено сто берез и рябин.В масштабном событии приняли участие мэр Еревана Айк Марутян, директор Русского дома в Армении Вадим Фефилов, посол России в Армении Сергей Копыркин, а также другие иностранные представители министерств и ведомств.Акция "Сад памяти" впервые стартовала в России 18 марта в 2020 году. Впоследствии к мероприятию присоединились свыше 50 стран. В Армении из-за пандемии коронавируса движение поддерживали в школах, силами молодежных организаций и в частном порядке. Местные жители высаживали деревья около своих домов и выкладывали фотографии в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома.Напомним: цель акции – высадить 27 млн деревьев в память о каждом, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
https://uz.sputniknews.ru/20200727/Amelchenkova-aktsiya-Sad-pamyati-stala-po-istine-narodnoy--14635073.html
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вов, акция, армения

В Армении стартовала международная акция "Сад памяти"

17:33 03.04.2021 (обновлено: 17:34 03.04.2021)
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© Sputnik Армения / Aram NersesyanАкция "Сад памяти" в Ереване
Акция Сад памяти в Ереване - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2021
© Sputnik Армения / Aram Nersesyan
В рамках мероприятия, посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне, в Ереване на Аллее пограничников в Парке Победы было высажено сто берез и рябин.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Ереване стартовала международная акция "Сад памяти", передает Sputnik Армения.
В рамках мероприятия, посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне, в столице на Аллее пограничников в Парке Победы было высажено сто берез и рябин.
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В масштабном событии приняли участие мэр Еревана Айк Марутян, директор Русского дома в Армении Вадим Фефилов, посол России в Армении Сергей Копыркин, а также другие иностранные представители министерств и ведомств.

Мы должны помнить не только историю в целом, но и каждого, кто отдал жизнь за то, чтобы мы сегодня здесь жили. За то, что у нас есть будущее, за то, что наши дети могут надеяться на жизнь в лучшем мире.

Сергей Копыркин
Посол России в Армении
Акция "Сад памяти" впервые стартовала в России 18 марта в 2020 году. Впоследствии к мероприятию присоединились свыше 50 стран. В Армении из-за пандемии коронавируса движение поддерживали в школах, силами молодежных организаций и в частном порядке. Местные жители высаживали деревья около своих домов и выкладывали фотографии в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома.
Напомним: цель акции – высадить 27 млн деревьев в память о каждом, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
200000
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