ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Ереване стартовала международная акция "Сад памяти", передает Sputnik Армения.В рамках мероприятия, посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне, в столице на Аллее пограничников в Парке Победы было высажено сто берез и рябин.В масштабном событии приняли участие мэр Еревана Айк Марутян, директор Русского дома в Армении Вадим Фефилов, посол России в Армении Сергей Копыркин, а также другие иностранные представители министерств и ведомств.Акция "Сад памяти" впервые стартовала в России 18 марта в 2020 году. Впоследствии к мероприятию присоединились свыше 50 стран. В Армении из-за пандемии коронавируса движение поддерживали в школах, силами молодежных организаций и в частном порядке. Местные жители высаживали деревья около своих домов и выкладывали фотографии в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома.Напомним: цель акции – высадить 27 млн деревьев в память о каждом, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
В масштабном событии приняли участие мэр Еревана Айк Марутян, директор Русского дома в Армении Вадим Фефилов, посол России в Армении Сергей Копыркин, а также другие иностранные представители министерств и ведомств.
Мы должны помнить не только историю в целом, но и каждого, кто отдал жизнь за то, чтобы мы сегодня здесь жили. За то, что у нас есть будущее, за то, что наши дети могут надеяться на жизнь в лучшем мире.
Сергей Копыркин
Посол России в Армении
Акция "Сад памяти" впервые стартовала в России 18 марта в 2020 году. Впоследствии к мероприятию присоединились свыше 50 стран. В Армении из-за пандемии коронавируса движение поддерживали в школах, силами молодежных организаций и в частном порядке. Местные жители высаживали деревья около своих домов и выкладывали фотографии в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома.
Напомним: цель акции – высадить 27 млн деревьев в память о каждом, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.