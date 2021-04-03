https://uz.sputniknews.ru/20210403/v-buxare-pristupili-k-semkam-filma-nevolya--18132161.html

В Бухаре приступили к съемкам фильма "Неволя"

В Бухаре приступили к съемкам фильма "Неволя"

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Студия "Бухорийлар" приступила к съемкам драмы "Неволя" о возвращении женщин из Сирии в рамках операции "Мехр". Об этом сообщает

2021-04-03T18:22+0500

2021-04-03T18:22+0500

2021-04-03T18:22+0500

культура

женщины

национальное агентство "узбеккино"

фильм

сирия

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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Студия "Бухорийлар" приступила к съемкам драмы "Неволя" о возвращении женщин из Сирии в рамках операции "Мехр". Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино"Сюжет кинокартины повествует о судьбах людей и семей, оказавшихся при различных обстоятельствах в Сирии. "В фильме рассказываются истории молодого фельдшера, который отправляется на Ближний Восток в поисках работы; женщины, которая вынуждена следовать за своим мужем и теряет его; 11-летнего подростка, родители которого увезли его в Сирию", - информируется в релизе. Автор сценария стал Азамат Коржовов. В роли режиссера выступил Рашид Маликов.В главных ролях задействованы Нигина Анорбаева, Феруза Собитова, Анвар Мавлонов, Фирдавс Орипов. По информации НА "Узбеккино", в настоящее время съемки фильма проходят в Бухаре.

https://uz.sputniknews.ru/20210303/Uzbekistan-provel-chetvertuyu-operatsiyu-Mekhr-16120609.html

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женщины, национальное агентство "узбеккино", фильм, сирия