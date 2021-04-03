https://uz.sputniknews.ru/20210403/v-kokande-zaderjany-troe-mujchin-pri-prodaje-pochti-25-tysyach-falshivyx-dollarov-18131904.html

В Коканде задержаны трое мужчин при продаже почти 25 тысяч фальшивых долларов

В Коканде задержаны трое мужчин при продаже почти 25 тысяч фальшивых долларов

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Ферганской области в ходе оперативного мероприятия задержали в чайхане Коканда троих граждан

2021-04-03T17:49+0500

2021-04-03T17:49+0500

2021-04-03T17:49+0500

общество

следственный департамент при мвд узбекистана

фальшивые деньги

доллары

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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Ферганской области в ходе оперативного мероприятия задержали в чайхане Коканда троих граждан при попытке продажи фальшивых долларов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД Узбекистана.В ходе проведенного расследования стало известно, что трое мужчин изготовили на цветном принтере $24 850 поддельных купюр и пытались их продать условному покупателю за $10 тысяч. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг в особо крупном размере". В данный момент ведется следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20201124/V-Samarkandskoy-oblasti-zaderzhan-krupnyy-sbytchik-falshivoy-valyuty-15467665.html

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следственный департамент при мвд узбекистана, фальшивые деньги, доллары