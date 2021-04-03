В Коканде задержаны трое мужчин при продаже почти 25 тысяч фальшивых долларов

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Ферганской области в ходе оперативного мероприятия задержали в чайхане Коканда троих граждан при попытке продажи фальшивых долларов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД Узбекистана.В ходе проведенного расследования стало известно, что трое мужчин изготовили на цветном принтере $24 850 поддельных купюр и пытались их продать условному покупателю за $10 тысяч. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг в особо крупном размере". В данный момент ведется следствие.
Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг в особо крупном размере".
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Ферганской области в ходе оперативного мероприятия задержали в чайхане Коканда троих граждан при попытке продажи фальшивых долларов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД Узбекистана.