Военная прокуратура Ферганы расследует дело о гибели мужчины из-за сотрудника Нацгвардии

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Фергане пешехода сбил служебный автомобиль, принадлежащий Управлению национальной гвардии. Об это сообщает пресс-служба военного ведомства.По информации госструктуры, инцидент произошел второго апреля. В ходе проведенного расследования выяснилось, что водитель транспортного средства двигался по трассе "Фергана-Водил". Он сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Сотрудник Нацгвардии отвез гражданина в больницу. Однако пострадавший не приходя в сознание скончался от полученных травм.В настоящий момент по данному делу проводит расследование военная прокуратура Ферганской области.
Военнослужащий сбил гражданина, переходившего дорогу в неположенном месте. Он отвез гражданина в больницу. Однако пострадавший не приходя в сознание скончался от полученных травм.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Фергане пешехода сбил служебный автомобиль, принадлежащий Управлению национальной гвардии. Об это сообщает пресс-служба военного ведомства.
По информации госструктуры, инцидент произошел второго апреля. В ходе проведенного расследования выяснилось, что водитель транспортного средства двигался по трассе "Фергана-Водил". Он сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Сотрудник Нацгвардии отвез гражданина в больницу. Однако пострадавший не приходя в сознание скончался от полученных травм.
В настоящий момент по данному делу проводит расследование военная прокуратура Ферганской области.