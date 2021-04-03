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https://uz.sputniknews.ru/20210403/voennaya-prokuratura-fergany-rassleduet-delo-o-gibeli-mujchiny-iz-za-sotrudnika-natsgvardii--18127662.html
Военная прокуратура Ферганы расследует дело о гибели мужчины из-за сотрудника Нацгвардии
Военная прокуратура Ферганы расследует дело о гибели мужчины из-за сотрудника Нацгвардии
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Фергане пешехода сбил служебный автомобиль, принадлежащий Управлению национальной гвардии. Об это сообщает пресс-служба военного
2021-04-03T11:00+0500
2021-04-03T11:07+0500
происшествия
пешеход
нацгвардия
дтп
фергана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Фергане пешехода сбил служебный автомобиль, принадлежащий Управлению национальной гвардии. Об это сообщает пресс-служба военного ведомства.По информации госструктуры, инцидент произошел второго апреля. В ходе проведенного расследования выяснилось, что водитель транспортного средства двигался по трассе "Фергана-Водил". Он сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Сотрудник Нацгвардии отвез гражданина в больницу. Однако пострадавший не приходя в сознание скончался от полученных травм.В настоящий момент по данному делу проводит расследование военная прокуратура Ферганской области.
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пешеход, нацгвардия, дтп, фергана, узбекистан

Военная прокуратура Ферганы расследует дело о гибели мужчины из-за сотрудника Нацгвардии

11:00 03.04.2021 (обновлено: 11:07 03.04.2021)
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© Sputnik / Табылды КадырбековАрхивное фото военнослужащих
Архивное фото военнослужащих - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Военнослужащий сбил гражданина, переходившего дорогу в неположенном месте. Он отвез гражданина в больницу. Однако пострадавший не приходя в сознание скончался от полученных травм.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Фергане пешехода сбил служебный автомобиль, принадлежащий Управлению национальной гвардии. Об это сообщает пресс-служба военного ведомства.
По информации госструктуры, инцидент произошел второго апреля. В ходе проведенного расследования выяснилось, что водитель транспортного средства двигался по трассе "Фергана-Водил". Он сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Сотрудник Нацгвардии отвез гражданина в больницу. Однако пострадавший не приходя в сознание скончался от полученных травм.
В настоящий момент по данному делу проводит расследование военная прокуратура Ферганской области.
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