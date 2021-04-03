https://uz.sputniknews.ru/20210403/voennaya-prokuratura-fergany-rassleduet-delo-o-gibeli-mujchiny-iz-za-sotrudnika-natsgvardii--18127662.html

Военная прокуратура Ферганы расследует дело о гибели мужчины из-за сотрудника Нацгвардии

Военная прокуратура Ферганы расследует дело о гибели мужчины из-за сотрудника Нацгвардии

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Фергане пешехода сбил служебный автомобиль, принадлежащий Управлению национальной гвардии. Об это сообщает пресс-служба военного

2021-04-03T11:00+0500

2021-04-03T11:00+0500

2021-04-03T11:07+0500

происшествия

пешеход

нацгвардия

дтп

фергана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Фергане пешехода сбил служебный автомобиль, принадлежащий Управлению национальной гвардии. Об это сообщает пресс-служба военного ведомства.По информации госструктуры, инцидент произошел второго апреля. В ходе проведенного расследования выяснилось, что водитель транспортного средства двигался по трассе "Фергана-Водил". Он сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Сотрудник Нацгвардии отвез гражданина в больницу. Однако пострадавший не приходя в сознание скончался от полученных травм.В настоящий момент по данному делу проводит расследование военная прокуратура Ферганской области.

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пешеход, нацгвардия, дтп, фергана, узбекистан