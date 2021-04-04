Движение по дороге близ Юнусадабского рынка ограничили из-за аварии

ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. В пресс-службе столичного хокимията предупредили жителей о том, что 4 апреля дорога перед центральным овощным рынком Юнусабадского района будет перекрыта и опубликовали карту с указанием направления движения.Дело в том, пояснили в администрации города, что на данном участке произошла авария на трубопроводе диаметром 1 400 мм. В этой связи коммунальщики работают над устранением последствий ЧП.Движение транспорта будет ограничено с 10.00 до полуночи. В хокимияте Ташкента извинились перед горожанами за неудобства, вызванные временным перекрытием дороги.
На данном участке произошла авария на трубопроводе диаметром 1 400 мм. Коммунальщики работают над устранением последствий ЧП.
ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. В пресс-службе столичного хокимията предупредили жителей о том, что 4 апреля дорога перед центральным овощным рынком Юнусабадского района будет перекрыта и опубликовали карту с указанием направления движения.