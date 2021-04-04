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https://uz.sputniknews.ru/20210404/dvijenie-po-doroge-bliz-yunusadabskogo-rynka-ogranichili-iz-za-avarii--18137296.html
Движение по дороге близ Юнусадабского рынка ограничили из-за аварии
Движение по дороге близ Юнусадабского рынка ограничили из-за аварии
ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. В пресс-службе столичного хокимията предупредили жителей о том, что 4 апреля дорога перед центральным овощным рынком Юнусабадского
2021-04-04T11:19+0500
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общество
хокимият ташкента
дорога
рынок
авария
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ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. В пресс-службе столичного хокимията предупредили жителей о том, что 4 апреля дорога перед центральным овощным рынком Юнусабадского района будет перекрыта и опубликовали карту с указанием направления движения.Дело в том, пояснили в администрации города, что на данном участке произошла авария на трубопроводе диаметром 1 400 мм. В этой связи коммунальщики работают над устранением последствий ЧП.Движение транспорта будет ограничено с 10.00 до полуночи. В хокимияте Ташкента извинились перед горожанами за неудобства, вызванные временным перекрытием дороги.
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хокимият ташкента, дорога, рынок, авария

Движение по дороге близ Юнусадабского рынка ограничили из-за аварии

11:19 04.04.2021 (обновлено: 11:30 04.04.2021)
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© Telegram-каналВ Намангане из-за марафона образовались серьезные пробки на дорогах - фото
В Намангане из-за марафона образовались серьезные пробки на дорогах - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2021
© Telegram-канал
На данном участке произошла авария на трубопроводе диаметром 1 400 мм. Коммунальщики работают над устранением последствий ЧП.
ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. В пресс-службе столичного хокимията предупредили жителей о том, что 4 апреля дорога перед центральным овощным рынком Юнусабадского района будет перекрыта и опубликовали карту с указанием направления движения.
© Пресс-служба Хокимията ТашкентаДорога перед Юнусабадским рынком будет перекрыта
Дорога перед Юнусабадским рынком будет перекрыта - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2021
Дорога перед Юнусабадским рынком будет перекрыта
© Пресс-служба Хокимията Ташкента
Дело в том, пояснили в администрации города, что на данном участке произошла авария на трубопроводе диаметром 1 400 мм. В этой связи коммунальщики работают над устранением последствий ЧП.
Движение транспорта будет ограничено с 10.00 до полуночи. В хокимияте Ташкента извинились перед горожанами за неудобства, вызванные временным перекрытием дороги.
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