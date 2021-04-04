https://uz.sputniknews.ru/20210404/dvijenie-po-doroge-bliz-yunusadabskogo-rynka-ogranichili-iz-za-avarii--18137296.html

Движение по дороге близ Юнусадабского рынка ограничили из-за аварии

Движение по дороге близ Юнусадабского рынка ограничили из-за аварии

ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. В пресс-службе столичного хокимията предупредили жителей о том, что 4 апреля дорога перед центральным овощным рынком Юнусабадского

2021-04-04T11:19+0500

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общество

хокимият ташкента

дорога

рынок

авария

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ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. В пресс-службе столичного хокимията предупредили жителей о том, что 4 апреля дорога перед центральным овощным рынком Юнусабадского района будет перекрыта и опубликовали карту с указанием направления движения.Дело в том, пояснили в администрации города, что на данном участке произошла авария на трубопроводе диаметром 1 400 мм. В этой связи коммунальщики работают над устранением последствий ЧП.Движение транспорта будет ограничено с 10.00 до полуночи. В хокимияте Ташкента извинились перед горожанами за неудобства, вызванные временным перекрытием дороги.

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хокимият ташкента, дорога, рынок, авария