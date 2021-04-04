https://uz.sputniknews.ru/20210404/lichnye-dannye-bolee-polumilliona-polzovateley-facebook-popali-v-set-18140782.html

Личные данные более полумиллиона пользователей Facebook попали в Сеть

Личные данные более полумиллиона пользователей Facebook попали в Сеть

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в Интернете,

2021-04-04T16:16+0500

2021-04-04T16:16+0500

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в Интернете, передает РИА Новости со ссылкой на издание Business Insider.Персональные сведения опубликовали на хакерском форуме и они оказались в свободном доступе. Так, в Сеть утекли данные более 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов — из Саудовской Аравии, а также почти 10 миллионов пользователей из России. Речь — о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях.Элон Гэл, технический директор специализирующейся на кибербезопасности компании Hudson Rock считает, что утечкой данных могут воспользоваться злоумышленники.В начале года было известно, что через бота в Telegram распродаются телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook. Теперь эти данные доступны бесплатно.Business Insider сообщает, что в Facebook не ответили на "многочисленные запросы" о комментарии.

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