ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в Интернете, передает РИА Новости со ссылкой на издание Business Insider.Персональные сведения опубликовали на хакерском форуме и они оказались в свободном доступе. Так, в Сеть утекли данные более 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов — из Саудовской Аравии, а также почти 10 миллионов пользователей из России. Речь — о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях.Элон Гэл, технический директор специализирующейся на кибербезопасности компании Hudson Rock считает, что утечкой данных могут воспользоваться злоумышленники.В начале года было известно, что через бота в Telegram распродаются телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook. Теперь эти данные доступны бесплатно.Business Insider сообщает, что в Facebook не ответили на "многочисленные запросы" о комментарии.
В начале года было известно, что через бота в Telegram распродаются телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook. Теперь эти данные доступны бесплатно.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в Интернете, передает РИА Новости со ссылкой на издание Business Insider.
Персональные сведения опубликовали на хакерском форуме и они оказались в свободном доступе. Так, в Сеть утекли данные более 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов — из Саудовской Аравии, а также почти 10 миллионов пользователей из России. Речь — о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях.
Элон Гэл, технический директор специализирующейся на кибербезопасности компании Hudson Rock считает, что утечкой данных могут воспользоваться злоумышленники.
База данных такого размера, содержащая личную информацию, такую как номера телефонов множества пользователей Facebook, наверняка повлечет за собой ситуацию, при которой злоумышленники воспользуются этими сведениями для атак с использованием социальной инженерии или же для попыток взлома.
Элон Гэл
Технический директор компании Hudson Rock
В начале года было известно, что через бота в Telegram распродаются телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook. Теперь эти данные доступны бесплатно.
Business Insider сообщает, что в Facebook не ответили на "многочисленные запросы" о комментарии.