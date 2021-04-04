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https://uz.sputniknews.ru/20210404/uzavtosanoat-zaymetsya-stroitelstvom-jilogo-massiva-v-andijanskoy-oblasti-18138330.html
Узавтосаноат займется строительством жилого массива в Андижанской области
Узавтосаноат займется строительством жилого массива в Андижанской области
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Архитектурный облик Асакинского района Андижанской области улучшат, на этой территории построят жилищный комплекса "Asaka сity".
2021-04-04T13:32+0500
2021-04-04T13:32+0500
общество
благоустройство
андижанская область
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Архитектурный облик Асакинского района Андижанской области улучшат, на этой территории построят жилищный комплекса "Asaka сity". Реализацию проекта возьмет на себя Avtosanoat. Соответствующее постановление подписал глава государства. "Asaka сity" постоят на 53,3 га на территории схода граждан махалли "Чек" Асакинского района Андижанской области, который непригоден для использования в сельскохозяйственных целях.В 2020 году уже проведены предпроектные работы за счет средств отечественного автоконцерна. С нынешнего года строительство объектов в жилом комплексе осуществляется с привлечением средств инвесторов."Avtosanoat-Injiniring" становится дирекцией объектов, которая будет координировать строительство и эксплуатацию объектов на данной территории.На участников реализации проекта распространяются налоговые и таможенные льготы, предусмотренные для проектов по строительству современных деловых центров "Business city".Для справки: дирекции освобождаются от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды на весь период функционирования центров "Business city".
https://uz.sputniknews.ru/20190211/Redwoods-Projects-namerena-postroit-v-Tashkente-zhilye-i-torgovye-kompleksy-10777903.html
андижанская область
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благоустройство, андижанская область

Узавтосаноат займется строительством жилого массива в Андижанской области

13:32 04.04.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровСтроительство главного корпуса многофункциональной медицинской клиники в Ташкенте
Строительство главного корпуса многофункциональной медицинской клиники в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В 2020 году уже проведены предпроектные работы за счет средств отечественного автоконцерна. С нынешнего года строительство объектов в жилом комплексе осуществляется с привлечением средств инвесторов.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Архитектурный облик Асакинского района Андижанской области улучшат, на этой территории построят жилищный комплекса "Asaka сity". Реализацию проекта возьмет на себя Avtosanoat. Соответствующее постановление подписал глава государства.
"Asaka сity" постоят на 53,3 га на территории схода граждан махалли "Чек" Асакинского района Андижанской области, который непригоден для использования в сельскохозяйственных целях.
В 2020 году уже проведены предпроектные работы за счет средств отечественного автоконцерна. С нынешнего года строительство объектов в жилом комплексе осуществляется с привлечением средств инвесторов.
Мужчина сидит у компьютера - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2019
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11 февраля 2019, 11:51
247
"Avtosanoat-Injiniring" становится дирекцией объектов, которая будет координировать строительство и эксплуатацию объектов на данной территории.
На участников реализации проекта распространяются налоговые и таможенные льготы, предусмотренные для проектов по строительству современных деловых центров "Business city".
Для справки: дирекции освобождаются от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды на весь период функционирования центров "Business city".
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